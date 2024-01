El cheque de Fecode para la campaña Petro que terminó direccionado a la Colombia Humana

El viernes 23 de septiembre de 2022, el representante de la Colombia Humana, Dagoberto Quiroga, que ya sonaba para superintendente de Servicios Públicos, se presentó a una notaría de Bogotá.



Según se le informó al notario encargado, se le había enviado por correo electrónico una minuta para realizar una "insinuación de donación" entre la Federación Colombiana de Trabajadores (Fecode) (en calidad de donante), y Dagoberto Quiroga, representante del partido Colombia Humana, en calidad de donatario, por un monto de 500 millones de pesos.

La escritura y el acta

Así se lee en la escritura pública obtenida y revelada por EL TIEMPO en exclusiva y que tanto la Fiscalía como el Consejo Nacional Electoral (CNE) indagan dentro de las investigaciones por la presunta violación de topes de la Campaña Petro Presidente 2022-2026.



La razón: hay al menos tres documentos en los que consta que los 500 millones de pesos que Fecode le estaba donando a la Colombia Humana realmente fueron aprobados y girados para apoyar la campaña, desde mayo de 2022.



Esos documentos, que EL TIEMPO revela en exclusiva, son los que la Fiscalía fue a buscar el pasado lunes 22 de enero a la sede de Fecode, ubicada en el tradicional barrio Teusaquillo del centro de Bogotá, diligencia que desató la reacción del presidente Gustavo Petro y de miembros de su colectividad que la han calificado como parte de un 'golpe blando' en contra del Gobierno.

El cheque y los 4 meses

En la escritura se lee textual: "Se donarán los 500 millones de pesos para el partido político (movimiento Colombia Humana) más no para la campaña Presidencial".



El dinero, sin embargo, salió de una de las cuentas de Fecode el 24 de mayo de 2022, en plena campaña Presidencial, a través del cheque # 4546139 como consta en un documento interno del poderoso sindicato de maestros.



Y si bien estaba a nombre de Dagoberto Quiroga, el fiscal de Fecode, Domingo Ayala (hoy cabeza del sindicato) expidió una constancia según la cual era un "aporte económico para colaborar con la Campaña Petro Presidente 2022-2026, teniendo en cuenta que ese egreso no afecta el patrimonio económico de la Federación".



EL TIEMPO ubicó, a través de mecanismos de ley, tres documentos en los que consta que la plata iba inicialmente para la campaña. No obstante, Fecode (en un comunicado de hace 24 horas) y Eduardo Noriega, vocero de la Colombia Humana (en declaraciones a W Radio), aseguran que la donación se le hizo al partido político Colombiana Humana.

Los interrogantes que se buscan despejar

Dagoberto Quiroga le explicó a EL TIEMPO que la Campaña Petro no aceptó la donación porque la ley prohíbe recibir aportes de personas jurídicas y que se decidió entregárselo a la Colombia Humana, las autoridades buscan despejar varios interrogantes.



¿Por qué se reversó la donación cuatro meses después? ¿Qué pasó con esos fondos durante la época electoral? ¿Se usaron para pagar actos de campaña que no fueron registrados?



EL TIEMPO estableció que se indaga si la plata se usó para el pago de testigos electorales que ya empezaron a ser llamados a declarar ante el CNE.



Varios de ellos han dicho que recibieron entre 50 mil pesos y 250 mil pesos para tomarle foto a los formularios E-14 y evitar fraudes electorales en la primera y segunda vuelta.

'Me equivoqué de nombre'

En entrevista exclusiva con este diario, el entonces tesorero de Fecode, Nelson Alarcón, dijo que él se había en cargado de coordinar la entrega de esos fondos. Y Si bien inicialmente dijo que se había reunido, para esos efectos, con Ricardo Roa, gerente de la Campaña Petro Presidente, aseguró que se equivocó de nombre y que se refería a Dagoberto Quiroga.



La trazabilidad del dinero podrá aclarar en qué se usó el aporte de Fecode que salió a rechazar la inspección a sus instalaciones, calificándoles de un procedimiento intimidatorio.

