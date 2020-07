Por presunto soborno, senador Pulgar ya no presidirá comisión clave

Los audios en los que se le escucha al senador de ‘la U’ Eduardo Pulgar hablar de un presunto soborno a un juez de la República –de 200 barras– ya tuvieron su primer gran coletazo en el Congreso.



EL TIEMPO estableció que sus colegas de colectividad decidieron retirarle el respaldo a Pulgar en su intención de llegar a la presidencia de la Comisión Séptima del Senado, instancia clave en medio de la emergencia sanitaria porque se encarga de todos los temas de salud y que tiene entre sus integrantes al senador Álvaro Uribe.



Según los acuerdos políticos que se realizan en cada legislatura, en el periodo de sesiones que comienza este 20 de julio la jefatura de esa comisión le corresponde a ‘la U’ y el senador tenía todo listo para quedarse con el cargo. Pero perdió el respaldo y en el partido temen que pueda perder algo más.



“Esto se oficializará en cuestión de horas, pero eso lo deben hacer público los voceros del partido. Lo cierto es que si no se aparta a Pulgar de esa aspiración, en ‘la U’ podríamos hasta quedarnos sin esa presidencia”, le dio a EL TIEMPO una fuente de la colectividad.



Los audios por los que terminó descabezado Pulgar los reveló el periodista Daniel Coronell. En una de ellas se escucha cómo le ofrece a un juez de Usiacurí (Atlántico) “200 barras”.



Se abren indagaciones

“Si los ‘manes’ son juiciosos, si yo le digo: ‘hey, doc, esta vaina vale 200 barras’, él me dice: ‘¿A qué horas y dónde?’. Así, pa’ hablar claro. Yo les digo a ustedes la verdad. Aquí hay un negocio…Yo creo… No sé, si ustedes quieren hablar solos”, se escucha a Pulgar decirle al ahora exjuez Andrés Rodríguez.



El caso se refiere a un expediente contra Luis Fernando Acosta Osío, líder del grupo político que controla la Universidad Metropolitana de Barranquilla y quien, precisamente, aparece en otro audio que reveló Coronell en W Radio.



En esta segunda grabación se escucha a quien ha sido identificado como Acosta presentando como ‘su tío’ al veterano político David Name Terán, durante una reunión en la que se abordó el mismo tema que enreda al senador Pulgar.

Foto del encuentro entre el exsenador David Name y el entonces juez Andrés Fernando Rodríguez. Foto: Archivo Particular

Al cierre de esta edición, este último no se había pronunciado. De hecho, no se hizo presente en una reunión virtual de su bancada, a la que había sido citado oficialmente.

Name, por su parte, negó que la del audio fuera su voz.



“Nunca tuve nada que ver con eso. Todo el mundo en Barranquilla conoce el caso de la Universidad Metropolitana (de Barranquilla), pero yo no hablé de eso con Luis Fernando Acosta”, se defendió Name.



Pero EL TIEMPO tuvo acceso a una foto en la que se ve al entonces juez Rodríguez junto al veterano político atlanticense, y que se habría tomado el día en que se grabó el audio.



De hecho, la foto, al igual que las grabaciones, hacen parte de las pruebas que tanto la Procuraduría ordenó recaudar en la indagación que este lunes le abrió a Pulgar por orden de Fernando Carrillo.

El Procurador también ordenó escuchar en declaración al exjuez y a Ronald Padilla, entonces alcalde de Usiacurí, quien habría servido de puente para los encuentros.

Así mismo, les pidió a la rectoría de la Universidad Metropolitana, a la Fundación Acosta Bendeck y la del Hospital Universitario de Barranquilla que informen su nexo con Luis Fernando Acosta Osío.



Además, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó una indagación penal de oficio, con lo cual se le da traslado a los audios al despacho de uno de sus 6 magistrados para que asuma el expediente.



También se busca establecer qué sucedió con los audios, ya que el exjuez Rodríguez asegura haber denunciado el tema ante la Fiscalía y, por lo mismo, copia de las grabaciones deben reposar en algún despacho.

La jugosa herencia

La turbia intermediación de Pulgar ante el juez Rodríguez está conectada con la disputa por la herencia de Jacobo Acosta Bendeck que incluía el control de Fundación Acosta Bendeck, la Universidad Metropolitana y la Fundación Hospital Universitario Metropolitano.



Tras su fallecimiento, en junio de 2016, se desató un pulso por el control de esas instituciones que facturan 80.000 millones de pesos al año.



De hecho, la Fiscalía le imputó cargos a un par de directivos, en mayo de 2018, por concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad ideológica en documento privado y obtención de documento público falso. Todas estas conductas están vinculadas a la designación de las directivas de la fundación y de la universidad, entre ellos Juan José Acosta Osío (que aparece en el audio de Name) y Alberto Acosta Pérez.

La Procuraduría ordenó este lunes abrir indagación disciplinaria contra el senador de 'la U' Eduardo Pugar. Foto: EL TIEMPO

El Ministerio de Educación le acaba de pedir a la Corte Constitucional que seleccione y revise el caso de la Universidad Metropolitana, en torno de la cual se han proferido múltiples decisiones que han llevado a esa cartera a incurrir en desacato.



Mientras eso sucede, miembros de ‘la U’ ya hablan de la expulsión de Pulgar del partido.



