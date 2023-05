En 88 paquetes forrados con plástico negro iban encaletados más de 1.000 millones de pesos en el guardabarros de un carro que cubría la ruta Pitalito (Huila)-Mocoa (Putumayo), el pasado fin de semana.



(Le invitamos a leer: Atención: estos son los pasajeros de la avioneta desaparecida en el Guaviare)



El vehículo fue interceptado por tropas del batallón Magdalena, Novena Brigada del Ejército, y agentes del CTI. La primera información que suministraron las autoridades es que el dinero sería usado para la compra de base de cocaína, en Putumayo.

Facebook Twitter Linkedin

El dinero estaba envuelto en 88 paquetes. Foto: Suministrada por autoridades

El TIEMPO investigó el movimiento de dinero en efectivo, en plena antesala de las elecciones regionales de octubre, y estableció tanto la identidad del conductor, como el de la dueña del vehículo.



(Le podría interesar: Los poderosos dueños de la mina de esmeraldas asaltada por un escuadrón armado)



Se trata de un Kia Picanto gris, modelo 2019, que tiene una multa vigente que data del 14 de octubre de 2019, en Bogotá.



En cuanto a la identidad del hombre capturado, que no ha sido revelada de manera oficial por las autoridades, EL TIEMPO estableció que se trata de Yeison David Arias López.

El constructor y la comerciante

Facebook Twitter Linkedin

El Ejército, en conjunto con el CTI de la Fiscalía, realizó la detención, inspección e incautación del automóvil. Foto: Suministrada por autoridades

Aunque la captura del hombre fue reportada por las autoridades el pasado 28 de abril, hacia las 3 de tarde, este diario investigó y estableció que aparece realizando movimientos de renovación de matrícula ante la Cámara de Comercio de Putumayo, dos días después de su captura.



(Además: Videos y audios del señalado 'zar' de la carne podrida que llega desde Venezuela)



Arias López figura pagando ante esa entidad 60.200 pesos para mantener sus actividades para la construcción de edificios residenciales, comercio al por menor de artículos de ferretería y lavado y limpieza de productos textiles.



EL TIEMPO accedió al historial del vehículo y estableció que quien figura como propietaria del carro es Lina María Gutiérrez Marín, desde octubre de 2022.

Facebook Twitter Linkedin

La droga estaba oculta en los guardabarros del vehículo. Foto: Suministrada por autoridades

"El carro está en proceso de venta, lo negocié con una mujer. Hasta el momento no he recibido ninguna citación de las autoridades, ni he sido informada de la incautación", sostuvo la Gutiérrez.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Y agregó: "no conozco al señor Arias López, llamaré a la persona con la que hice el negocio para establecer que fue lo que sucedió".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook