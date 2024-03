Este es el video de un intento de homicidio, clave en caso del crimen de Roberto Franco

Los investigadores del crimen del empresario Hernán Roberto Franco Charry, ejecutado por sicarios el 21 de febrero pasado en el norte de Bogotá, siguen recibiendo información relevante sobre los posibles móviles detrás del caso.

Ya han escuchado a asesores y empleados de Franco y en todas las entrevistas sale a relucir el rol que este cumplió como asesor de la empresa El Arrozal y CIA S.C.A., dueña de los populares Supermercados Líder, ligada a los herederos de don Roberto Romero Liévano.

Una carta revelada por EL TIEMPO, que llegó a la Superintendencia de Sociedades, señala que hubo una toma hostil del conglomerado empresarial de los Romero por parte de un grupo de herederos cercanos a Franco Charry.

"Se habla de una capitalización ilegal que terminó abriéndole espacio a un nuevo accionista y que las jugadas societarias se ejecutaron cuando don Roberto Liévano estaba internado en un hospital hasta donde llegaron a hacerle firmar documentos poco antes de su muerte en plena pandemia", le dijo a EL TIEMPO un investigador.

Y confirmó que, tal como lo señaló este diario un día después del crimen de Franco Charry, ejecutada por un sicario que tenía información privilegiada sobre sus movimientos, hay una denuncia sobre un intento de asesinato de uno de los accionistas de El Arrozal.

Los hechos ocurrieron el 28 de noviembre de 2022, cuando un grupo de herederos intentó tomarse un magnífico lote -de 7.800 metros cuadrados- ubicado en la entrada de Bosa, que está en manos de otro grupo de herederos.

'A la fuerza se toman el predio'

Todo quedó grabado en un video de 3 minutos y 47 segundos en donde se ve el momento en que el conductor de una volqueta entra de manera violenta al lote e intenta arrollar a una de las herederas.

Y se escucha la voz de otro miembro de la familia gritando que Jonatham Romero, uno de los herederos, se quería "robar" la propiedad: "Este predio es de 11 personas, no de él. Está en sucesión".

En otro aparte del video se escucha: "Me está agrediendo, es un hampón. Hágalo, cójase todo por vía de hecho. Hágalo, métase con nosotras, no haga eso, la empresa no es suya, no la siga cagando ¿Por qué se quiere coger todo y dejarnos en la calle a todos? No más. Nosotras no nos vamos a dejar más de él".

'El crimen de Franco no tiene que ver con nosotros'

El video y otros testimonios vienen siendo valorados por la fiscal 419 de la Unidad de Vida de Bogotá, incluida la información según la cual Franco habría estado cobrando más de 16.000 millones de pesos a la familia por la vía judicial.

El día del crimen, Jonathan Romero accedió a hablar con EL TIEMPO y aseguró que no conocía amenazas contra Franco a quien consideraba su amigo. Incluso, aseguró que a la hora que lo mataron tenía una cita con un socio de Supermercados Líder aunque no reveló de quien se trataba.

De hecho, estuvo en la clínica Country a donde llevaron a Franco ya sin signos vitales y con tres impactos a la altura de cuello y cara, al lado izquierdo.

El pasado martes, cuando EL TIEMPO conoció el video en manos de las autoridades, volvió a contactar al empresario para preguntarle por los señalamientos en su contra que se escuchan en el video. Pero manifestó que sus abogados le recomendaron no hablar. Y pidió que se entendieran las circunstancias.

La Fiscalía avanza rápidamente en el caso y es inminente que se registren nuevas capturas.

"Además del hombre de la moto que transportó al sicario y que fue capturado, ahora se espera dar con los autores intelectuales del caso y con las razones que hubo para ordenar el crimen", señaló un investigador.

