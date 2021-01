Estos son los mensajes que tienen aterrorizado a El Salado

"Nosotros sí vamos a acabar con las plagas. Las ratas que habitan esta comunidad". "El día que menos piensen entramos y todos los marcados se morirán o simplemente acabamos con ustedes si no abandonan el territorio".



No les importó que el Ejército llegara a patrullar. No les importó que el país saliera a rechazar el retorno de la violencia. No les importó que los valientes pobladores elevaran denuncias. Los delincuentes que están sembrando el terror en el corregimiento de El Salado, en Bolívar, volvieron a enviar este miércoles mensajes amenazantes contra líderes sociales y la comunidad en general.



Este es uno de los mensajes que llegaron este miércoles, después de que los habitantes de El Salado denunciaron el caso. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO tuvo acceso a los mensajes de WhatsApp que, hace 24 horas, llegaron a los celulares de varios de los pobladores en donde los delincuentes les advierten que, al igual que pasó en febrero de 2000 (cuando fueron masacradas 60 personas), un grupo paramilitar puede entrar a masacrarlos nuevamente.



El miedo que recorre la zona y la evidencia de lo que sucede llevó a Carlos Camargo,

defensor del Pueblo, a enviarle una carta al fiscal general Francisco Barbosa.

El Defensor del Pueblo pide que se investigue el origen de las amenazas a la población. Foto: EL TIEMPO

Carlos Camargo, defensor del Pueblo, le pide a la Fiscalía que se priorice la investigación. Foto: Federación Nacional de Departamentos

Amenaza de desplazamiento

En ella le pide que priorice las investigaciones en torno a las amenazas contra la población, que primero se hicieron mediante panfletos y ahora les llegan a sus teléfonos personales.



"El día de hoy (miércoles) nuevamente se envió un mensaje amenazante a algunos miembros de la comunidad provenientes del número celular 3188296736, el mismo teléfono del cual se vienen enviando mensajes de amenazas desde el día 15 de enero de 2021", señala la carta de Camargo.

Los Marcados: así se refieren los delincuentes al listado de personas que tienen amenazadas de muerte. Foto: EL TIEMPO

Y trascribe uno de los mensajes: "No tienen derecho a abrir la boca. El Salado es una tierra en donde la gente cree que jamás entrará a masacrarlas nuevamente. Pus (sic) se equivocan porque nosotros sí vamos a acabar con las plagas y las ratas que habitan esa comunidad".



Camargo le dice a Barbosa que las personas que han recibido el mensaje aparecen en el listado que empezó a circular por el pueblo.

El Defensor del Pueblo asegura que los delincuentes impusieron su propio toque de queda y, además, dieron la orden de que nadie salga de sus casas después de las 9 de la noche.



"Los hechos han causado un gran impacto en todos los miembros de la comunidad que están contemplando un desplazamiento masivo. Luego de las amenazas de hoy (miércoles) los líderes y gran parte de la comunidad de El Salado se han reunido alrededor de la estación de Policía del corregimiento, solicitando que se les brinde seguridad", advierte Camargo.



Y le pide al Fiscal General que tome medidas urgentes para protegerles la vida, adelantando con celeridad las investigaciones.

