El lunes protocoliza su renuncia funcionario clave del gobierno Duque

Christian Krüger Sarmiento le notificará mañana a todos los funcionarios de Migración Colombia que decidió retirarse del Gobierno, tras 5 años de labores.



Se trata de uno de los pocos funcionarios que venían de la administración Santos a los que el presidente Iván Duque decidió retener.



Y se convirtió en pieza fundamental dentro de la política estatal de cara a la estampida de venezolanos que llegaron al país.

De hecho, fue el único director de entidad nacional que fue ratificado, decisión en la que influyó el respaldo que le dio el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo, ahora Ministro de Defensa.



Aunque en el Gobierno nadie confirmó la dimisión de Krüger Sarmiento, EL TIEMPO estableció que, desde hace 9 días, le entregó la carta a Duque.



“Señor presidente, aun cuando hemos alcanzado importantes metas y logros, luego de 5 años al frente de Migración Colombia, y más de 10 años al servicio del Estado colombiano, he decidido que ha llegado la hora de dar un paso al costado, buscar nuevos rumbos y dedicar más tiempo a mi familia. Por consiguiente, de la manera más atenta y respetuosa, presento a usted y a la señora ministra de relaciones exteriores, mi renuncia irrevocable al cargo”, dice en su misiva.



Si bien la decisión de Krüger coincide con la llegada de Claudia Blum a la cartera de Exteriores, allí le dijeron a EL TIEMPO que no hay relación alguna con esta sensible dimisión.



De hecho, en la carta este señala que ha contado con el total apoyo de Duque.



“Su respaldo, señor Presidente, y el de todo el Gobierno que lidera ha permitido a la autoridad migratoria ser un referente regional, así como la gestión del fenómeno migratorio proveniente de Venezuela es hoy destacado a nivel global como un esfuerzo institucional solidario, responsable, moderno y ejemplar para otros países que atraviesan situaciones similares a la de Colombia”, dice la misiva de dimisión, a la que accedió EL TIEMPO.

Corte de cuentas

En efecto, el paso del funcionario –de cuyo reemplazo aún no se han dado luces– es reconocido en varias instancias, en especial por las políticas públicas que se implementaron para atender el flujo masivo de población venezolana que huye del régimen de Maduro.



Según la propia entidad, en el país hay cerca de 1,5 millones de ciudadanos provenientes del país vecino. La mayoría de ellos se concentra en Bogotá, donde residen unos 357.000; luego le sigue Cúcuta, con 93.461; Barranquilla, con 86.918; Medellín, con 86.201; y Cali, con 55.884.



Para la atención de esta población se han tomado medidas como la expedición del Permiso Especial de Permanencia a más de 134.000 venezolanos en los últimos 12 meses.



Además, se ha entregado 2,9 millones de tarjetas de movilidad fronterizas, con las cuales esta población puede atravesar el territorio nacional y continuar su viaje hacia otras naciones.



Este tipo de medidas han sido destacadas y objeto de análisis por la Unión Europea y varias de las agencias de Naciones Unidas.



Krüger también fue el responsable de liderar un equipo de policía judicial que –debido a sus investigaciones– logró llevar a la cárcel a más de 180 miembros de bandas dedicadas al tráfico de migrantes, que se valen de modalidades como la falsificación de documentos públicos para ejecutar su actividad ilegal de trata de personas.



La autoridad migratoria colombiana, además, suscribió acuerdos de intercambio de alertas migratorias con Argentina, Perú, Ecuador, Panamá y República Dominicana para conocer en tiempo real los antecedentes judiciales y la totalidad de la información de los viajeros que entran y salen de Colombia.



Además, expulsó a vándalos y hasta a proxenetas.



“Reiterándole mi sincero agradecimiento por su confianza, exaltando y resaltando su labor patriótica y decidida por generar cambios que traigan a nuestro país un mejor futuro, le deseo y auguro grandes éxitos en los años venideros”, concluye la carta que Krüger le dirige a Duque.



Y tras agradecer por su respaldo al actual gobierno, le asegura al jefe de Estado que el país “reconocerá su valor y entereza”.



Por ser irrevocable, se da por descontado que Duque aceptará este lunes la renuncia y se espera, de acuerdo con fuentes oficiales, a que en menos de dos semanas ya se conozca el nombre de la persona que asumirá la dirección de Migración Colombia.



