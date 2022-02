Más de 800 personas han invadido en los últimos 20 días potreros de haciendas –de las familias Bianchi, Vallejo y Gómez–, ubicadas en la margen izquierda de Montería, Córdoba, que ocupan parte del intocable humedal Berlín.



Autoridades locales señalan que entre ellos hay población de bajos recursos a la que se debe atender. Pero, en voz baja, algunos advierten que también hay una opaca estrategia de sectores políticos para asegurar votos entre invasores; algunos de ellos venezolanos, cedulados y aptos para sufragar.

Personas que participaron en uno de los desalojos –que dejó 2 bomberos heridos y 9 invasores detenidos– dicen que allegados a algunos miembros del Concejo de Montería estarían detrás de esas movilizaciones. Y entregan fotos de personas que se desplazan en camionetas de alta gama, a las que se las ve hablando con algunos de los ocupantes ilegales, antes de los plantones que están haciendo frente a la Alcaldía de Montería, en plena época electoral.



Billy Soto (Cambio Radical), presidente de esa corporación, le dijo a EL TIEMPO que no ha habido reuniones con invasores y que lo único que se está haciendo es aplicando la ley y las normas de la autoridad ambiental de la región.

‘Noño’ y Lyons

Bernardo el 'Ñoño' Elías, condenado por corrupción. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Pero la zozobra que han generado las invasiones y su supuesto uso electoral no es lo único que preocupa en Córdoba en la antesala de las elecciones para Congreso, el próximo 13 de marzo.



También, la presencia de herederos de expolíticos condenados o de investigados que aspiran a llegar al Congreso y que están apoyando candidaturas a la presidencia.



El otrora poderoso senador Bernardo el ‘Ñoño’ Elías, preso por el escándalo de Odebrecht, pareciera no resignarse a desaparecer del mapa electoral.



Aunque su hermano, Julio Elías Vidal, se quemó en las pasadas elecciones para Senado, obtuvo el aval del partido de ‘la U’ y ahora busca derrotar a otra poderosa: Sara Piedrahíta Lyons.

Sara Piedrahíta Lyons, prima de Alejandro Lyons. Foto: Ana María García / Archivo EL TIEMPO

Es la prima del condenado gobernador de Córdoba Alejandro Lyons, que ahora quiere saltar de la Cámara Baja a la Alta, a pesar de tener una investigación viva por presunto lavado de activos.



En octubre de 2021 arrancó la investigación por la supuesta recepción de dinero para su pasada campaña, proveniente de sobornos dentro del llamado cartel de la hemofilia, que salpica a su primo, quien sigue en Miami.



Hace apenas un mes, Piedrahíta rindió indagatoria, en una larga jornada en donde negó los señalamientos.



Pero ella no es la única que aspira al Congreso con una investigación a cuestas y una férrea defensa de su presunción de inocencia. Acá también clasifican, por ejemplo, Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y León Freddy Muñoz (Alianza Verde) (ver nota abajo).

El ‘Hombre Marlboro’

Samuel Santader Lopesierra entregó regalos en diciembre y organizó parrandón hace unos días. Foto: Archivo Particular

En La Guajira también hay controversias por algunas candidaturas. Allí, su clase política, protagonista de escándalos de corrupción, busca romper una racha de dos periodos consecutivos sin representación en el Senado.



Tanto en Riohacha como en Maicao creen que el poder de un exsenador extraditado podría inclinar la balanza a favor de alguien.



EL TIEMPO reveló, en agosto pasado, que el condenado narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como ‘el hombre Marlboro’, regresó al país tras pagar una condena de 18 años en Estados Unidos.



Hace tan solo 20 días, ese mismo personaje organizó un concierto con tarima y luces, en una lujosa hacienda en la Alta Guajira. A 30 grados de temperatura, se dejó fotografiar al lado de poderosos de la región, con whisky en mano. Y en diciembre, en compañía de líderes sociales, repartió más de 500 millones de pesos en regalos para niños de Maicao.



Públicamente, el exnarco no ha tomado partido y reapareció con el eslogan ‘vengo libre de cadenas, de pecado y de compromisos’. Mientras tanto, los candidatos Alfredo Deluque, de ‘la U’; Martha Peralta Epieyú, del Pacto Histórico, y Wílder Navarro, de Fuerza Ciudadana, buscan el favor de los electores.

Los parientes

Alfredo Deluque Foto: Archivo El Tiempo

Pero a Alfredo Deluque le reprochan que su padre, Hernando Deluque, fue condenado a 9 años de prisión por irregularidades en contratación cuando se desempeñó como gobernador de La Guajira. Además, que lo respalda el grupo de Wílmer González, otro de los exgobernadores de ese departamento, condenado por corrupción del sufragante.



Deluque asegura que él responde solo por su conducta y hoja de vida y que está haciendo campaña con toda La Guajira.



Y por los lados de la Cámara, al conservador Juan Loreto Gómez Soto, sus detractores le recuerdan que su mamá, la actual congresista María Cristina Soto, fue llamada a indagatoria por supuesta compra de votos en las elecciones, señalamientos que ella niega.



