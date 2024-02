El crimen de un adinerado empresario y caballista paisa del que nadie habla

Una llamada del comandante del distrito 3 de Segovia, Antioquia, hacia la 1:20 de la tarde del lunes 5 de febrero, se convirtió en la primera alerta sobre el asesinato de un conocido empresario paisa a manos de un grupo de sujetos que portaban armas largas y lo habían citado para un negocio.



Según el reporte, la víctima se movilizaba en un camión Chevrolet FTR, color blanco, junto a una mujer y a un trabajador cuando seis hombres se les atravesaron.

El empresario Jorge Eduardo Correa Agudelo. Foto: Archivo particular

César Augusto Bustamante Taborda, también fue asesinado junto al empresario Correa. Foto: Archivo particular

“Obligaron a la mujer y a varios curiosos a retirarse del sitio argumentando que solo necesitaban hablar con los dos empresarios. Minutos más tarde, a lo lejos, escuchamos varios disparos”, les narró a las autoridades un testigo.



En las noticias locales se registró el hecho como la muerte de dos personas identificadas como César Augusto Bustamante Taborda y Jorge Eduardo Correa Agudelo en un retén ilegal.



Sin embargo, en círculos políticos y sociales de Antioquia ya saben que uno de los muertos es el llamado ‘zar del fique’ de Amalfi.

Cultivos de Fique en Amalfi. Foto: Archivo particular

Oro, video y cita en Segovia

Luis Pérez, exgobernador de Antioquia, visitó la empresa de Correa. Foto: César Megarejo. EL TIEMPO

EL TIEMPO investigó y estableció que Correa empezó en negocios de minería de oro que se explota legal e ilegalmente en los alrededores de ese pueblo.



Sin embargo, tomó relevancia regional cuando el entonces gobernador de Antioquia Luis Pérez llegó en helicóptero de visita a su hacienda La Floresta, a mediados de 2019.



Se trata de una propiedad de cerca de 775 hectáreas donde Correa y un reputado grupo empresarial impulsaron uno de los cultivos más grandes de fibra de fique, materia prima de empaques de productos para café, bolsas de té, cuerdas y costales, entre otros.

Tras su visita, cubierta por el canal Teleantioquia, el gobernador calificó de ejemplo para Colombia el emprendimiento, que generaba más de 300 empleos. Y anunció créditos para apoyarlos.



Por la figuración de Correa, a través de su empresa Amalfique S. A., y los antecedentes de violencia en la zona, autoridades tratan de establecer rápidamente los móviles del crimen.

La masacre oculta



Patricia Orrego Barrios. Foto: Suministrada por autoridades

Se indaga si está relacionado con otro del pasado 7 de enero en Girardota. En ese hecho, fue asesinada Patricia Orrego Barrios, la llamada ‘reina de oro’, mientras tanqueaba su camioneta Hummer.



“A ambos los citaron a sellar supuestos negocios y ambos estaban relacionados con la explotación de oro que se están disputando comerciantes y grupos ilegales”, aseguró un oficial de inteligencia.



En efecto, además del Eln y de las disidencias de las Farc, el oro de Amalfi se lo disputan las nuevas ‘Autodefensas Liberemos a Colombia’ y el clan mafioso de ‘los Mesa’.



A esa guerra por el metal atribuyen una reciente masacre en Segovia que ha pasado inadvertida.

Tras un atraco a un área minera controlada por el ‘clan del Golfo’ aparecieron muertos seis trabajadores, entre esos estas 5 personas. Foto: Suministrada autoridades

Fuentes de la zona le dijeron a EL TIEMPO que tras un atraco a un área minera controlada por el ‘clan del Golfo’ aparecieron muertos seis trabajadores.



“Una de las fincas del ‘zar del fique’ habría quedado en medio de una disputa a sangre y fuego por el control de zonas auríferas en el río Porce”, agregó el oficial.



De hecho, se habla de que hombres armados rondaron en días anteriores las fincas Nuevo Mundo y La Lindona, también en Amalfi, que figuran a nombre de Correa.



Además del oro, uno de los posibles móviles del asesinato sería una extorsión de grupos armados que delinquen en esas zonas, cuna de los jefes paramilitares Carlos, Vicente y Fidel Castaño Gil.

En la zona grupos armados se disputan territorios auríferos. Foto: Archivo EL TIEMPO

Caballos de paso fino



Correa aparece como criador de caballos de paso fino. Foto: Agencia Kronos

Según las primeras pesquisas, a Correa le aparecen actividades como criador de caballos de paso fino. Figura en documentos de Fedequinas como el criador de los ejemplares ‘Pegasso de las Palmas’ y ‘Heredera de las Palmas’.



También aparece como propietario de la vieja estación de gasolina La Y y del almacén agropecuario La Ciénaga, en Córdoba. En ese departamento figura a su nombre un lote de seis hectáreas. Y se le suman tres apartamentos en El Poblado, en Medellín.

¿Qué dicen en Amalfi?



Varios grafitis con las siglas 'Adlc' han aparecido en Amalfi. Foto: Suministrada por autoridades

EL TIEMPO se comunicó con Ana María Agudelo, administradora de Amalfique, la empresa de Correa, quien empezó por asegurar que están a la espera de la investigación para esclarecer su muerte.



“El duelo ha sido muy duro. La compañía, por ahora, está cerrada y no sabemos hasta cuándo. Estamos a la espera de que la junta directiva se reúna para definir qué va a pasar con el futuro de la empresa”, aseguró Agudelo.



Y agregó: “No sabemos nada de los asesinatos del señor Jorge Eduardo y de César, quien también era un buen trabajador de Amalfique”.



Según dijo, no han recibido amenazas o extorsión en la compañía. Pero en zonas rurales de Amalfi y Segovia, campesinos y mineros tienen miedo.

Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil. Foto: Archivo particular

De hecho, muchos de ellos no quieren referirse al tema. Tampoco los políticos locales amigos de Correa y parientes lejanos de los Castaño Gil.



Hasta hace un par de días, los cadáveres del empresario y de su trabajador seguían en Medicina Legal de Remedios a la espera de inspecciones finales.



Y en Amalfi, los pocos que accedieron a hablar con EL TIEMPO lamentan la muerte de Correa Agudelo, de quien dicen era un buen empresario, comprometido con generar empleos en la región.



Pero lamentan aún más que nadie haga nada para frenar la guerra a muerte que se libra por la extracción del oro en esta región marcada por la violencia.

‘No conocí a Correa’: Luis Pérez

Luis Pérez Gutiérrez, exgobernador de Amalfi. Foto: Javier Agudelo y Jaiver Nieto

El exgobernador Luis Pérez dijo que estuvo en el predio La Floresta por invitación de Petro Estrada, presidente de la Compañía de Empaques S.A., que en ese momento (2019) “impulsaba el proyecto”. Pero dijo que no conoció a Jorge Correa y que tampoco supo de su asesinato.



EL TIEMPO se comunicó con Pedro Estrada, quien dijo que el impulso al fique fue en todo el país y que no sabía nada del crimen.



En Amalfi informaron que Correa ya no tenía socios en el negocio.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigaET

