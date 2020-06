Gobierno delega encrucijada de fotomultas en las ciudades

Las secretarías de Movilidad de Bogotá, Medellín y Cali completan cuatro días analizando el texto del fallo de la Corte Constitucional que les puso límite al uso de las llamadas cámaras cazainfractores.



Comités técnico-jurídicos buscan salidas para acondicionar el sistema, que ya no podrá imponer comparendos de manera automática al dueño del vehículo infractor, como responsable solidario.



En efecto, aunque la Corte declaró constitucional el sistema de fotodetección, advirtió que es violatorio de derechos –como el de la presunción de inocencia y el de defensa– vincular a los propietarios de los carros.



Eso llevó este jueves a que Bogotá frenara la imposición de comparendos con base en sus 72 cámaras, hasta que se analicen todos los alcances del fallo. Y así se lo harán saber a los presuntos infractores a través de avisos informativos.



Ante esta encrucijada, las secretarias de Movilidad advirtieron que las cámaras fueron avaladas por el Ministerio de Transporte y, al menos en el caso de Bogotá, por el Concejo, que estuvo de acuerdo en que se hiciera una inversión de más de 40.000 millones de pesos.



¿Qué pasa en otras ciudades?



William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali, aseguró que en la parte tecnológica aún no se puede hablar de ajustes, porque necesitan conocer detalles de la nueva operación del sistema de cara al fallo de la Corte.

“Eso quedará determinado en el momento en el que se expida, por el gobierno nacional, un pronunciamiento hacia cómo sería el nuevo procedimiento y requerimientos tecnológicos para reconocer al infractor”, explicó.



Sin embargo, la viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, le dijo a EL TIEMPO que respeta el fallo, que ratificó la legalidad del sistema. Pero que ahora les corresponde a los entes territoriales regular su aplicación.

La viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, aseguró que ahora les corresponde a los entes territoriales regular el uso de las cámaras cazainfractores. Foto: Presidencia

De multa a simple evidencia

Para Valderrama no es necesaria una regulación de índole nacional porque cada territorio puede tener su propio procedimiento, de acuerdo con la tecnología y el funcionamiento de sus sistemas.



Este diario habló con los proveedores de buena parte de las cámaras cazainfractores, y fueron enfáticos en que es tecnológicamente imposible modificarlas para que identifique al infractor.



“Los carros particulares tienen diferentes alturas, así que de nada serviría modificar la posición de las cámaras. Además, varios carros tienen películas de seguridad que oscurecen los vidrios y ahora, con los tapabocas y gafas, es literalmente imposible identificar facialmente al infractor. Menos aún si la infracción es por ir a alta velocidad”, señaló un proveedor, y lo ratificó un experto en la Policía.

Así las cosas, tal como lo señalaron las secretarías de Movilidad de Cali y Medellín, las famosas fotomultas pasarán de ser infracciones a simples evidencias.



“Los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de infracciones de tránsito –como lo indicó la Corte– siguen siendo prueba de la comisión de infracción. Pero deben analizarse en conjunto con otros elementos probatorios”, dijeron en Medellín.



Y su colega Vallejo agregó que, como ha venido pasando en Cali, los dueños de los vehículos deberán hacer una comparecencia y llevar pruebas relacionadas con su inocencia para transferir la responsabilidad de la infracción a la persona que indique.

En la práctica, si bien no impacta el recaudo por las infracciones, sí hace más largo el proceso.

La Corte Constitucional, que viene sesionando virtualmente, dijo que no se puede hacer solidariamente responsable de un comparendo al dueño de un vehículo si este no es el infractor. Foto: Corte Constitucional

De hecho, la viceministra Valderrama advirtió que quienes no estén de acuerdo con las multas, tienen el derecho de impugnarlas.



En todo caso, el fallo dice que es al Congreso al que le corresponde regular de qué forma se puede establecer una responsabilidad solidaria para el pago de multas, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

¿Detrimento patrimonial?

EL TIEMPO buscó a uno de los ponentes de la norma, pero no respondió los mensajes. Lo concreto es que, mientras se expide una reglamentación, los ajustes en el procedimiento podrían requerir de nuevo personal y otras arandelas.



Incluso, ya se habla de detrimento patrimonial por invertir en tecnología que se quedaría aplicada a medias. Por eso, la concejal María Clara Name –de Alianza Verde– citó a debate de control político al secretario de Movilidad de Bogotá, Nicolás Estupiñán.



“Podría haber detrimento para adecuar todo el sistema e identificar al infractor”, aseguró Name.

Y la Contraloría Distrital ya le envió a Estupiñán un requerimiento, el 24 de mayo pasado, para incluir el tema de las cámaras en la próxima auditoría y establecer si hubo una correcta ejecución de los recursos y por qué entraron a funcionar a pesar de que el sentido del fallo de la Corte ya se conocía.



En el fallo, la Corte defendió el derecho a la libertad, inspirado en la Declaración francesa de 1789, y rechazó sus restricciones no justificadas: “En este sentido, la venganza estatal o retribución pública no constituye una razón suficiente para legitimar el ejercicio del poder punitivo del Estado, lo que permitiría la extensión de la responsabilidad y la sanción a los miembros de la familia, el clan, el grupo o la estirpe, por los hechos cometidos por alguno de sus miembros”.



UNIDAD INVESTIGATIVA

