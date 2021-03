El prontuario de la boliviana expulsada que busca regresar a Bogotá

Fuerzas especiales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Judicial de Migración Colombia llegaron el 7 de marzo a un lujoso penthouse en la calle 108 con 55, en el norte de Bogotá.



El piquete de oficiales, varios de ellos de inteligencia, retuvieron ese domingo a la boliviana Lirio Rosario Uria Ortuño. La mujer fue expulsada de Colombia, tras su paso por el hospital de Engativá, en donde se quejó de problemas cardíacos, lo que demoró su salida, en un vuelo rumbo a Bolivia, con escala en Lima (Perú).



El caso parecía ser otra expulsión de rutina, por medidas discrecionales. Pero EL TIEMPO investigó y estableció que Lirio Rosario, de 51 años, le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para volver al país, y refugio para ella y su familia, como “perseguidos políticos y económicos”.



Gustavo Uñate, su abogado, le dijo a EL TIEMPO que, para él, hubo violaciones a derechos y hostigamiento: “Sin motivación judicial fue expulsada. Migración la dejó a su suerte en Lima, con líos de salud”.



Según Uñate, la familia le admitió que su clienta tuvo procesos y pagó 4 años de cárcel. Pero dijo que está libre en Bolivia y que hoy no tiene investigaciones ni allá ni en Colombia.



Videos y prontuario

EL TIEMPO estableció que en su país la investigaron por presunta estafa agravada, falsedad material y giro de cheques sin fondos ligados a proyectos de vivienda. Y tiene en su poder testimonios, audios y videos que vinculan a Lirio Rosario con un proyecto en Armenia, conocido como Nueva Jerusalén, hoy bajo la lupa de las autoridades.



“Se hizo amiga de curas y líderes comunales. Dijo que trabaja en proyectos de vivienda, con bonos extranjeros”, dice un testimonio. Y unas 2.500 personas le han apostado a ese plan, ligado al Parque Residencial Verde Bambú, liderado por Gloria Urbano.

La defensa de la boliviana pidió medidas cautelares ante la CIDH y refugio para su familia. Foto: EL TIEMPO

Urbano, quien dice ser psicóloga social, publicó audios y videos donde menciona a la boliviana: “Por cada registro, doña Lirio y yo nos vamos a hacer cargo de las escrituras, de darles apartamento de 140 o casa de 210 millones. Eso está claro”.



En otro, atribuido a Lirio Rosario, se oye: “¿Cómo está, doctora Gloria? Bueno, como hemos quedado, mi persona y la Nueva Jerusalén nos vamos a hacer cargo de escrituras, pero obviamente no todo lo que estamos donando es gratis”.



Y en un video, en el que ambas aparecen, la boliviana señala: “La reunión ha sido para darles una claridad de que la señora Gloria trabaja con nosotros. (...). Estamos haciendo todo lo posible para dar viviendas. Para que toda la gente que esté trabajando con la señora Gloria esté tranquila. A ella también se le está apoyando”.

Lirio Rosario Uria mostraba apoyo a Gloria Urbano, líder del proyecto residencial. Foto: Archivo particular

Las denuncias

Y aunque algunos siguen en el proyecto, otros lo denunciaron ante la Fiscalía como presunta estafa. Jorge Iván Liévano, uno de ellos, dice que les pedían mensualidades y que se quedaron con su dinero: “Urbano nos vendió sobre planos y el lote nunca fue de ella”.



Gloria Urbano dice que la Asociación Popular de Vivienda Nueva Jerusalén tiene personería jurídica hace 15 años y que es legal. Además, que se reunió con el alcalde de Armenia para exponerle el proyecto, el cual, señala, ha tenido inconvenientes con constructores, pero tiene licencia, aunque vencida.

La ciudadana boliviana cumplió 4 años de condena. También alegó problemas médicos. Foto: EL TIEMPO

“Hablé de que la señora (Lirio) estaba en un proyecto. Pero no la conozco. Estaba en eso de Redención y supe que la deportaron; pero no sé quién era (…) me dijeron que la doctora Lirio también estaba apoyando”, le dijo Urbano a este diario. Y añadió que a nadie se le ha robado un peso.



Gloria Urbano dice que la Asociación Popular de Vivienda Nueva Jerusalén tiene personería jurídica hace 15 años y que es legal. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO llamó a un integrante de la fundación Redención, pero dijo que no estaba autorizado para hablar. Y en Armenia aseguraron que no hay radicados licencias o planos.



“Pusimos a las otras dependencias en alerta para que verifiquen. Ni el municipio ni nosotros participamos en ese proyecto”, dijo Margarita Pino, gerente de Fomvivienda.



Y si bien el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, admite que tuvo una reunión con Urbano, con foto incluida, aclaró que nunca avaló ese proyecto.

Reunión del alcalde de Armenia Jose Manuel Ríos y Gloria Urbano para presentarle el proyecto. Foto: Archivo particular

“Le dije que vengo del sector financiero y sé que los proyectos de vivienda se manejan de una manera más formal. Que ese tipo de manifestaciones en donde van a regalar casas, la verdad yo poco creía”, explicó.



Mientras la Fiscalía indaga, el abogado Federico del Castillo entuteló a Migración y solicitó amparo para la boliviana.

