El extraño video del nuevo testigo a favor de Álvaro Uribe

Aunque la Corte Suprema de Justicia ha solicitado absoluta reserva de las partes dentro del proceso que se le adelanta al senador y expresidente Álvaro Uribe, por posible soborno y fraude procesal, el caso parece haber saltado a las redes sociales.



En efecto, uno de los nuevos testigos que la defensa del senador Uribe citará acaba de subir un extraño video a Youtube.

Se trata de Nicolás Jurado Monsalve, un antiguo guerrillero de las Farc que compartió celda con Juan Guillermo Monsalve, hijo del exmayordomo de la Hacienda Guacharacas que perteneció a los Uribe Vélez.



El hijo del mayordomo asegura que ha sido presionado para cambiar su testimonio en contra del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe.



A principios del año fue noticia porque el Inpec allanó la casa fiscal en la que se encuentra recluido en La Picota, en donde encontró elementos prohibidos.



Además, EL TIEMPO reveló que había creado un perfil en Facebook a nombre de Daniel Betancur, desde el que contactaba a varias personas y al que subía fotos con sus visitas.



Ahora el exmiembro de las Farc, quien asegura que compartió celda con Juan Guillermo Monsalve, dice que este les está mintiendo a las autoridades en las declaraciones que les ha entregado.



Juan Guillermo Monsalve en una de las imágenes que se tomó desde su celda en La Picota y que compartió en redes sociales. Foto: Archivo particular

En el video, subido este martes y con una duración de 17 minutos, Jurado Monsalve asegura que estuvieron juntos el patio R5 de La Picota, entre 2011 y 2014, y que allí se volvieron amigos cercanos.



De hecho, asegura que Juan Guillermo Monsalve le pidió que lo contactara con los abogados de Uribe: “Ayúdeme, yo quiero retractarme, yo no sé escribir (…), hágame usted un documento. Ayúdeme a contactarme con un abogado del doctor Álvaro Uribe”.



Y también dice que su excompañero de celda expresó el temor de que lo trasladaran de cárcel: “Se cree el niño bonito. No puede pagar cárcel porque se muere en otro lado, mientras que ahí en La Picota hay de todo en corrupción”.



Otro punto que señala en el video está relacionado con su familia. Dice que Juan Guillermo Monsalve llegó a amenazar a una hermana en dado caso de que no se prestara a ayudarlo.

Lo que dice la defensa de Uribe

“Al doctor Iván Cepeda yo lo respeto, yo no tengo en nada contra del doctor Cepeda, pero el personaje que él está defendiendo, que él defiende mucho, pues habla mucho. La lengua de él lo va a hacer enredar. Él muchas veces me dijo y manifestó que si a él lo trasladaban para Valledupar, él contaba la verdad”, asegura Jurado Monsalve.



Ante estas afirmaciones grabadas en video y que se han movido en diferentes sectores a través de redes sociales, EL TIEMPO consultó con la defensa del senador Uribe.



No obstante, voceros autorizados hicieron saber que no se tienen comentarios ni sobre el video ni sobre lo expresado en él por este personaje.



¿Quién es Nicolás Jurado Monsalve? Se trata de uno de los excompañeros de celda de Juan Guillermo Monsalve que, tal y como lo reveló EL TIEMPO, denunciaron ante el Inpec los excesos que el ‘expara’ estaba teniendo en la casa fiscal de La Picota en la que permanece recluido.

Además, en un escrito allegado a la Corte por la defensa del senador Uribe se indica que Jurado Monsalve dice haber militado en el décimo frente de las Farc y que actualmente está libre, porque desde 2017 se benefició con las gabelas del proceso de paz.



UNIDAD INVESTIGATIVA

