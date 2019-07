El futbolista clave en rastreo de salvoconductos de la Cuarta Brigada

La Fiscalía segunda especializada de Medellín recibió hace cuatro días una carta en la que el jugador del Deportivo Independiente Medellín, Andrés Felipe Cadavid, se pone a disposición de ese despacho dentro de una investigación sensible.



Desde hace meses, autoridades vienen indagando presuntas irregularidades en la Cuarta Brigada del Ejército, que fueron denunciadas en 2014 sin que aún pase nada.



Denunciantes hablan del direccionamiento de 31 contratos de logística y repuestos, por 4.500 millones de pesos, que ya le costaron el cargo al general Jorge Romero; y la libertad a tres oficiales activos, dos en retiro y cuatro civiles, capturados a mitad de semana.

Pero hay otra línea de investigación que preocupa aún más a las autoridades: un presunto tráfico de salvoconductos para pistolas y hasta fusiles que habría beneficiado a empresarios y a cabecillas de bandas criminales.



Y es en esas verificaciones en donde aparece El Viejo Oeste, el único polígono en Medellín que expide certificados de manejo de armas, uno de los requisitos que exige la Cuarta Brigada para entregar los salvoconductos.



El local, ubicado justo al frente de esa sede militar, es del defensa central, quien lo abrió en noviembre de 2015. En ese entonces, Cadavid era figura del equipo bogotano Millonarios y tenía como socio al empresario Alexander Giraldo Santa, al que la indagación liga con otro polígono en Bogotá: Milipol Ltda.



Según registros oficiales a los que EL TIEMPO tuvo acceso, El Viejo Oeste tiene 5 armas para el entrenamiento de sus clientes, entre pistolas 9 milímetros, Jericho, Glock y Córdova semiautomática, que el futbolista promociona, posando en fotos que difunde entre sus miles de seguidores en redes.



A su nombre también aparecen diez armas, entre pistolas, fusiles, una subametralladora y una escopeta. Y una fuente enterada del caso dice que Giraldo Santa aparece gestionando permisos para 42 armas.



“Andrés Cadavid es coleccionista y puede tener todas esas armas, esa es una de sus pasiones, además del fútbol. Los coleccionistas no tienen límite y pueden tener más que el propio negocio”, le explicó a EL TIEMPO el penalista Mauricio Beltrán, abogado del crac paisa.



Y añadió que todas las armas de El Viejo Oeste están en regla al igual que las de su cliente: “Quiero dejar claro que Andrés no está vinculado a ningún proceso. Pero si la justicia lo requiere, estará atento a responder”.



De hecho, EL TIEMPO estableció que directivas de su equipo están enteradas del caso.

Los clientes

Pero, ¿qué es lo que verifican las autoridades?



Fuentes oficiales le dijeron a EL TIEMPO que se verifica si todos los beneficiados con los certificados, expedidos por los polígonos, y con los salvoconductos de la brigada, cumplieron los requisitos de ley, entre ellos no tener antecedentes penales.



También quieren descartar un posible pago de sobornos (de un millón de pesos por arma) para agilizar trámites, y cruzar seriales de armas aprobadas con las que se les han incautado a miembros de bandas criminales, que portaban permisos.



Uno de ellos es Sebastián Murillo, alias Lindolfo, a quien en el momento de su captura le encontraron un certificado legal para el porte de una pistola Jerico y fue grabado ofreciendo un arsenal para enviar a Cartagena.



También figura Mauricio Zapata Orozco, alias Chicho, señalado líder de la banda La Terraza. A su caso se le une otro episodio que ha llamado la atención de los investigadores: un atentado del que ‘Chicho’ fue víctima, el 22 de mayo de 2018, justo a la salida de El Viejo Oeste.



“Se trató de un hecho fortuito y si bien uno de nuestros trabajadores fue herido en el empeine, fue una bala perdida”, aclaró el abogado Beltrán. Y de pasó advirtió que Alexander Giraldo Santa dejó de ser socio del futbolista Cadavid desde 2017, luego de que le asesinaran a sus dos escoltas en Bello, Antioquia.



EL TIEMPO buscó a Giraldo en las oficinas de Milipol Ltda. Y si bien primero dijeron que seguía siendo el dueño de ese polígono, después manifestaron que, desde 2016, el negocio había pasado a manos de un consorcio colombo-israelí. No obstante, documentos muestran a Giraldo como accionista, aún en 2018.



“Un abogado nuestro viajó el jueves a Medellín a verificar la información sobre este caso. Aún no hemos tenido citación alguna de la Fiscalía o de otra autoridad. No tenemos ningún proceso ni noticia criminal en la que nos mencionen”, señaló Freddy Rúa, representante de Milipol.



Y confirmó que tienen cuatro armas con permisos para 10 años y que verifican dónde y cómo se realizaron los trámites para los permisos.



EL TIEMPO supo que además de El Viejo Oeste y Milipol, autoridades chequean las actividades de otros polígonos en al menos dos departamentos.

El video, los oficiales y las tres firmas

En la audiencia de imputación a los 9 capturados (entre ellos el coronel Alexánder Carvajal, el mayor Edwin Carrillo y el capitán Jonathan Bonilla), la Fiscalía reveló un video clave. En este, el capitán Edwin Vargas dice que el general Jorge Romero –comandante de la Cuarta Brigada entre 2016 y 2017– habría favorecido a firmas con varios contratos. Según el ente acusador, las empresas implicadas son Distrilogística PG, con 26 contratos por 541 millones; El Infante, con tres contratos por 694 millones, y Motovehículos, con tres contratos por 3.281 millones de pesos. Ninguno de los detenidos aceptó cargos.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @uinvestigativa