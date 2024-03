El misterioso esposo de la secretaria general de Olmedo López

Tras la denuncia en contra Olmedo López, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) nombrado por el Gobierno, el presidente Gustavo Petro designó en el cargo a Carlos Carrillo, quien ha venido revelando otros hallazgos, además del escándalo de carrotanques.

Paralelo a varios contratos y desembolsos que Carrillo ha ordenado verificar, el alto funcionario aseguró que la secretaria general de la entidad y mano derecha de Olmedo López no había podido ser removida del cargo.

Carlos Carrillo, director de la UNGRD. Foto:Archivo particular Compartir

Se trata de Ana María Castaño Álvarez, una abogada quien antes se había desempeñado como contratista del Fondo de Valorización de Medellín, que depende de la alcaldía de esa ciudad, en la época de Daniel Quintero.

Además, trabajó en la Secretaría de Gestión y Control de esa ciudad en 2018.

El nombramiento

Compartir Ana María Castaño Álvarez, secretaria general de la UNGRD el día de su posesión. Foto:Archivo particular

La ata funcionaria le dijo a la W Radio que ella no había participado en ninguno de los procesos que se vienen investigando y que literalmente Olmedo no la miraba ni para escupirla.

Además, manifestó que lo conoció cuando ella se desempeñó como gerente territorial de Antioquia del Ministerio de Trabajo en la administración de Clara López.

Según explicó, el cargo le fue ofrecido a su compañero permanente, de quien no quiso revelar el nombre. Y explicó que como él no pudo asumir el cargo, ella lo aceptó.

Y tras advertir que Carrillo sabe que está embarazada, dijo que han buscado que se vaya de la UNGRD.

Las conexiones

Compartir Clara López, senadora. Foto:Archivo particular

A mitad de semana EL TIEMPO se contactó con la alta funcionaria, quien dijo que hasta el momento no había recibido notificación de insubsistencia.

Además, agregó: "Quién tenía el puente con mi esposo era Olmedo, y Olmedo conocía a Clara (la entonces ministra Clara López) en el 2016, esa es la manera en la que yo conozco a Olmedo, para ingresar al Ministerio del Trabajo como directora regional de Antioquia. Mi esposo me pone en contacto con Olmedo, le pasa mi hoja de vida, y Olmedo le pregunta por mi hoja de vida a Clara. Incluso tengo un video en donde ella me da un saludo en un día de la mujer", explicó Castaño.

EL TIEMPO se comunicó con Clara López, quien dijo que no sabía quién era el esposo de la funcionaria y que a ella no la recordaba: "Seguramente me pasaron su hoja de vida. A Olmedo López, por supuesto, que lo conocí como directivo del Polo Democrático en Antioquia y aseguró que ella no tenía nada que ver con la UNGRD.

'Si ella lo dice fue así'

El abogado Sandro Sánchez Salazar, pareja de Ana María Castaño. Foto:Sandro Sánchez abogado Compartir

Y aunque en la comunicación con EL TIEMPO Castaño tampoco quiso revelar el nombre de su pareja. EL TIEMPO estableció que se trata del conocido abogado paisa Sandro Sánchez Salazar.

Este diario se comunicó con el abogado Sánchez para preguntarle por su vínculo con Olmedo López y aseguró que lo conoce desde hace varios años.

"No recuerdo desde hace cuanto o cómo lo conocí. Yo conozco mucha gente en Medellín, así como lo conozco a él", aseguró Sánchez.

Y agregó: "La propuesta de trabajar en el Ministerio de Trabajo como director regional de Antioquia fue en 2016 y sí, ella (Ana María Castaño) dice que las cosas son así, entonces así fue". Y puntualizó que no conoce al senador Carlos Trujillo.

La trayectoria de Olmedo

Patricia Duque, esposa del hoy senador Carlos Trujillo (en la esquina derecha) y Olmedo López. Foto:Archivo particular Compartir

Olmedo López, fue secretario de Ambiente del senador conservador Carlos Trujillo, cuando este fue alcalde de Itagüí, en 2012. Dos años después saltó al capítulo de Antioquia del Polo.

Después de su fallido intento de llegar a la Gobernación de Antioquia por el Polo (2015) y al Congreso (2018), aterrizó en la UNGRD.

También aterrizó en La Guajira en donde hay fotos celebrando la llegada de los carrotanques con los conservadores Iván Mauricio Soto, exalcalde de Barrancas; y Vicente Berardinelli, su sucesor.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

