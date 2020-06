‘Ñeñe’ habría pagado soborno para que ocultaran sus explosivos audios

Dos de los mejores investigadores de la Policía –el mayor Jefferson Tocarruncho y el sargento Wadith Velásquez– fueron capturados la noche del jueves luego de que se presentaran voluntariamente ante sus jefes en la Dijín, que hizo efectivas las órdenes de captura solicitadas de manera virtual por la Fiscalía General.



Tal y como lo había anticipado EL TIEMPO, eran investigados por haber pedido de manera aparentemente ilegal que en la orden de interceptación al oscuro ganadero José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández se incluyeran a cinco miembros de la Policía.



Aunque José Carlos García, alias Penca –miembro de la red criminal del capo Marcos Figueroa, ‘Marquitos’, y testigo estrella en varios de sus crímenes–, le dijo a EL TIEMPO que fue él quien suministró el celular del ‘Ñeñe’ y el de los uniformados (supuestos miembros de la estructura mafiosa), la Fiscalía dice tener pruebas de que se estaba espiando ilegalmente a los policías.



Para lograr que fueran interceptados se dijo que un oficial de apellido Calderón era alias Cali, sicario de ‘Marquitos’, involucrado en narcotráfico. Pero, al parecer, lo que se indagaba era la supuesta participación de los uniformados en la pérdida de una caleta en el Valle.



Sin embargo, EL TIEMPO estableció que hay otro capítulo, hasta ahora desconocido, que también se investiga: la extorsión a la que estaría siendo sometido el ‘Ñeñe’ para que no se conocieran sus explosivas conversaciones y sus nexos con el poder y la mafia.

Wadith Velásquez y Jeferson Tocarruncho se presentaron voluntariamente a la Dijín, en domnde se hicieron efectivas sus capturas. Foto: EL TIEMPO

Mafia y uniformados

“Ya hay un testimonio que asegura que el ‘Ñeñe’ habría alcanzado a pagar 200 millones de pesos para que no se divulgaran los audios”, dijo un investigador.



Y agregó que también se indaga la supuesta venta de los audios, tras el asesinato del ‘Ñeñe’ en Brasil, en mayo de 2019.



“Eso explicaría por qué los audios estuvieron ocultos por años”, señaló la fuente no sin antes advertir que la legalidad de las interceptaciones al oscuro ganadero no está en riesgo por las capturas de los policías.



Hay evidencia de que al ‘Ñeñe’ lo venían investigando desde 2011. Es más, solo se conoce la existencia de dos bloques de interceptaciones: uno es del 26 de mayo al 19 de noviembre de 2018, y el otro es desde ese día hasta el primero de mayo de 2019. Pero hay otro al parecer más comprometedor que data del 18 de junio de 2017 y que no ha salido a la luz.

María Claudia Daza ex miembro de la UTL del senador Álvaro Uribe. Foto: Archivo particular

La 'Caya' Daza

Lo que hasta ahora se ha oído en las grabaciones es que el ‘Ñeñe’ estaba comprometido con movimientos de dinero por debajo de la mesa para las elecciones presidenciales de 2018, que habrían favorecido al candidato y hoy presidente Iván Duque. Con base en sus conversaciones, esta semana ya fue citada a interrogatorio una de sus más asiduas interlocutoras.



Se trata de María Claudia ‘Caya’ Daza, exasesora del senador Álvaro Uribe, quien optó por guardar silencio cuando se le preguntó por las platas de campaña de las que hablaban. “Yo, ayer, le decía a Priscila que nos tenemos que poner las pilas. Hay que buscar una plata para pasar debajo de la mesa, para soltarla en los departamentos”, se escucha decir al ‘Ñeñe’.



Y Daza responde: “Yo conseguí mil paquetes, lo que necesito es unos empresarios y uno les da la lista. Tengo una empresa que les da la plata y nadie va a saber”.

Pero en los audios también se escucha al ‘Ñeñe’ hablar de toneladas ocultas y nexos con personas vinculadas a la mafia.



Y personas cercanas al caso refieren que en las interceptaciones que aún no se conocen no solo estaría la confirmación de los nexos del ‘Ñeñe’ con la mafia. También estarían documentadas reuniones con miembros del Ejército y de la Policía.



Ya hay un testimonio que asegura que el ‘Ñeñe’ fue a varias reuniones en las que, por un lado, instruía a sicarios de ‘Marquitos’ para eliminar al sastre y prestamista Carlos Rodríguez; y por otro, mandaba mensajes asegurando que él no tenía nada que ver con el asesinato de Óscar Rodríguez, hijo del sastre.

Una de estas reuniones fue en febrero de 2016, para festejar a la virgen patrona de Riohacha.



Según el ganadero Gustavo Gómez Amaya, a la cita asistieron el entonces comandante de la Brigada del Ejército en Santa Marta, el Comandante del Batallón Rondón y el Comandante del Gaula Militar, que al parecer no sabían que el ‘Ñeñe’ estaba investigado desde hacía 5 años.



Pero, según el sastre Rodríguez, el ganadero Gómez Amaya le aseguró que además de generales del Ejército, había comandantes de la Policía.



De hecho, ya van dos miembros del Ejército que han pedido la baja o que han salido a dar explicaciones por su supuesta cercanía con el ‘Ñeñe’. Uno es el general retirado Jorge Humberto Jerez, y el otro es el también general Raúl Rodríguez Arévalo.



Y si bien el sastre Rodríguez es víctima de la red de sicarios que asesinó a su hijo, podría terminar dándole explicaciones a la justicia por cuenta de lo que le dijeron dos testigos a la fiscal que lleva ese caso, Jenny Ortiz Ladino.



En presencia de Miguel Ángel del Río –abogado de la familia Rodríguez–, habrían dicho que no iban a declarar hasta que les pagaran el dinero prometido.



Del Río resultó ser defensor de los policías capturados. Por eso,Daniel Hernández, el fiscal que pidió sus capturas, compulsó copias para que lo investigaran. Además, pidió que lo retiraran del proceso, petición que no fue acogida por el juez.

Estructura criminal de Marquitos Figueroa, en la que está incluido el Ñeñe Hernández. Foto:

¿'Marquítos', el afortunado?

Pero a la Fiscalía le llama la atención el doble rol del abogado que, en todo caso, fue quien destapó los audios de la ‘Ñeñepolítica’.



En su defensa, Tocarruncho –quien participó en un capítulo de la indagación por el crimen de Álvaro Gómez– y Velásquez denunciaron al fiscal Hernández, aduciendo que los hostigaba por haber investigado al ‘Ñeñe’.



Y el abogado del Río recusó al fiscal general, Francisco Barbosa, bajo el argumento de que se debía apartar del expediente del ‘Ñeñe’ por haber estado en la campaña presidencial y luego en el gobierno de Iván Duque.



Barbosa ha dicho que su amistad con el Presidente no le impide avanzar en las investigaciones que lidera la Fiscalía y que por eso no se declarará impedido.

El que se está frotando las manos con estos episodios es el capo ‘Marquitos’ Figueroa, cuyo juicio por el crimen del hijo del sastre arrancaba el pasado 4 de junio.



Y aunque quedó aplazado para el 18 de junio, es seguro que su defensa pedirá que se dilate por el tema de los falsos testigos. De hecho, se presentó a la audiencia de legalización de captura de los policías, para ser aceptado como víctimas. Pero se lo negaron.



UNIDAD INVESTIGATIVA

