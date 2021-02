Acaba de renunciar al Senado el investigado senador Eduardo Pulgar

EL TIEMPO estableció en primicia que el senador de 'la U', Eduardo Pulgar, acaba de renunciar a su curul en el Senado.



La dimisión, que ya le fue aceptada, se conoce después de que la Corte Suprema le negó, en seguidilla, dos recursos en los que su defensa objetaba los audios que desencadenaron una investigación que hoy lo tiene en La Picota.



Arturo Char, presidente del Senado, le acaba de aceptar la renuncia.



Esta es la renuncia de Eduardo Pulgar. Foto: EL TIEMPO

"Me dirijo a usted para presentarle renu cia al Senado de la República a partir de la fecha, pues desde que se me impuso medida de aseguramiento por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la cual recienmente quedó en firme, me es imposible continuar ejerciendo mi cargo como Senador de la República y atender así el cumplimiento de mis deberes funcionales", dice la carta obtenida en primicia por EL TIEMPO, fechada el 10 de febrero pasado.



Esta es la aceptación de ls renuncia de Eduardo Pulgar a su curul en el Senado. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO también tuvo acceso en primicia de la resolución en la que se acepta su retiro inmediato.



La defesna de Pulgar, en cabeza del penalista Jaime Granados, entregó dictámines periciales que ponían en entredicho el audio que desencadenó la investigación, pero la Corte no aceptó sus argumentos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET