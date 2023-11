Antes de entregarse en Miami 'Caco', el narcopiloto, le dio explosivos datos a Fiscalía

Semanas antes de tomar la decisión de someterse a la justicia de Estados Unidos, el señalado narcopiloto Carlos Eduardo Restrepo Osorio rindió un extenso interrogatorio en Colombia.



(Lo invitamos a leer: Exclusivo: Piloto cuya firma presta servicios a campañas políticas se entregó en EE.UU.)



Restrepo Osorio es el mismo a quien sus amigos conocen con el apodo de Caco y quien, tal como lo reveló EL TIEMPO en exclusiva, se entregó a agentes federales el pasado 8 de junio y aceptó cargos por narcotráfico.

Facebook Twitter Linkedin

La avioneta fue incautada con 446 kilos de cocaína. Foto: Policía Nacional

Su sometimiento no solo sacudió al reducido gremio de la aviación privada en Colombia sino, además, a políticos y congresistas, luego de que este diario señaló que la firma Sociedad Aérea de Ibagué, Sadi S.A.S., ligada a su familia, prestó servicios a las campañas legislativa del Pacto Histórico y Petro Presidente.



(Le puede interesar: La jugosa demanda de reconocida cadena chilena contra edificio de la 100 con séptima)



Incluso, las cuentas con esta última están siendo verificadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los dos herederos de la mafia



Facebook Twitter Linkedin

El excapo Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Méxicano. Foto: Archivo particular / David Osorio - EL TIEMPO

El caso que tiene a Restrepo Osorio a la espera de una sentencia de cerca de 11 años está relacionado con la narcoavioneta que fue incautada en el aeropuerto El Embrujo, de Providencia, el 26 de mayo de 2021, con 446 kilos de cocaína de alta pureza.



Fuentes federales le dijeron a EL TIEMPO que detrás de esa incautación hay un poderoso y viejo narcotraficante, ligado a la estructura del excapo Gonzalo Rodríguez Gacha, el ‘Mexicano’. También se rastrea a un pariente de un hábil excapo del cartel de Medellín.



(Además: Atención: vendedor de divisas de Maicao, detrás del secuestro del padre de Luis Díaz)



Agentes de la DEA recogen evidencia en contra de la red que envía cocaína hacia Estados Unidos y África. Además, van por un grupo de testaferros que ocultan lujosas haciendas y otras propiedades.

Facebook Twitter Linkedin

Uno de los capturados por el caso de la narcoavioneta es el piloto Juan Camilo Cadena. Foto: Policía

Cuando EL TIEMPO reveló que Juan Camilo Cadena, el piloto de la narcoavioneta, llamó a ‘Caco’ después de que cayó el cargamento, este negó cualquier nexo con esa poderosa organización.



(También: 'Los Primos', la tenebrosa banda que secuestró y entregó al Eln al padre de Luis Díaz)



Pero el pasado 11 de abril rindió un interrogatorio de cerca de 3 horas en las que le entregó a la Fiscalía datos explosivos sobre el caso.

Información clave



Facebook Twitter Linkedin

El empresario Fernando Escovar. Foto: Archivo Particular

Y en Estados Unidos contó que él mismo llevó, en marzo de 2021, a Providencia al proveedor de la droga. Además, aseguró que participó en el envío presionado porque la empresa Sadi S. A. S. estaba quebrada por la pandemia.



Según su versión, eligieron usar la avioneta de Interandes Helicópteros porque los dueños de la aeronave, de matrícula N722KR, “mantenían buscando la plata”.



(Lo invitamos a leer: Ahora son miembros de la élite paisa los que denuncian jugosa estafa con ganado)



“Les gustaba alquilar el avión. Entonces era fácil decir que se iba a alquilar (...), era sencillamente pagar el vuelo y ellos alquilaban un avión que no se podía alquilar”, señaló ‘Caco’ en la diligencia.



Cuando se le preguntó quiénes eran los dueños de la aeronave, respondió: “El ‘Pipas’, Fernando Escovar, y Juan Guillermo Mancera, creo que se llama él. Siempre lo hemos conocido como el coronel Mancera. Ellos eran los socios del avión”. Y agregó que el Flaco, a quien identificó como el empresario Miguel Jaramillo Arango, no tenía nada que ver con la avioneta ni con el caso.

Facebook Twitter Linkedin

El piloto Carlos Eduardo Restrepo Osorio. Foto: Archivo particular

Facebook Twitter Linkedin

Juan Camilo Cadena, piloto capturado con la carga de cocaína en Providencia. Foto: Policía

EL TIEMPO se comunicó con Julio César Alzate, apoderado de Fernando Escovar, quien admitió que su cliente es dueño del 50 por ciento de la avioneta, hoy incautada.



Y dijo que si bien no se podía alquilar, por tratarse de una aeronave privada –que solo puede volar con uno de sus propietarios–, señaló que esa es una falta administrativa, sin repercusiones penales.



(También: Las pruebas con las que estaba lista solicitud de captura contra Armando Benedetti)



Y el empresario Mancera negó de manera tajante tener participación alguna en la avioneta. En diálogo con EL TIEMPO explicó que hizo inicialmente un negocio de palabra que nunca se concretó.

Facebook Twitter Linkedin

Según este documento, el empresario Miguel Jaramillo no era socio de Interandes. Foto: Archivo particular

Certificaciones de la Fiscalía



Facebook Twitter Linkedin

Este documento de la Fiscalía certifica que el empresario Miguel Jaramillo no está vinculado a la investigación. Foto: Fiscalía

Además, tanto el penalista Alzate como Mancera señalaron que el fiscal del caso expidió certificaciones en las que consta que ni el empresario Jaramillo ni Escovar están vinculados a la investigación.



Las certificaciones de las que hablan fueron expedidas en marzo de 2022 por el fiscal del caso: el 41 especializado contra el narcotráfico, Williams Alfonso Mendoza.

Y hay otro oficio más reciente, de agosto de 2023, donde se reitera que Jaramillo Arango no tiene ninguna investigación abierta.



(Además: Exclusivo: reputada cadena de restaurantes responde si tiene nexo con Felipe Rocha)



Además, hay una constancia firmada por Escovar, en calidad de representante de Interandes Helicópteros, en la que manifiesta que para la fecha de la incautación de la narcoavioneta, Jaramillo no era socio de la empresa ni fue nunca copropietario de la aeronave: “(Jaramillo) no tenía injerencia en las decisiones que se tomaban respecto del uso de la aeronave ni de los pilotos encargados de efectuar vuelos en la misma”.

Facebook Twitter Linkedin

Una aeronave perteneciente a la Sociedad Aérea de Ibague. Foto: Tomada de la páina de Sadi.

Un nuevo proceso



Facebook Twitter Linkedin

Según este documento de la Fiscalía el empresario Fernando Escovar no está vinculado a la investigación. Foto: Fiscalía

Lo concreto es que, antes de entregarse a la DEA, ‘Caco’ le respondió al fiscal del caso quiénes eran los dueños de la droga y cómo se llevó e introdujo hasta el aeropuerto Guaymaral, al norte de Bogotá.



La información fue tan relevante que se tomó la decisión de abrir un proceso paralelo que se adelanta de manera reservada.



(Le puede interesar: Exclusivo: explican qué hacía carro de valores en la liberación de papá de Luis Díaz)



De hecho, muy pocos han tenido acceso a la información entregada por ‘Caco’ tanto en Colombia como en Miami. Pero alguien la ha ido filtrando con cuentagotas.



Por ejemplo, ya se sabe que ‘Caco’ terminó aceptando cargos por narcotráfico luego de enterarse de que uno de los procesados lo había señalado como uno de los cerebros de la narcoavioneta.

Facebook Twitter Linkedin

Desde el Aeropuerto de Guaymaral salió la avioneta. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Facebook Twitter Linkedin

Richard Díaz, abogado de Carlos Restrepo. Foto: Archivo particular

Incluso, ya la Fiscalía indagaba si ‘Caco’ es uno de los hombres que se ven en uno de los videos cargando la cocaína en Guaymaral.



Por ahora, ya están en cárceles de Estados Unidos el piloto Cadena; el ayudante, Harold Darío Rivera, y el capitán de la Policía Jorge Isaac Aguilar, a quien ‘Caco’ conocía desde el colegio.



(Además: Atención: esta es la identidad de la nueva víctima de secuestro en Colombia)



“Y se entregaron a la DEA un uniformado de apellido Castro y el señor Restrepo Osorio”, señaló una fuente desde Miami.

Facebook Twitter Linkedin

Coca incautada en avioneta que partió de Guaymaral a Providencia. Foto: Policía Nacional

Y aunque se dijo que la sentencia contra ‘Caco’ se iba a conocer a mediados de octubre, fue aplazada. La nueva audiencia se fijará para marzo de 2024.



En el entretanto, Richard Díaz, el abogado de ‘Caco’ en Florida, presentó un memorial dando fe de que era la primera vez que su cliente incurría en este delito.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Y dijo que optó por entregarse a la justicia a pesar de que pensó en algún momento esconderse en Venezuela, aprovechando que conocía al entonces embajador Armando Benedetti, ajeno a sus planes.



Sobre ‘Caco’, el Pacto Histórico fue enfático en que no lo contrataron a él sino a la empresa Sadi S. A. S.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook