La lujosa hacienda está ubicada en el corregimiento de Combia, en las goteras de Pereira. Al lado de la piscina hay una estatua de la Virgen con un interruptor que abre una caleta en donde el jefe de la banda criminal La Cordillera, alias Diego Pereira, esconde fuertes sumas de dinero en efectivo que mueve en tiempos de campaña.



Esa información está en manos de la Fiscalía y de la Policía desde 2019 y fue suministrada por un agente encubierto cuya infiltración permitió darle uno de los más grandes golpes a esa poderosa estructura criminal, en agosto de 2020.

El informante estuvo preso por hurto calificado en la cárcel La Blanca de Manizales y, dice, que allí fue contactado por el tercero al mando de La Cordillera, a quien identificó como Esteban Gallego Botero.



Según declaró bajo juramento, terminó coordinando con Gallego un envío de media tonelada de cocaína de alta pureza para el cartel de Sinaloa, que fue comercializada en Estados Unidos por 7, 5 millones de dólares.

El golpe a la banda criminal la Codillera fue catalogado por el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, como uno de los más exitosos de 2020. Foto: Policía Nacional

A juicio, 11 capturados

La información que manejaba era de tal calibre que las autoridades expidieron la resolución 0098 del 9 de mayo de 2019, donde se le dio la categoría de agente encubierto por un año.



Este diario tuvo acceso a cuatro declaraciones que rindió el agente ante la Fiscalía 153, ubicada en Pereira, epicentro de la banda La Cordillera. Lo dicho allí, permitió las 11 capturas y, además, que el caso –‘Operación Ramnusia’–, fuera señalado como uno de los más exitosos de 2020, por el comandante de la Policía, general Jorge Luis Vargas.



Se le dio tal credibilidad a la información suministrada, que para el próximo 8 de abril está programada la audiencia preparatoria de juicio de los capturados.

El agente encubierto asegura que movieron 500 kilos de cocaína de Caquetá a Estados Unidos. Foto: Armada Nacional

Además de Gallego, figuran Luis Ángel Castro Cuéllar, Jorge Alberto Hernández, Luis Ervey Moreno, Wilson Castro Cuéllar, Rodrigo Sánchez Muñetón, George Mojik (Jorge Mojica) y César Augusto Salazar, entre otros, quienes no han aceptado cargos.





Solamente uno de los procesados, Jaime Ariza Salazar, alias Jimmy, firmó un preacuerdo con la Fiscalía y pagará 48 meses de cárcel. Supuestamente, él era el contacto con alias el Mexicano quien se encargó de negociar la droga con el cartel de Sinaloa en México.

El comandante y el candidato

Este es el facsímil de la declaración de agente encubierto donde habla de la movilización de la cocaína. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO habló con algunos procesados quienes aseguran que no entienden cómo completan 18 meses tras las rejas a partir de información suministrada por el agente encubierto y a otros mencionados por la misma fuente no los han indagado.



En efecto, el agente encubierto señaló que la media tonelada de cocaína salió de una 'cocina' de Valparaíso, Caquetá, y que fue movida en carros de la Policía.



“El Mexicano me explicaba más o menos cómo era, la droga fue comprada en Florencia, de allá fue llevada en carros de la Policía con ayuda del comandante de la Policía del Huila y fue puesta hacia Palermo, Huila. Ahí quedó guardada mientras una persona llamada Rodrigo, alias Chicote, era el químico, que era la persona encargada”, declaró el informante el 25 de junio de 2019 (ver facsímile).

Juan Pablo Gallo Maya, exalcalde de Pereira y candidato al Senado por el partido Liberal. Foto: Archivo Particular

Y dos meses antes, el 2 de mayo de ese año, el agente ya había explicado que de la caleta que se abría con el dispositivo en la estatua de la Virgen, alias Diego Pereira, el máximo cabecilla de La Cordillera, sacó un dinero con destino a un candidato.



“La última reunión que yo vi fue en Pereira para una recolección de fondos que se le estaba haciendo al candidato en ese entonces Juan Pablo Gallo (…) el evento fue en una finca ubicada por Combia, a mí me llevaron, no sé la dirección exacta, yo fui allá, fueron camionetas (…) fue muchísima gente de Pereira a esa reunión”, señaló el informante, quien aseguró que ese encuentro ocurrió a mediados de 2015.

'Una calumnia'

En ese momento estaba haciendo campaña el exconcejal Gallo, que después se convirtió en alcalde de Pereira, suspendido en octubre de 2019 por la Procuraduría General, por participación indebida en política.



Hoy, con el aval del partido Liberal, aspira a una curul en el Senado.

EL TIEMPO estableció que su nombre salió a relucir en una de las primeras audiencias. En esta, Renato Marín, el entonces abogado de Jaime Ariza, alias Jimmy, y de Rodrigo Sánchez Muñetón, calificó de calumnia la mención a Gallo.



“No me acuerdo las palabras que usé en ese momento, pero lo que está claro es que no se encontraron las razones suficientes para incluirlo como responsable en el proceso”, dijo Marín en diálogo con EL TIEMPO. Pero no explicó por qué salió en defensa del político.Solo agregó que acompañó a ‘Jimmy’ en el preacuerdo, pero que ya no tiene nada que ver con ese caso.

El informante clave en el caso mencionó al entonces candidato, Juan Pablo Gallo Maya. Foto: Archivo particular.

Webcam y nutrición

“La Cordillera no opera en Huila y hay muchos comandantes en el departamento (...) Hasta el momento no me han pedido información sobre el caso”: coronel Restrepo. FACEBOOK

TWITTER

Para algunos de los implicados es clara la mención del agente encubierto en contra de un comandante de Policía en Huila de la época y de Juan Pablo Gallo Maya. Por eso están pidiendo que el primero se identifique e individualice, y que ambos sean indagados.



Uno de los procesados que está solicitando que se investigue ese punto es George Mojik, quien asegura que él es un comerciante de productos nutricionales y moleculares y que al único de los capturados que conoce es a Esteban Gallego. Lo identificó como un empresario de páginas webcam que le estaba comprando productos para sus modelos.



El otro que también conoce las menciones al candidato y al comandante de Policía es Rodrigo Sánchez Muñetón, a quien la Fiscalía sindica de revisar la droga y constatar su pureza.



Él también niega los cargos y asegura que es un comisionista de venta de finca raíz y de carros y que por eso se movía por Caquetá, Cauca y Risaralda, donde, dice, conoció al agente encubierto como un tramitador.

Hablan Fiscalía y Policía

EL TIEMPO se comunicó con el coronel, Juan Carlos Restrepo, comandante de la Policía del Huila en la época de los hechos, quien manifestó que nunca ha sido llamado por las autoridades para este tema.



“La Cordillera no opera en Huila y hay muchos comandantes de Policía en el departamento. La mención puede ser a alguno de un municipio. Hasta el momento no me han pedido información sobre el caso”, dijo Restrepo, quien fue llamado a curso de General.



Este diario también le preguntó a la Fiscalía por qué no se ha ahondado en la investigación por la mención al comandante de Policía y al candidato.



El fiscal del caso, adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, dijo que se han realizado todas las verificaciones de rigor y, hasta el momento, “no hay ningún elemento material probatorio para endilgar responsabilidad alguna, así sea en inferencia, contra esas personas”.

Por ende, gozan de presunción de inocencia.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaEt