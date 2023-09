Todo estaba previsto para que este viernes, 8 de septiembre, se cerrara el plazo para que las autoridades electorales dieran vía libre a la impresión de tarjetones de cara a las elecciones del 29 de octubre próximo.



Según el registrador Alexánder Vega, no habría más plazo: "No es el 9, no es el 10, no es el 11. El calendario electoral es para todos y no para alguna organización política en particular. Hasta el 8 de septiembre, a las 12 de la noche, es el plazo que damos como Registraduría para los que quieran renunciar y que no aparezcan en la tarjeta electoral (...) son las reglas y hay que cumplirlas (...) empezamos a imprimir tarjetas el 10".

En la carta la magistrada pide que la impresión de los tarjetones no sea realizada antes del día 29 de septiembre. Foto: EL TIEMPO

Sin embargo, EL TIEMPO conoció en primicia una carta en la que la magistrada Fabiola Márquez, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), le lanza una advertencia al Registrador sobre la fecha límite.



"Por razón de interés Nacional, y para garantizar el derecho fundamental de elegir y ser elegido, y en atención a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011 y la Resolución 28229 del 14 de octubre de 2019, le solicito que la impresión de los tarjetones electorales no sea realizada antes del día 29 de septiembre de 2023, es decir, mínimo con un mes de antelación a las elecciones, como ha ocurrido en anteriores procesos electorales", se lee en el documento.



Ya agrega: "Lo anterior, para corregir el yerro expresado por la RNEC, en la Comisión Nacional para la Coordinación y seguimiento de los procesos electorales, de fecha 31 de Julio de 2023, debido a que la impresión con una fecha anterior a la establecida en la Ley 1475 de 2011 y su desarrollo normativo, resultaría en una grave violación a dicha

norma y a los derechos que le asisten a las organizaciones políticas y a los

candidatos".

Borradores de los tarjetones para la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia. Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

'Confusión en el elector'

Esta es la carta de la Registraduría a Fabiola Márquez Foto: EL TIEMPO

Según la magistrada, el CNE adelanta el debido proceso frente a las solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatas y candidatos, y ello podría generar modificaciones a varias de las listas, ya sea por estar inhabilitados o por incumplimiento de la obligación legal de incluir en las mismas la cuota de género, correspondiente mínimo al 30 por ciento en la lista, lo que incide en la modificación de las listas por parte de los partidos, movimientos políticos y coaliciones y, por ende el contenido en los tarjetones.



Y finaliza señalando que "no tener en cuenta la fecha legalmente establecida, conllevaría necesariamente a que en las tarjetas electorales puedan aparecer ciudadanos/as que no son candidatos/as, generando confusión en el electorado y afectando de manera flagrante lo dispuesto en el artículo 258 de la Constitución Política".



Se espera una respuesta inmediata del Registrador sobre el plazo legal.

