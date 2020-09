Audio del patrullero hablando sobre golpiza a Javier Ordóñez

El veedor de la policía Armando Vergara acaba de denunciar amenazas contra su vida por un acercamiento que tuvo con uno de los patrulleros capturados por la muerte del ciudadano Javier Ordóñez.



En comunicación con EL TIEMPO, Vegara dijo que había escuchado la versión de Juan Camilo Lloreda y que luego empezó a recibir amenazas que ya puso en conocimiento de las autoridades. Además, le entregó a reporteros de este diario el audio con la versión del patrullero.



(Lo invitamos a leer: Habla el abogado de la familia de Javier Ordóñez)

Audio patrullero caso Ordóñez El audio embebido no es soportado

"Nadie se pone el uniforme con la mentalidad de que pase esto a nadie. Es una situación muy difícil", le dice Lloreda y luego entrega detalles de lo que, según él, sucedió ese 9 de seproembre luego de que fue granado descargando una pistola taser a Ordóñez.



(Además: Lo que muestran las 6 fotos sobre la muerte de Javier Ordóñez )

Audio 2 patrullero caso Ordóñez El audio embebido no es soportado

"Mi compañero y yo estamos vastante afectados, la impotencia que nos da ver (---) estamos esperando a ver con los abogados (...) Ya gracias a Dios mucha gente del sector nos conoce y saben cómo somos y vio lo que pasó, han dicho que si quieren sirven de testigos de lo que vieron y pasó", dijo el patrullero.



(Le puede interesar: 'Estoy tranquilo': patrullero involucrado en muerte de Javier Ordóñez)

Audio 3 patrullero caso Ordóñez El audio embebido no es soportado

"No había nadie por ahí para decir que nosotros lo ingresamos al CAI para golpearlo (...) Esa época en la que usted repartía leña y no pasaba nada, ya pasó de moda. Uno debe ser muy profesional en los procedimientos", dijo.

Nadie se pone el uniforme con la mentalidad de que le pase esto a nadie. Es una situación muy difícil FACEBOOK

TWITTER

Supuesto video

Y agregó que cuando lo llevaron al CAI no estaba herido por arma blanca, como lo indican fotos en poder de la familia. Una de ellas muestra un punzón en el hombro izquierdo.



"En el CAI, antes, se entró alzado (...) lo sentamos y, eso sí, aún así oponía resistencia, tocó sentarlo y se pegaba en la cabeza. Fue cuando decidimos no moverlo más porque dije, va y dicen que en el CAI fue que lo volví nada. Hicimos video de cuando se estaba pegando", asegura Lloreda.



Además, elpatrullero Lloreda dice que lo grabaron en video cuando se golpeaba la cabeza dentr del CAI.



(Además: Policías vinculados al caso de Javier Ordóñez tienen antecedentes)



"Tenía el golpe en la cara, siempre hemos dicho que le tiramos a la cara (...) creo que fue por el puño que le pegaron (...) He escuchado que ese man era muy conflictivo. Hace un mes tuvimos un procedimiento con él por que al parecer le tocó la cola a una guarda, pero ella no quiso denunciar (...) los compañeros lo tuvieron que sacar", señaló.



La Fiscalía ya solicitóm que Lloreda y el otro patrullero involucrado fueran enviados a prisión por homicidio y tortura. Nunguno aceptó cargos.



(Además: ¿Qué esta pasando en las entrañas de la Policía?)



Su defensa, en cabeza del penalista Jesús Libadier, manifestaron que hay un conflicto de competencias y que el caso no debería estar en manos de un juez ordinario sino de la Justicia Penal Militar.

La juez del caso señaló que su despacho no es el competente para resolver el conflicto de competencias, sino la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Sin embargo, se espera que al final de la tarde del domingo entre a resolver de fondo la solicitud de medida de aseguramiento.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@etiempo.com

@UinvestigativaET