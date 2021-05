El hombre detrás del narcovuelo que salpica a esposo de A. Azcárate

Ya empezaron a encajar las piezas en torno al narcovuelo que salió del aeropuerto Guaymaral, en las afueras de Bogotá, la madrugada del domingo 23 de mayo, con 28 cajas llenas de cocaína de alta pureza.



El hecho de que la avioneta que transportó la droga hasta Providencia aparece ligada a Interandes Helicópteros, firma en la que figuran Miguel Jaramillo, esposo de la actriz Alejandra Azcárate, y su socio Fernado Escovar, ha concentrado la atención del caso.



Pero EL TIEMPO tuvo acceso a un informe reservado, que ya está en manos de agencias federales, en el que se revelan elementos hasta ahora desconocidos de la investigación y se asegura que la trascendencia del caso está en el tamaño y poder de la organización criminal detrás del alijo, cuyo costo puede superar los 5.000 millones de pesos.



De hecho, un informante en Honduras ya le había hablado a un grupo de la DEA en Miami de la narcorruta que estaba operando por Providencia y que subía la cocaína hasta Centroamérica y Estados Unidos en lanchas rápidas, lo que abre la posibilidad de que los implicados sean extraditados.



Alejandra. Azcárate y su esposo, Miguel Jaramillo

La DEA y Saboyá

La pista más importante sobre los dueños de la cocaína la entregó el teniente de la Policía Jaison Enrique Saboyá, comandante de la Sección de Intervención Policial N.º 14.

En el celular Samsung y el iPad de Juan Camilo Cadena Botero, el piloto de la avioneta, aparecen varios correos y llamadas en los que se coordinó el envío, que según les dijo a los dueños de la avioneta, de matrícula N722KR, era ayuda humanitaria.

Pero la pista más importante sobre los dueños de la cocaína la entregó el teniente de la Policía Jaison Enrique Saboyá, comandante de la Sección de Intervención Policial N.º 14.



El piloto Cadena y su ayudante fueron enviados a prisión intramural.

Saboyá dejó escrito en un acta, en poder de EL TIEMPO, el nombre y celular de un supuesto capitán que lo llamó a su celular para pedirle que dejara pasar el alijo.



Este diario revela la llamada que le hizo y los chats que le envió, así como el contenido de videos en los que se ve a otros dos supuestos policías cargando la mercancía en Guaymaral.



Las 28 cajas llevaban el sello de la Fundación Solidaridad por Colombia, cuyos representantes se constituirán en víctimas dentro del proceso.

Los chats y la llamada

Estos dos últimos, con arma de dotación y tapabocas, llegaron a las 5:50 de la madrugada al hangar de Aeroenlace, en donde se paga por el parqueo de la avioneta.



Las imágenes muestran que llegaron en una camioneta pick-up roja, que ya está plenamente identificada. Allí los esperaba el caleño Harold Darío Rivera, el ayudante del vuelo, quien, aunque vive en Chía, decidió quedarse a dormir en el hotel del hangar para ayudarlos a bajar las cajas.



Todas las panelas de clorhidrato de cocaína traían los sellos de un toro negro y la sigla MP, que suelen ser las marcas de los compradores de la droga. Esto significa que iba para dos organizaciones diferentes.



Tanto el esposo de Alejandra Azcárate como su socio Escovar han sido enfáticos en que no tienen nada que ver con el cargamento. De hecho, Escovar, el dueño y operador de la avioneta, ya entregó el intercambio de mensajes que tuvo con el piloto y las consignaciones en efectivo que le hizo para pagar el trayecto: 21’350.000 pesos (ver nota abajo).



Alejandra Azcárate: cayó coca en San Andrés en avión de su esposo

Incluso, EL TIEMPO estableció que, en efecto, la juez promiscua de Providencia los reconoció de manera provisional como víctimas, a pesar de que el aparato fue incautado con fines de extinción de dominio.



Además, también legalizó la captura del piloto y del ayudante, después de que el fiscal seccional 41 de Cartagena, Alfonso Mendoza, entregó evidencia razonable de que sí conocían el contenido de la carga.



Alejandra Azcárate, ajena al episodio y a la empresa de su esposo, estaba grabando cuando la avioneta fue incautada. Tan solo se enteró de lo que estaba sucediendo, el domingo hacia las 10:30 de la noche, cuando Jaramillo la recogió y le contó.

Desde entonces se ha dedicado a defender la honorabilidad de su marido: “Vamos a salir de pie y con la frente en alto de esto”, le dijo a W Radio.



Miguel Jaramillo y Fernando Escovar son socios en Interandes de de 2012.

'Parcero, ayúdeme'

A las 9:35 de la mañana de ese domingo, el piloto Cadena le envió un chat al empresario Escovar en el que le escribió: ‘Providencia, OK’.



El empresario, que estaba con Jaramillo en una medición topográfica de una finca en Venadillo, Tolima, lo llamó y Cadena le dijo que el vuelo, que inicialmente también iba a cubrir la ruta Puerto Leguízamo, salió perfecto. Además, que iba a San Andrés a tanquear, para volver a Guaymaral.



Escovar conoció a Cadena un año atrás, porque es el sobrino de otro de los siete capitanes que tienen permiso para pilotear esa avioneta. De hecho, hacía tan solo unos meses había obtenido licencia para volar con autonomía y había hecho otros viajes a Yopal, Medellín, Cartagena, Cali y Vichada.

Abogado de Fernando Escovar asegura que fueron engañados por el piloto y que son víctimas.

Al parecer, operaba a través de una firma propia: Silver Change. Sin embargo, no está registrada.



Según el teniente Saboyá, Cadena le dijo que traía ayuda humanitaria para los policías de Providencia y las cajas estaban selladas con marquillas de la fundación Solidaridad por Colombia, cuyo nombre fue usado ilegalmente.



Por eso, los hombres de Saboyá incluso ayudaron a bajar la carga. Cuando estaban las 28 cajas en la plataforma, Cadena le preguntó al teniente que cuál era su nombre y, pasados dos minutos, este recibió una llamada del abonado telefónico del celular 310455XXXX.

“Saboyá, péguele la revisada que eso son tapabocas y sale”; “Parcero, estoy aquí afuera, salga un momento y hablamos; llavecita, le debo la vida. Ayúdeme”, escribió el capitán. FACEBOOK

TWITTER

En esta, un sujeto que se identificó como el capitán Aguilar le dijo: “Ayúdeme a asegurar las cajas para sacarlas del aeropuerto, estoy en las afueras”.

El oficial le respondió que no lo iba a hacer y que seguiría con la requisa. Y le advirtió que ya había informado a su superior, el coronel Guerrero Rojas.



“Comencé, entonces, a recibir mensajes por medio del aplicativo WhatsApp”, señaló Saboyá en el acta. Y los describió: “Parcerito, ayúdeme que yo le doy la mano. Muchas gracias, le debo la vida”; “Saboyá, péguele la revisada que eso son tapabocas y sale”; “Parcero, estoy aquí afuera, salga un momento y hablamos; llavecita, le debo la vida. Ayúdeme”.



El teniente Saboyá continuó con la requisa y halló la cocaína y los 102’730.000 pesos en efectivo: “Eran cajas muy pesadas para ser tapabocas. Con una navaja comprobé que había droga en su interior”.

La aeronave fue adquirida hace un año por el empresario Fernando Escovar. Pagaba un millón y medio de pesos por mantenerla en el hangar Aeroenlace.

¿Les metieron un gol?

EL TIEMPO ubicó al abogado del piloto Cadena y del ayudante Rivera y aseguró que sus clientes son inocentes.



Según él, les tendieron una trampa. Y un allegado a Cadena dijo: “Lo cogieron de gancho ciego, le metieron un gol”.



Ahora, las autoridades verifican quién es el tal capitán Aguilar y si es cierto que estuvo merodeando semanas atrás por la empresa de Escovar.



Además, quieren descartar si otro piloto acreditado para volar la aeronave figuró en la llamada operación Frontera.



Por ahora, Jaramillo y Escovar están recogiendo evidencia para demostrar su plena inocencia.



‘Demostraremos nuestra inocencia’

Fernando Escovar es un reconocido agricultor y exportador de cítricos.

EL TIEMPO habló con Fernando Escovar, dueño de la avioneta incautada con cocaína en Providencia, y tanto él como su abogado –un reconocido penalista– insistieron en que Interandes Helicópteros y sus dueños ya fueron reconocidos como víctimas provisionales dentro del proceso penal.



“En la vida se me ocurriría cometer algo como eso. En juego está mi buen nombre, mi patrimonio y el de Miguel. Lo único que quiero es, con la verdad, salir en alto, demostrando nuestra inocencia”, señaló Escovar.



También dijo que, en efecto, él es el operador de la avioneta y que hay otros pilotos autorizados para volarla, incluido él, su socio, el que cayó con la droga (Juan Camilo Cadena) y un pariente de este último.



“Cadena me llamó, tal vez antes del viernes, y me dijo: ‘Capi, hay unos vuelitos, este fin de semana’. Me mandó el itinerario por chat. Primero me habló de 8 horas de vuelo y el sábado cuadramos el precio: 3’100.000 pesos por hora”, explicó.

Y agregó que el sábado le hizo cuatro consignaciones en efectivo, porque dijo que no había línea en el banco.



Según la investigación, Cadena le escribió, a las 6:08 a.m. del domingo: “Iniciando Providencia”, y Escovar le respondió hacia las 8 a. m.: “Buen vuelo”.

La alerta

“Miguel es como mi hermano y a Alejandra la quiero muchísimo. Miguel no tiene nada que ver con la operación. Es mi amigo y mi socio del alma. Es injusto lo que nos está pasado”, señaló Escovar. FACEBOOK

TWITTER

Miguel Jaramillo, que también echó mano de un reconocido penalista, le dijo a la Fiscalía lo sucedido, en calidad de representante legal de Interandes Helicópteros.



“Me encontraba en Venadillo, Tolima, con mi socio Fernando, realizando un levantamiento topográfico con un dron, para contar los árboles de una finca, cuando recibimos una llamada del intendente Barrero, quien opera en la Policía Antinarcóticos Aviación Civil”, dijo.



Según Jaramillo, era mediodía y el uniformado les preguntó si sabían dónde estaba su avioneta.

Al decirle que estaba en un vuelo con medicinas, en Providencia, Barrero les dijo que había sido incautada con cocaína: “El piloto no les va a contestar, ya está detenido”.



“Ahí comienza nuestro calvario”, señaló Jaramillo, y pidió que se investigue a fondo quién está detrás del alijo para que se demuestre su plena inocencia y la de su socio.



Además, dejó claro que si bien va a afrontar la investigación, desde enero pasado le vendió su participación de la empresa Interandes a Fernando Escovar, aunque el negocio no fue registrado ante Cámara de Comercio.



Autoridades confirmaron que ambos se pusieron a disposición de las autoridades. Incluso, ellos llamaron al dueño del hangar –en donde pagan un millón y medio de pesos al mes por parquear la avioneta– para que entregara los videos de seguridad.



Y trajeron desde Armenia al técnico que se requería para bajar las imágenes.

“Miguel es como mi hermano y a Alejandra la quiero muchísimo. Miguel no tiene nada que ver con la operación. Es mi amigo y mi socio del alma. Es injusto lo que nos está pasado”, señaló Escovar.



