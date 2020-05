El partido secreto del ‘exzar’ del fútbol Luis Bedoya en EE. UU.

Vivos o muertos. Al expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, no le ha temblado la voz para testificar en los juicios contra varios de sus excolegas de la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol): Luis Chiriboga, Carlos Chávez, Rafael Esquivel, Sergio Jadue, José María Marín, Marco Polo del Nero, Eugenio Figueredo, Ricardo Teixeira, José Luis Meiszner, Juan Ángel Napout…



El FBI lo ha presentado como testigo en la mayoría de procesos del llamado Fifa Gate y por eso se ha aplazado al menos 5 veces la lectura de su sentencia, que se reprogramó para mediados de junio.

“La sentencia establecida para el 7 de abril de 2020 se aplaza al 19 de junio de 2020, a las 10 a. m., en la sala 4F Norte. Ordenado por la jueza Pamela K. Chen”, se lee en un documento oficial.



La información suministrada por Bedoya –que cambió hace poco de abogado– fue verificada por agentes federales que rastrearon al menos 450 movimientos bancarios a través de los cuales se irrigaron los sobornos que recibió la entonces cúpula de la Conmebol a cambio de amañar los derechos de transmisión de partidos.



Lo dicho por Bedoya alcanzó para hundir al exvicepresidente de la Fifa y cabeza de la Conmebol, el paraguayo Napout, de 61 años, que hace unas semanas suplicó que lo sacaran de la celda en Florida –en donde pasará 9 años– para no ser afectado por el coronavirus.



En el caso de Bedoya ya está probado que recibió 3’815.000 dólares de los hermanos Jinkins, los argentinos dueños de la empresa de televisión Full Play.

¿Otro colombiano?

Sin embargo, es poco probable que pague cárcel. Fuentes federales dijeron que su colaboración ha sido útil para elevarle cargos de conspiración, fraude electrónico y lavado a al menos 15 personas. Y es seguro que lo vuelvan a citar para aclarar cabos sueltos en el expediente.



Por ejemplo, todo indica que hay un segundo colombiano que recibió sobornos de Full Play. El dato salió a relucir dentro de los movimientos de dinero en la sucursal del BHBM de Miami.



En mayo de 2009, el Departamento de Cumplimiento de la entidad prendió las alertas sobre una posible operación de lavado y pidió que se explicara una operación por 150.000 dólares de la cuenta de Yorksfield, subsidiaria de Full Play.

El dinero iba a “un individuo que no se pudo identificar”. Pero uno de los gerentes del banco dijo que se trataba de alguien de la Federación Colombiana, y se anotó que no había nada negativo y que no se requería más información.



“Todo indica que no hablaban de Bedoya, que era un destinatario de giros frecuentes. Y también es evidente que alguien del banco sabía de los sobornos y ayudaba a moverlos”, explicó un investigador.



Y confirmó que Bedoya, al igual que los demás implicados, recibió coimas por la transmisión de todos los partidos de la Copa Libertadores, desde 2008 y por 8 años. Así mismo, se hicieron giros para la transmisión de los amistosos y clasificatorios al Mundial de Brasil y a la Copa América de 2015 (en Chile).



Los giros también coinciden con las 18 fechas clasificatorias al Mundial de Sudáfrica. En ese momento, aunque Colombia fue eliminado, la billetera de Bedoya crecía.Full Play tenía cuentas a nombre de tres subsidiarias que usó para hacer 53 pagos de sobornos por 14,02 millones de dólares.

Otro cabo suelto es el de la reventa de boletas en Colombia para las eliminatorias del Mundial de Rusia, 2018. Si bien no tiene nexo con el Fifa Gate, se pidió, a través de cooperación judicial, que el exdirigente hablara de los supuestos sobornos que recibieron para asignar el contrato de la boletería.

Las boletas y el chofer

Un nuevo informante asegura que sí se distribuyeron cerca de 4.000 millones de pesos en coimas y que el conductor de un dirigente deportivo es clave en la repartija.



Y dice que se le pregunte a Bedoya si un allegado suyo recibió algún giro y que se rastreen las transacciones bancarias de una mujer, radicada en España, cercana a un actual miembro de la Federación.



Una allegado a Bedoya aseguró que, por los cambios en la Fiscalía, el proceso que se le sigue por lavado de activos en Colombia está quieto. Además, están a la espera de que se le resuelva su situación en Estados Unidos, en donde devolvió el dinero de los sobornos.

Ramón Jesurún niega señalamientos que lo involucran en el escándalo de las boletas ara partidos de eliminatorias que la Superintendencia Industria y Comercio (SIC) investiga.. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

En cuanto al expediente de las boletas, se espera que el caso avance en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y en la Fiscalía, en donde tienen que establecer si es cierto o no que los sobornos quedaron en manos de Bedoya, Álvaro González y Ramón Jesurún, señalamientos que los dos últimos niegan.



Y sobre el retorno de Bedoya a Colombia la fuente dijo que es seguro. Sin embargo, falta mucho pues lo más probable es que se vuelva a correr la sentencia, porque en la más reciente reunión de Bedoya con los investigadores le pidieron buscar datos relevantes sobre la antesala del Mundial de Catar 2022.



