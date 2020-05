El nuevo enredo del polémico JJ Rendón, ahora con señalado mercenario

JJ Rendón, el estratega de comunicaciones venezolano está en medio de una nueva polémica por cuenta de un contrato suscrito con la firma Silvercorp USA, del ex militar estadadounidense Jordan Goudreau.



Goudreau es el mismo hombre que apareció en un video esta semana atribuyéndose la incursión armada en Venenezuela a través de células armadas.

Este es el documento que circuló con la firma de JJ Guiadó y la presunta firma de Juan Guaidó. Foto: EL TIEMPO

Desde hace cuatro días, EL TIEMPO tiene el documento en su poder y le preguntó a JJ Rendón sobre su contenido y veracidad.



En el documento se habla de "la Administración (del presidente Juan Guaidó) acuerda vincular al Prestador de Servicio (Silvercorp) para proveer el servicio de consultoría (asesoría) en planeación estratégica, liderazgo de proyectos, equipos, contratación de personal, consultoría en logística y en ejecución de proyectos.



Pero advierte que los servicios incluirán otras tareas que las partes acuerden durante los términos de acuerdo. Sin embargo, no se especifican.



En el documento se señala, además, que su mínima duración es de 495 días. Además, que la Administración acuerda pagar al Prestador de Servicio el mínimo monto para cumplir este acuerdo, el cual es $212,900,000.00 USD en el transcurso del periodo.



Sobre este punto se habla de un desembolso inicial de 50 millones de dólares y que "todo el dinero será asegurado con barriles de crudo venezolano".



El domingo en la noche JJ Rendón simplemente dijo que se emitiría un comunicado sobre el tema y el lunes hizo llegar una comunicación de Guaidó en el que este toma distancia de la supuesta incusión armada que muchos han puesto en duda por el número de hombres que buscaban ejecutarlo: no más de 60.

La versión de JJ

Sin embargo, Rendón le entregó el miécoles en la noche unas declaraciones a CNN en español en las que admite que sí se firmó un contrato con la firma de Silvercorp USA.



Pero advirte que se trató de un acuerdo exploratoio y que este fue frenado.



Según dijo, se buscaba “una eventual acción de capturas de personas” cercanas al Gobierno de Nicolás Maduro, que supuestamente están realizando acciones ilegales.



“Nunca se le dio luz verde. La operación fe descartada desde noviembre del año pasado (...)No hay aval del presidente Guaidó de ninguna manera, ni firmó el documento que muestra Goudreau”, aseguró.



Y admitió que entregó 50.000 dólares de sus cuentas para cancelar gastos de Grodeau, entre ellos, el hospedaje de un hotel en Miami.

La supuesta firma de Guaidó

Sin embargo, en el documento que circula, aparece una firma debajo del nombre de Juan Guaidó. ¿Alguien la falsificó? ¿Se trata de otro contrato que el régimen de Maduro está poniendo a circular para involucrar a Guaidó?



A través de su WhatsApp, JJ Rendón le aseguró a EL TIEMPO que Guaidó no sabía y reiteró que "el acuerdo con la firma del señalado mercenario se frenó a finales de octubre y se ratificó el 8 de noviembre".



Y acaba de señalar: "No firmó el presidente. Esa firma no está en las otras 42 páginas de ese preacuerdo ni tampoco en el pié de páginas de las otras 7 que mostraron".



EL TIEMPO también le envió el documento, desde el domingo, a Manuel Reutera, reputado abogado americano, quien aparece como testigo. Pero no se ha recibido respuesta.





