Chía: el candidato de La Fuerza de la Paz que se enfrentó a cuchillo en una pelea

Después de una fuerte discusión entre un conductor de un bus intermunicipal y un comerciante de la Terminal de Transporte de Chía, los dos hombres terminaron envueltos en una pelea a cuchillo.



Según un video que circula por redes sociales, la riña se produce en pleno parqueadero de esa terminal de transporte, en medio de la llegada de varios conductores y viajeros a ese municipio.

Concejo de Chía. Foto: Archivo particular

Yeisson Galeano, candidato de La Fuerza de la Paz. Foto: Archivo particular

Lo que ha llamado la atención es que uno de los sujetos que protagoniza la gresca es un político que busca llegar al Concejo de ese municipio en las próximas elecciones.



Se trata de Yeisson Durlandy Galeano Cañola, el candidato número 1 del partido La Fuerza de la Paz, cuya cabeza es el embajador de Colombia en Reino Unido y expresidente del Congreso, Roy Barreras.

El conductor de la 108

Este es el conductor del bus 108 que habría agredido a la esposa del candidato. Foto: Suministrada

En el video identifican al candidato como el administrador de la tienda del Terminal Urbano de Chía.



Según ha trascendido, no es la primera vez que Galeano se ve envuelto en este tipo de incidentes.



"El señor de la tienda sacándole cuchillo a un compañero, el de la 108. Todas las noches hay una pelea. El señor de la tienda siempre viene tratando mal a todos los conductores y sacándoles cuchillo. A todos les da miedo", se le escucha decir a la persona que graba el video.



Quien agrega: "Ya se le dijo a la empresa que lo saque de acá y no lo quiere sacar. Señores Autoservicio Chía, el señor de la tienda tiene la maña de sacarles cuchillo a los compañeros. Ya le tenemos video para comprobarle al administrador de la terminal que el señor tiene la costumbre de sacarnos cuchillo".

'Fue por defender a mi esposa'

Sandra Montoya, esposa del candidato Galeano. Foto: Archivo particular

Al parecer, la riña se habría originado porque el conductor del bus 108, supuestamente irrespetó a la esposa del candidato, quien también trabaja en la tienda de la terminal.



EL TIEMPO se comunicó con el candidato Galeano, quien dio su versión sobre los hechos y afirmó que se trató de un acto de defensa por una falta de respeto a su esposa.



“Yo me encontraba en la cafetería cuando escuché que mi esposa gritó, en ese momento salí y vi que el conductor la estaba amenazando con un cuchillo y faltándole el respeto, salí corriendo con un cuchillo también a defenderla porque eso es lo que cualquier persona haría si están tratando mal a un familiar”, dijo Galeano.

Aval revocado

El partido La Fuerza de la Paz le revocó el aval al candidato. Foto: La Fuerza de la Paz

Momento en el que el conductor de la 108 tiene la conversación con la mujer. Foto: Suministrada

La esposa de Galeano, Sandra Montoya, también le dijo a EL TIEMPO que todo fue por un reclamo por un presunto acoso que quedó registrado en una cámara de seguridad del local.



“El domingo 22 de octubre, el señor conductor morboseó a una de las empleadas que se encontraba haciendo el turno ese día. Yo días después lo que hice fue decirle al señor que teníamos que hablar porque no me pareció bien que hiciera eso, a lo que el conductor reaccionó amenazándome con el cuchillo y mi esposo me defendió. Además, por esa discusión mi esposo recibió una puñalada en la mano”, afirmó.



EL TIEMPO tuvo acceso a un video de los hechos, a los que se refiere Montoya, ocurridos el domingo 22 de octubre. En efecto, se ve al conductor de la 108 sostener una conversación con la mujer que estaba atendiendo la cafetería.

Momento en el que el conductor de la 108 se acerca con otras personas a la cafetería. Foto: Suministrada

También, "posterior a los hechos el conductor se acercó a la cafetería con otro grupo de personas para seguir la discusión y a amedrentar a mi esposo", aseguró Sandra Montoya.



El candidato señaló que por estos hechos le fue anulada su candidatura al Concejo de Chía.



También el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de ese municipio (Iduvi) le canceló el contrato de la cafetería en la terminal, por lo que iniciará acciones legales.

