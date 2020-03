El 20 de abril se definirá si estudiantes vuelven a sus instituciones

El presidente Iván Duque aseguró en una entrevista con la emisora La W que una vez evaluados los resultados de la cuarentena, que irá hasta el 13 de abril, se entrarán a definir nuevas estrategias para seguir conteniendo la pandemia del coronavirus.



Entre otras, anunció que el 20 de abril se definirá si todos los estudiantes regresan o no a sus instituciones.

"Estaremos tomando las medidas después del 13 viendo cómo nos digan los epidemiólogos que se está comportando el virus. El 20 de abril decidiremos si los jóvenes vuelven a clase y elegiremos la manera en la que seguirá el distanciamiento social en nuestro país", dijo al medio.



Recalcó además que ya hay seis personas recuperadas, la mayoría en casa.

"El Covid-19 ha estresado todos los sistemas de salud del mundo. Más del 85% de casos son personas tratadas en sus casas, hasta ahora no hemos tenido una saturación del sistema de salud" agregó.



"Vamos a monitorear el comportamiento de la curva (...) las restricciones de eventos se van a mantener", dijo Duque en entrevista con La W.



Sobre la disposición de recursos para enfrentar la emergencia sanitaria, el mandatario señaló: "Hay que saber entender cuáles son las herramientas y en qué momento utilizarlas. Ha habido una importante respuesta del Banco de la República para que haya liquidez".



Y enfatizó en la necesidad de realizar más pruebas de diágnostico del Covid-19, "entre las medidas que hemos tomado está la posibilidad de ampliar la red de laboratorios (...) tenemos una certificación que autoriza la importación de pruebas rápidas para estos laboratorios".

Duque también fue claro en que la toma de medidas para contener la pandemia no terminan con la cuarentena: "No es que el 13 de abril salimos todos a la calle y nos vamos a un concierto".



Y anunció que, dependiendo del resultado sanitario de la medida, se anunciarán otras medidas.



"Si vemos que no se logra el mayor objetivo, tendremos que ir apretando ciertas medidas e ir tornándolas más drásticas (...), dijo Duque.



Universidades como el Rosario, la Javeriana, Los Andes e Inpahu adelantan clases virtuales.



