El rastro de cómo se planeó la agresión a la Corte Suprema de Justicia

Las direcciones de las residencias de al menos cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia empezaron a ser publicadas en un par de cuentas en redes sociales, desde el pasado 19 de enero, con mensajes ofensivos.



(Lo invitamos a leer: ¿De quién es cuenta en 'X' que borró trino sobre bloquear salida de magistrados?)



La ubicación de sus casas y de otros bienes venían acompañados de fotos de los togados y palabras como ‘cartel de sentencias’, ‘enriquecimiento’ y ‘testaferrato’.

'Hubo coordinaciones'

Esa información, según lo estableció EL TIEMPO, está consignada en un documento denominado ‘Posibles seguimientos y perfilación a magistrados de la Corte Suprema de Justicia” que ahora hace parte de la investigación que se abrió tras la violenta jornada que se vivió en el país el pasado jueves 8 de febrero.



(Le puede interesar: 'Magistrado tuvo que salir del Palacio de Justicia con chaqueta y cachucha de escolta')



A eso de las 4:30 de la tarde, una turba intentó ingresar al Palacio de Justicia, ubicado a pocas cuadras de la Casa de Nariño, tratando de tumbar una reja mientras otros manifestantes intentaban frenarlos.



Los hechos se registraron después de que –a través de redes– se les incitó a bloquear la salida de los magistrados para obligarlos a elegir Fiscal, tras una segunda ronda de votación en donde volvió a ganar el voto en blanco.

Facebook Twitter Linkedin

Algunos e los manifestantes impidieron que un puñado siguiera intentando ingresar al Palacio de Justicia. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Trinos borrados

Facebook Twitter Linkedin

Magistrado Gerson Chaverra Castro, presidente de la Corte Suprema. Foto: Cortesía

“#AEstaHora seguimos en el palacio de justicia. La consigna es simple: No salen los magistrados hasta que la Corte Suprema de Justicia elija la nueva Fiscal. NADIE ME SALE!!”, se lee en un mensaje publicado en una cuenta de activistas pro-gobierno, que luego borraron junto a otros.



Gerson Chaverra, presidente del alto tribunal, no dudó en calificar lo sucedido como un asedio al Palacio de Justicia. De hecho, advirtió que la situación que se vivió afectó gravemente el derecho a la libertad de locomoción y puso en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados y otros funcionarios.



(Además: Piloto vinculado con el clan mafioso de los Ochoa Vásquez es citado a imputación)



Pero, según investigadores judiciales, el asedio al que se refirió el magistrado Chaverra lleva varios meses.

Indígenas pidiendo Fiscal

Facebook Twitter Linkedin

Jóvenes fueron grabados repartiendo objetos contundentes para lanzarle al Palacio de Justicia y al Esmad. Foto: Archivo particular

“Se tiene evidencia de que la campaña de desprestigio en contra de los magistrados se empezó a mover por redes desde noviembre de 2023. Además, en videos e información sobre los disturbios del jueves se denota una coordinación y planeación”, señaló un investigador.



Se están individualizando a sujetos que, con megáfono en mano, daban instrucciones para rodear el Palacio de Justicia y evitar la salida de los magistrados mientras arengaban insultos y lanzaban objetos.



(También: Así opera falsa empleada del servicio de hogares estrato 5 que droga y roba a sus jefes)



Además, se indaga por qué, al igual que sucedió con las jornadas del llamado estallido social, los indígenas fueron de nuevo protagonistas de los disturbios.



Niñas indígenas fueron grabadas reventando botellas y piedras para que otros las lanzaran. Y se vieron bastones de mando levantados contra los miembros de la UNDMO, el antiguo Esmad de la Policía.

Facebook Twitter Linkedin

Bogotá 08 febrero 2024. Disturbios durante las protestas frente al Palacio de Justicia. Los Manifestantes fueron desalojados por la Policía. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Los videos

“Hay videos de miembros de esa comunidad llevando bolsas a las esquinas cercanas al Palacio de Justicia con botellas y otros elementos que les entregaban a los manifestantes”, se lee en el informe.



