El correo de Irene Vélez por el que Procuraduría le acaba de formular pliego de cargos

Irene Vélez Torres deberá responder disciplinariamente ante la Procuraduría General de la Nación por haber enviado un correo a funcionarios de Migración Colombia para lograr que sus dos hijos salieran de país sin cumplir los requisitos que ordena la ley cuando se trata de menores de edad.

Así lo acaba de notificar la sala disciplinaria de Instrucción, compuesta por los procuradores delegados, Jesualdo Villero, Tatiana Moreno y Esiquio Sánchez, que mencionan en el auto que el expediente se abrió luego de que el periódico EL TIEMPO reveló en exclusiva el episodio en julio de 2023.

Cruce de correos

Aplicando el poder preferente, la Procuraduría obtuvo la evidencia que reposaba en Migración Colombia y después de escuchar en testimonio a varios implicados en el episodio, ordenó abrir pliego de cargos a la hoy exministra.

EL TIEMPO conoció en primicia apartes de la evidencia y en el cuaderno reposan cruces de mensajes entre funcionarios de Migración.

"De manera respetuosa me dirijo a usted, para informarle la posible inconsistencia que se presentó con la salida del país de dos menores de edad, por el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. -"Luis buenas tardes, mira le informo hay salieron los hijos de la Ministra de Minas y Energía ella no les pudo dar el permiso, no alcanzó, está fuera del país, entonces llamó aquí directamente, se le autorizó ella dijo que mandaba un correo más tarde, para que tenga conocimiento", se lee en uno de los correos que le llegó a la directora de la regional occidente de Migración.

Además, hay un correo en donde se señala que no se encontró soporte alguno de los permisos de salida de los menores, evidenciándose una posible omisión al debido control y revisión de documentos de todo menor que vaya a salir del país.

EL TIEMPO también conoció el mensaje que la ministra envió para que sus hijos pudieran salir, está fechado el 18 de enero de 2023 y fue enviado a las 12:26 PM directamente al supervisor del turno del aeropuerto Bonilla Aragón: "Respetado Boris, Por este medio me dirijo a usted como encargado de Migración Colombia en Cali para autorizar la salida de mis dos hijos en compañía de su padre, Sjoerd van Grootheest. El destino del viaje es Holanda, país de su segunda nacionalidad. A continuación los nombres de los dos menores".

En su momento, la propia ministra Irene Vélez aseguró que decidía apartarse del cargo para evitar que las investigaciones en su contra interfirieran en la ejecución del programa de Gobierno.

Su dimisión se conoció tras varias polémicas que protagonizó y 5 días después de que EL TIEMPO reveló el episodio de sus hijos.

La declaración del funcionario

En el expediente que sustenta el pliego de cargos también hay una declaración del funcionario de Migración William Roberto López, en donde dio detalles de lo ocurrido.

"(....) El señor se comunica y preocupado porque no iba a poder viajar, me dice que si me puedo comunicar con la señora, ahí ya establezco comunicación con ella quien cordialmente dentro de su estatus que manejaba en el momento, se desempeñaba como ministra, ella se presenta y me solicita información acerca de por qué, de cuál era la situación la novedad ya le comento la situación, los requisitos que debe desempeñar y ella como estaba en ese momento en reunión, me comento que estaba en una reunión de alto gobierno con gran parte del gabinete, si no estoy mal de la presidencia, en el momento le quedaba complicado enviarlo, que lo iba a enviar posteriormente, entonces yo no quise, porque yo no podía resolver, yo llegaba solo hasta darle la información, y traslado el teléfono a mi supervisor Boris Octavio Estrada, (...) él se encontraba en hora del almuerzo, le traslade el teléfono del esposo de la señora Irene.", se lee en la declaración del funcionario. Y agregó que recibió una llamada de sus superiores para que los dejara salir.

Para la Procuraduría las pruebas hasta ahora recaudadas permiten advertir que la disciplinable prevaliéndose de su cargo, ejerció influencia en los funcionarios públicos de Migración para que autorizaran la salida de sus hijos, sabiendo que no se había acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, obteniendo como resultado de su intervención que se hiciera una excepción al mandato general.

La mención a Leyva

Dentro de la investigación, el hoy suspendido ministro de relaciones exteriores, Álvaro Leyva, rindió testimonio certificado.

En declaración jurada, fechada el 21 de noviembre de 2023, manifestó que él estuvo en el Foro Económico Mundial realizado en Davos(Suiza) junto con Irene Vélez.

El desplazamiento resulta relevante porque los hijos de la ministra también iban para el mismo lugar.

Leyva aseguró que la entonces funcionaria no le informó sobre el tema de la salida de sus hijos ni tampoco le solicitó hacer gestión alguna para el desplazamiento de los menores.

La exministra, que ha sonado para ocupar otros cargos en el Gobierno Petro, aún no se ha pronunciado sobre la decisión de la Procuraduría de formularle pliego de cargos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

