Con el número de boleta de libertad número 43, el coronel del Ejército Jorge Esteban Bautista López quedó libre, a pesar de que intentó entrar al país un arsenal que adquirió en Miami.



Ocurrió el pasado 23 de octubre, cuando Bautista llegó en el vuelo A27 de Avianca que hacia escala en Bogotá antes de viajar a Cali.



A sus superiores les pidió permiso por un tema familiar. Pero, en realidad, se movió al exterior para adquirir 55 proveedores de pistola, 7 adaptadores tipo fusil y 4 miras para pistola.



“También traía culatas plegables y adaptadores para que pistolas funcionen como subametralladoras semiautomáticas, convirtiéndolas en armas letales”, le dijo a EL TIEMPO un investigador.



(Le puede interesar: La doble vida del ganadero asesinado saliendo de un motel en Bucaramanga)

La audiencia

Facebook Twitter Linkedin

Audiencia de imputación de cargos contra el teniente coronel Jorge Bautista Foto: Suministrada por las autoridades

Ya sin el uniforme de comandante de Reclutamiento en el Cantón Militar Pichincha en Cali, el cargo que ostentaba, el coronel se presentó el 25 de octubre a la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, realizada por el Juzgado Penal Municipal de Garantías.



Con la cabeza inclinada y ropa deportiva, escuchó los delitos que se le imputaron: importación y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, que le pueden costar 15 años de cárcel.



“Usted le ha servido a Colombia durante 22 años. Tiene conocimientos en ciencias militares y por supuesto, que usted tenía el conocimiento que le obligaba a abstenerse de este tipo de comportamientos al margen de la ley y que emergen totalmente reprochables porque usted es un servidor público. No ha debido obrar de esta forma”, señaló el fiscal Ricardo Bejarano.



(Lo invitamos a leer: Declaran desierto el arrendamiento de camionetas blindadas en zonas de conflicto)

Facebook Twitter Linkedin

El coronel era experto en seguridad y defensa nacional. Foto: Suministrada por las autoridades

El representante de la Procuraduría solicitó que, teniendo en cuenta la gran cantidad de material bélico que introdujo al país, se considerara un posible tráfico de armas al interior de las Fuerzas Militares.



Bautista no aceptó cargos y la Fiscalía pidió una medida no privativa de la libertad. Solo le prohibió salir del país. El fiscal alegó que se trataban de medidas “apenas suficientes para asegurar los fines constitucionales tratándose de un procesado que es altamente cualificado y calificado dado a que es un oficial superior del Ejército en servicio activo”.



Y el Ministerio Público agregó que no hay peligro de que haya fuga, pues señaló que el uniformado goza “de una cierta reputación que está llamada a proteger. La posición social de esta persona también refuerza su arraigo en la medida en que no puede exponer su reputación gratuitamente al ojo público”.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Facebook Twitter Linkedin

El coronel Bautista López trabajaba en reclutamiento en Cali. Foto: Ejército Nacional

La jueza calificó de “benevolente” la solicitud, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos.



El uniformado que antes impartía talleres de entrenamiento militar en diferentes batallones del país, ahora deberá presentarse los 5 primeros días de cada mes frente a un juez en el complejo Judicial de Paloquemao para darle cumplimiento a su restricción hasta que se resuelva su situación penal.



(También le puede interesar: 'Él defendió idea de cambio de Petro pero no ha recibido apoyo': defensa de '19')



El comando de Reclutamiento del Ejército se pronunció frente al proceso y afirmó que “facilitará todo el apoyo necesario para dar celeridad a la investigación”.



Así mismo, indicó que se abrió una indagación disciplinaria contra el uniformado para determinar su futuro en la institución armada. Por ahora, continúa en el Ejército.





UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

U.investigativaET

Síganos ahora en Facebook