Y en este se asegura que es llamativo que indígenas salieran a las calles a pedir que se elija ‘Fiscal YA’, si a sus comunidades los cobija una jurisdicción especial. De hecho, se indagan testimonios según los cuales manifestantes recibieron pagos e instrucciones por redes.



(Le puede interesar: Fecode: el rastro de la donación de $ 500 millones que desató una tormenta política)



Activistas del Cambio es una de las cuentas en ‘X’ en las que se han puesto los focos. EL TIEMPO reveló que de su cuenta salió el mensaje en el que se advertía que los magistrados no podían salir del Palacio de Justicia hasta elegir fiscal.

El catalán y la explicación

Facebook Twitter Linkedin

Xavier Vendrell Foto: Archivo particular

Andrés López, actual asesor de comunicaciones de Presidencia, le explicó a EL TIEMPO que ese grupo era antes el equipo que manejó el catalán Xavier Vendrell bajo el nombre ‘Guardianes del Cambio’: “Estos se encargaron de vigilar el conteo de votos, algunos como testigos electorales”.



Autoridades indagan si algunos de esos testigos electorales fueron pagados con la donación que Fecode (uno de los sindicatos que impulsó la marcha del jueves) le hizo a la Campaña Petro Presidente 2022-2026 y que luego recibió la Colombia Humana.



(También: La historia del hombre que ha sobrevivido a dos ataques armados en Barranquilla)



López, que admitió que él participó en ese primer equipo (aunque no fue cofundador), agregó que era una red de apoyo y que luego de la campaña “recibieron la bendición del presidente Petro para que auditaran que el gobierno vaya bien”.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el trino que luego fue borrado de la cuenta Activistas por el cambio Foto: EL TIEMPO

Facebook Twitter Linkedin

Andrés López K., miembro del equipo de comunicaciones de Presidencia. Foto: Archivo particular

Desde la misma cuenta emitieron un mensaje en el que decía que una persona de manera irresponsable usó la red de @activistasco para publicar el trino que fue borrado. Y presentaron excusas.



Pero también borraron otros mensajes donde se advertía de la llegada de los medios al Palacio de Justicia y del Esmad: “Nos dicen que viene para acá la represión del Estado enviada por Galán”.



Además, se busca descartar si aprendices del Sena fueron obligados a participar en la movilización (ver nota abajo).



(Lo invitamos a leer: El dosier secreto y fortuna de capo buscado por FBI que cayó en Toyota de $500 millones)



A pesar de estos elementos, que la justicia ya valora, Carlos Ramón González, cabeza del Dapre y a quien el presidente Petro delegó para controlar el tema, señaló el viernes que la jornada terminó en paz y que el Gobierno sí protegió a la Corte: “El Gobierno está aquí para defender la democracia, las instituciones y la Constitución Política de Colombia”.

🔴 Frente a la información falsa y malintencionada sobre que el Gobierno Nacional no protege la Corte, el Director del @ContactoDapre, @CarlosRamonGon, aclara a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/SirfNumMZq — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 9, 2024

Los 'obreros' del Sena

Facebook Twitter Linkedin

Alfredo Mondragón, representante del Pacto Histórico, señaló que los aprendices del Sena, a quienes llama obreros, no estaban siendo obligados a marchar. Foto: Prensa Cámara

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la circular del Sena en la que aseguran que los centros regionales organizarán la logística para participación en las marchas. Foto: Archivo particular

Se indaga, además, si los aprendices del Sena fueron conminados a que participaran en la marcha a través de una circular que otorgó permiso a quienes desearan participar voluntariamente.



Allí se lee que “regionales y centros de formación organizarán equipo de trabajo y la logística para la participación adecuada y pacífica en movilizaciones y concentraciones".



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Alfredo Mondragón, el Pacto Histórico, señaló que los aprendices del Sena, a quienes llama obreros, no estaban siendo obligados a marchar.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigaET

Síganos ahora en Facebook