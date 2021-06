El dosier del supuesto plan que se teje contra Colombia en el exterior

La primera semana de mayo, a varios líderes en Colombia les empezó a llegar una invitación a una reunión en un hotel ubicado en el centro de Bogotá.



Según les dijeron, se trataba de una charla con unos diputados y expertos argentinos sobre los diferentes escenarios que se presentaban en Colombia, de cara al paro nacional y al llamado estallido social que se estaba registrando desde el 28 de abril en varias ciudades.



Un mes después, informes de inteligencia señalan que detrás de esa visita de Federico Fagiolli, Sergio Massa y Daniela Vilar, se estaba tejiendo un plan para desestabilizar al Gobierno.



Además, en el dossier se asegura que algunos de los visitantes ejecutaron el mismo esquema, en 2019, en Bolivia (de donde uno de ellos fue expulsado) y en Chile, paralelo a las movilizaciones pacíficas.



EL TIEMPO tuvo acceso a documentos con los que se busca respaldar esos señalamientos contra la llamada Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos; así mismo, habló con algunos de sus interlocutores para establecer de qué se habló y qué buscan.



Bitácora de los argentinos

En la agenda de reuniones de la Misión aparecen congresistas de izquierda –quienes los habrían invitado–, precandidatos presidenciales, cabezas de organizaciones de derechos humanos, la Marcha Patriótica y hasta grupos de jóvenes de diferentes localidades (como Teusaquillo).



De hecho, Daniela Vilar, diputada de la provincia de Buenos Aires por el llamado Frente de Todos, publicó en sus redes fotos con Gustavo Petro, miembros de ONG, el expresidente y secretario de la Unasur Ernesto Samper y grupos de feministas, entre otros.



Preocupados por los acontecimientos recientes en Colombia, viajamos con una delegación legislativa a Bogotá a interiorizarnos de la situación y reunirnos con organizaciones de Derechos Humanos, actores sociales, políticos, indígenas y académicos.@Fede_FagioliOK @FCollizzolli pic.twitter.com/M0t8YXfAM3 — Daniela Vilar (@danyvilar) May 11, 2021

“Preocupados por los acontecimientos recientes en Colombia, viajamos con una delegación legislativa a Bogotá a interiorizarnos de la situación y reunirnos con organizaciones de derechos humanos, actores sociales, políticos, indígenas y académicos”, escribió Villar el 12 de mayo.



Pero las alarmas se dispararon entre miembros de la inteligencia que vienen intercambiando datos con sus pares de Chile, Ecuador y Bolivia.



En Colombia se viven momentos de angustia, pero también de organización y aires de cambio.

Nos reunimos en Bogotá con el Senador y dirigente político progresista @petrogustavo para dialogar sobre la situación política y social. pic.twitter.com/CsADwEZK0i — Daniela Vilar (@danyvilar) May 12, 2021

Informes de inteligencia señalan que el plan para desestabilizar a varios países se trazó en el Foro de São Paulo, en julio de 2019. Tres meses después ocurrió el estallido social en Ecuador, y una semana más tarde, se habla de una supuesta reunión con Nicolás Maduro “para generar terrorismo” a través de células.



‘Golpe de Estado’

Sebastián Quiroga, vocero del Congreso de los Pueblos. Foto: Facebook de Sebastián Quiroga

Además, Fagioli fue retenido el 16 de octubre de 2020 en La Paz (Bolivia), a donde llegó en plenas elecciones presidenciales: “El gobierno de facto no me quiso dejar entrar a Bolivia a pesar de formar parte de una delegación argentina de legisladores invitada para presenciar las elecciones (...), no querían que me quede, me querían expulsar y que firmara un papel donde me hacía responsable de delitos de lesa humanidad”.



Sebastián Quiroga, vocero del Congreso de los Pueblos, accedió a hablar con EL TIEMPO sobre su reunión con la Misión.



“Parte de la reunión fue conversar sobre los escenarios que se están presentando en el país. Le dije que veía más posible un golpe militar liderado por políticos de extrema derecha para tumbar a Duque que el paro lo tumbara (...). No estamos haciendo una conspiración (...). Quienes han estado hablando de eso son los políticos de la extrema derecha como Fernando Londoño, entre otros”, explicó Quiroga.



‘No tengo nexos con el Eln’

Aunque EL TIEMPO intentó hablar con Fagioli, al cierre de esta edición no había contestado. Pero Juan Grabois, el abogado argentino a quien le fue negado el ingreso a Colombia, rechazó que se hubieran grabado las reuniones de la Misión.

Juan Grabois es un abogado, docente universitario, escritor, y dirigente social argentino. Foto: Mauro Alfieri / La Nación (GDA)

En uno de los audios se oye a Fagioli decir: “Nuestro objetivo es recuperar la patria grande, que Argentina tenga como bandera recuperar la Unasur (...) para fomentar esto y sacar de la región el neoliberalismo y avanzar en un proceso complejo como fueron en otra época Fidel, Lula, Néstor, Cristina. En definitiva, eran gobiernos más populares que los que estamos viviendo ahora, entonces no somos imparciales, y tener una salida que permita sacar a este viejo del país de ustedes”.



Grabois le dijo a EL TIEMPO que Fagioli no dijo nada incorrecto ni ilegal: “Es su opinión. En un Estado democrático uno no tiene que estar sujeto a escuchas de sus conversaciones”.



Luego de una serie de agresiones físicas registradas por numerosos testigos y cámaras de seguridad, el gobierno colombiano me expulsa de su territorio por considerarme un "riesgo para la Seguridad de Estado" (decreto 1727/2020). Hilo:@MisionIntCol #SOSColombia — Juan Grabois (@JuanGrabois) May 25, 2021

Y sobre sus supuestos nexos con el “frente internacional del Eln, Darío Santillana”, dijo que es falso: “No tengo ningún contacto con ninguna organización armada. No sé en qué se basa esa afirmación. Es una mentira, como la versión de que no podía entrar a Colombia porque tenía el pasaporte vencido”, explicó.