A 1.300 kilómetros de allí, en el Valle, la controversia es por la heredera del condenado Juan Carlos Martínez Sinisterra.



Lina Martínez, de 26 años, aspira a la curul afro a la Cámara por el Consejo Comunitario Vereda Los Limones. Más allá de su nexo familiar con un condenado por ‘parapolítica’, el nombre de su padre aparece en recientes audios que ya tienen en problemas al senador Laureano Acuña, otrora aliado de la fugitiva exsenadora Aida Merlano.

Exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra. Foto: Archivo ET

En efecto, Acuña tendrá que explicarle a la Corte, en versión libre, el próximo 28 de marzo, a qué se refiere cuando habla en audios de comprar 70.000 votos en el Atlántico, y por qué dice que hay que sacarle unos votos a Martínez Sinisterra. Acuña asegura que están sacando de contexto sus palabras.



También por parentesco, la candidatura de Claudia María Pérez es polémica. Después de que EL TIEMPO reveló que ‘la U’ le cerró las puertas a Franklin Lozano, señalado heredero del condenado senador Eduardo Pulgar, apareció la candidatura de Pérez.

El Partido Liberal terminó avalando a la aspirante, que resultó ser cuñada de Pulgar, quien también intentó un aval para su actual esposa, Ana Josefina Ucrós.



En Valledupar, al heredero al que se cuestiona es a Alfredo Gnecco Zuleta, candidato al Senado por ‘la U’. Se trata del hijo de Lucas Gnecco, exgobernador del Cesar, condenado por corrupción, en mayo de 2021.

Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Foto: Policia Nacional. Archivo EL TIEMPO

Otro nombre que despierta controversia es el de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, aspirante a una de las curules de paz, quien trabajó hasta hace poco como coordinador de víctimas del Ministerio del Interior. El candidato es hijo del extraditado y recapturado jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.



Y aunque ni a él ni a los otros parientes de condenados ese tipo de nexo los inhabilita, algunos rivales políticos de Tovar Vélez afirman que no pueden hacer campañas en algunas zonas porque supuestamente ya están comprometidas con el hijo de ‘Jorge 40’.



Y al lado, en Bolívar, hay una candidatura que está en veremos, también por nexos con condenados: la de Sandra Elena Villadiego, candidata del Pacto Histórico en la lista para la Cámara.



Ella es la esposa de Miguel Rangel, condenado en 2010 por ‘parapolítica’ e investigado por ser uno de los siete congresistas que habrían favorecido a la multinacional Odebrecht. Villadiego está a la espera de un fallo de tutela con el que busca impedir que el Pacto Histórico le quite el aval bajo el argumento de no cumplir con la participación femenina. Aunque ella dice que le están cobrando el pasado de su marido.

Aida y Piedad

Aida Merlano permanece en Venezuela bajo la custodia del régimen de Maduro. Foto: Efe

Un escenario similar enfrenta Carlos Rojano Llinás, exesposo de la fugitiva excongresista Aida Merlano, quien aspira al Senado con el aval del Partido Liberal. Rojas aparece mencionado en la condena que la Corte le impuso a su exesposa por corrupción electoral como uno de los supuestos beneficiarios del andamiaje político que montó Merlano con el patrocinio de Julio Gerlein. Aun así, nunca fue procesado, niega los señalamientos y sigue en correrías.



También sigue en campaña Piedad Córdoba, candidata del Pacto Histórico y alfil de Gustavo Petro. Córdoba atribuye a una persecución política la indagación que la Corte le adelanta por la llamada ‘Farcpolítica’ y por supuestamente haber usado dinero proveniente de Venezuela para campañas.



Dentro de ese expediente, esta semana declaró el expresidente Álvaro Uribe, mientras que la candidata Ingrid Betancourt le pidió a Córdoba que renuncie a sus aspiraciones de regresar al Senado.



En este agitado ambiente, los electores tienen 934 candidatos a Senado y 1.901 a la Cámara para escoger por quién votar en las elecciones del próximo 13 de marzo.

El caso Prada y el de Muñoz

Álvaro Hernán Prada aspira ahora al Senado por el Centro Democrático. Foto: Cámara de Representantes

Álvaro Prada renunció a la Cámara para quedar fuera de la órbita de la Corte en el proceso que se le sigue como presunto coautor de manipulación de testigo. Aunque el caso sigue en la Corte, ahora aspira al Senado.



“No tengo inhabilidad, y la Corte no tiene nada para inculparme. Es claro que se trata de un proceso para sacar del camino al expresidente Álvaro Uribe. Ya la Fiscalía y la Procuraduría pidieron la preclusión”, explicó.



León Fred-dy Muñoz, que ha estado en tarima con Gustavo Petro, es indagado por 160 gramos de coca hallados en su maleta, en 2018: “Se trata de un montaje por mi lucha contra el narcotráfico en Antioquia. Ya le pedí a la Corte que agilice el caso y estoy esperando una nueva citación”, dice.

