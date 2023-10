El audio atribuido a políticos de Córdoba en que hablan de campaña de $ 9 mil millones

A tres semanas de las elecciones regionales, un audio que empezó a circular por Montería (Córdoba), calentó la campaña a la alcaldía en donde las encuestas dan como favoritos a Natalia López (de Montería es Capaz) y a Hugo Kerguelen (Una sola Montería).



(Lo invitamos a leer: Los empresarios detrás de la caleta con $6.350 millones que cayó en Bogotá)



De acuerdo al sondeo realizado el 13 de septiembre a 390 personas residentes en la capital de Córdoba, la abogada López tiene una intención de voto del 35 por ciento mientras que el ingeniero Kerguelen cuenta con un 30 por ciento de intención de voto.

Facebook Twitter Linkedin

Wadith Alberto Manzur Imbeth, representante a la Cámara.. Foto: Congreso Visible

El audio, que fue enviado a organismos de control se habría grabado en una reunión en la que habrían participado el excongresista conservador David Barguil y el actual representante a la Cámara Wadith Manzur, cabeza de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.



"Yo tengo que sentarme con Marcos. El problema es que sí tenemos que buscar un inversionista grande. Sin duda alguna porque es que 3.000 millones de pesos (...)", se le escucha decir a uno de los asistentes cuya voz le atribuyen a Manzur.



(Le puede interesar: Los expedientes por los que buscarían que Gobierno Petro saque a la superindustria)



Y otro interlocutor (en la denuncia identifican como David Barguil) responde: "Pero lo que aparece el 15 de octubre si ya Natalia.... el 15 ya la encuesta cambia. Ahora viene una encuesta (...)".



Otro de los presentes se refiere a una encuesta en donde los resultados van "31-29 en la de Arantz", con la advertencia de que Kerguelen viene creciendo.

Audio en el que se habla de los 9 mil millones El audio se le atribuye al congresista Wadith Manzur y David Barguil. El audio embebido no es soportado

Facebook Twitter Linkedin

Hugo Kerguelén, candidato a la alcaldía de Montería. Foto: Redes sociales

Los inversionistas y los $ 9.000 millones

Facebook Twitter Linkedin

David Barguil. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

"No Wadith, no ,no, no te vayas …..No te vayas, que hay que resolver el tema financiero. O sea, 9.000 millones de pesos faltan para terminar la campaña. 3.000 millones de pesos cada uno", se le escucha decir a otro de los presentes.



La única mujer que se escucha en el audio responde: "Sobre todo porque ustedes dijeron hace como un mes cuando yo les dije cuánto. Tú dijiste vamos a decirnos las verdades aquí con respeto ustedes dijeron que esto es una sociedad de tres, la palabra se honra y no somos nosotros quienes estamos poniendo 1.000, 2.000 o 3.000. La campaña es la que nos está diciendo todavía hasta donde tenemos que llegar".



(También: Estos son los 6 reputados cirujanos contra quienes pidieron órdenes de captura)



Y otro de los presentes asegura: "Sí, pero recuerda que hicimos una proyección de 10 mil los cuales 4 mil fueron recogidos".

'Nos están extorsionando con esos audios'

Facebook Twitter Linkedin

Natalia López, candidata a la alcaldía de Montería. Foto: Redes sociales

Lo que se está pidiendo es que se verifiquen esas cifras, cuánta de esa plata está en libros y cuál es su origen.



EL TIEMPO ha llamado de manera insistente al excongresista Barguil, pero no ha respondido. Y el actual representante Manzur manifestó que estaba en una reunión y que se comunicaría más tarde.



Sin embargo, anticipó que los estaban extorsionando con esos audios. Al respecto, alguien cercano al caso le dijo a EL TIEMPO que el tema ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía el pasado 3 de octubre, que es evidente que los audios fueron manipulados y que venían siendo no solo extorsionados sino amenazados.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



La única que ya respondió fue la candidata Natalia López.



En diálogo con EL TIEMPO dijo que no tenía conocimiento ni de la supuesta reunión ni de los audios: "Solo he tenido conocimiento de rumores de supuestos audios que estaban rodando. Todo lo que hemos ido gastando está en cuentas claras. En ningún momento en mi campaña se ha hablado de un monto similar a 9.000 millones".



La candidata atribuyó el tema a que ella es la que va liderando las encuestas y que se trata de ataques sucios, normales en Montería.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

​@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook