EE. UU. admite descontrol de la DEA en casos de lavado

La DEA, una de las agencias más importantes de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, está siendo cuestionada por el Departamento de Justicia de ese país en temas operacionales sobre blanqueo de capitales.



Funcionarios de alto nivel de ese gobierno señalaron que hay un descontrol sobre las operaciones que agentes encubiertos de la DEA realizan en diferentes partes del mundo –y en su propio suelo–, relacionadas con el movimiento de dinero ilegal para infiltrar organizaciones narcotraficantes.



El inspector General del Departamento de Justicia, Michael E. Horowitz, aseguró que tras realizar una autoría interna quedó en evidencia que esas operaciones encubiertas no han contado con una adecuada supervisión ni con controles estrictos para evitar que se termine facilitando la labor ilícita de los narcos.



“La DEA no documentó de manera consistente la aprobación apropiada para realizar actividades autorizadas de lavado encubierto a través de los límites jurisdiccionales, lo que podría poner en peligro las operaciones y generar repercusiones legales para los agentes de casos encubiertos. Además, la DEA no estableció controles internos estrictos, técnicas de mitigación de riesgos y prácticas apropiadas de mantenimiento de registros”, advirtió Horowitz.



Sus críticas están contenidas en un documento de 72 páginas que se publicó este martes y cuyo contenido completo conoció EL TIEMPO. En ese informe, además, se indicó que si bien la ley autoriza a que parte del dinero incautado pueda ser usado para financiar otras operaciones, se encontraron casos en que los objetivos no se lograron y se terminó generando un detrimento que podría resultar siendo ilegal.



“La DEA no cumplió completamente con los requisitos legales y del departamento. La DEA no informó al Fiscal General y al Congreso de todas las actividades ilegales encubiertas autorizadas (…). La DEA no documentó de manera consistente la aprobación apropiada para realizar actividades autorizadas de lavado encubierto a través de los límites jurisdiccionales, lo que podría poner en peligro las operaciones y generar repercusiones legales para los agentes de casos encubiertos”, precisó el inspector Horowitz.

Este es el Lamborghini de Jenny Lizeth Ambuila, hija de Ómar Ambuila, y que podría estar relacionado con el caso del exagente de la DEA José Irizarry,. Foto: Captura de video de la Fiscalía

El caso colombiano

Aunque en el documento oficial no se hace referencia directa a un caso en particular, Colombia sí tiene su propio capítulo en este tipo de inconsistencias. En efecto, tal y como lo reveló EL TIEMPO en su momento, un destacado agente de la DEA apostado en Cartagena terminó enjuiciado en Estados Unidos por lavado de activos.



Se trata de José Irizarry, quien participó en la captura de decenas de narcotraficantes y lavadores de dinero y era uno de los líderes de la oficina de esa agencia en Cartagena, pero fue arrestado a comienzos de año por orden de una Corte Federal de Florida.



Irizarry fue declarado copartícipe de una megaoperación de blanqueo de capitales que involucra a su esposa colombiana, Nathalia Gómez (también detenida), y a dos cómplices más, uno de ellos, el padrino de sus hijos.



El exagente de la DEA era indagado por lavar al menos 7 millones de dólares de la mafia, moviendo a través de operaciones financieras ilícitas dinero hacia Estados Unidos y adquiriendo sendos bienes –incluso en Cartagena– cuya propiedad no pudo justificar en medio de la investigación.



Incluso, en su proceso se señala que habría estado relacionado con con Ómar Ambuila, quien se desempeñaba como jefe de control de carga en la Dian y cuya hija adquirió un Lamborghini.



"El serial que aparece en el indictment es el mismo de la hija de Ambuila", le aseguró a EL TIEMPO una fuente federal.

En todo caso, el Inspector General del Departamento de Justicia advirtió en su informe que ya se está trabajando en al menos 19 aspectos concretos con la DEA para subsanar los errores de control y procedimiento que derivaron en escándalos como el de Irizarry.



De hecho, según Estados Unidos, la intención es que se puedan ejecutar operaciones más estrictas para identificar y perseguir objetivos involucrados en redes financieras ilícitas, y así evitar que sus agentes terminen facilitando el lavado de activos que están llamados a combatir incluso de forma encubierta.



