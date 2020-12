La historia de la caída del poderoso senador Eduardo Pulgar Daza

Eduardo Enrique Pulgar Daza, uno de los congresistas más votados del partido de ‘la U’, completa seis días privado de la libertad en uno de los calabozos de la cárcel La Picota, de Bogotá.



Después de la captura de Bernardo ‘Ñoño’ Elías (en 2017), este es tal vez el más duro golpe a la clase política de la Costa y a ‘la U’, que podría perder no solo a uno de sus principales electores, sino una curul en el Senado.



(Le invitamos a leer: La ‘vueltecita’ que le costaría 12 años de cárcel a Pulgar)

La captura de Eduardo Pulgar (primero a la derecha) es un golpe a ‘la U’, tras los casos de Musa Besaile (de gafas) y Bernardo ‘Ñoño’ Elías (a su lado). Acá, todos en un acto público. Foto: Archivo Particular

Desde hace dos décadas, cuando arrancó como concejal, Pulgar se ha codeado con el poder, incluida un ala de la casa Char y otra de los Name.



(En contexto: Capturan al senador Pulgar en el aeropuerto El Dorado)



Pero también ha estado rodeado de controversias. En 2014, la procuraduría de Alejandro Ordóñez le reversó un fallo que lo inhabilitaba 18 años, por supuestamente participar en una defraudación a Barranquilla, por 5.000 millones de pesos. Y también salió avante del proceso por el hallazgo en su oficina de 112 cédulas y 2 millones de pesos, en plenas elecciones locales de 2003, que denunció EL TIEMPO.

Andrés Fernando Rodríguez Caez, el exjuez que señala al senador Pulgar. Foto: Archivo Particular

‘Platica’ y becas

Pero esta vez la orden de detenerlo partió de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que cree tener evidencia de que Pulgar habría incurrido en tráfico de influencias, cohecho y violación de topes electorales: una combinación de delitos que le representarían hasta 12 años de cárcel.



(Puede ser de su interés: Este es el exjuez que rechazó '200 barras' del senador Pulgar)



Pulgar optó por guardar silencio en la indagatoria a la que fue citado, el 26 de octubre pasado, alegando que se le estaban violando sus garantías procesales.

Luis Fernando Acosta Osío, excónsul de Polonia, está en medio de la pelea por la Universidad Metropolitana. Foto: Portal Zonacero.com

Pero los investigadores creen que ya había hablado de más en un par de audios que se convirtieron en piedra angular del caso.



(Además: Procuraduría rechaza que juicio disciplinario a Pulgar pase a Congreso)



En los audios, de 2017, se le oye ofrecer “200 barras” al entonces juez promiscuo de Usiacurí (Atlántico), Andrés Rodríguez Caez, para supuestamente hacer una “vueltecita”: favorecer en un proceso al grupo de su amigo Luis Fernando Acosta Osío, dentro de la pelea familiar por el manejo de la Universidad Metropolitana.

Para la Corte es claro que había un interés electoral detrás de esa solicitud porque, de nuevo citando los audios, se oye decir a quien sería el senador que esperaba recibir de los directivos de la universidad “platica” y becas para su campaña.



(Le invitamos a leer: Fiscalía ya investiga a excónsul por audios del senador Pulgar)



EL TIEMPO estableció que el ahora exjuez Rodríguez dice que le tuvo que pagar a un experto para que recuperara los audios –en los que figuran otros protagonistas como David Name Terán– porque los borró, por el temor que le generan los involucrados.

De hecho, en octubre, tras entregar una copia espejo y ratificar lo dicho en una declaración, el exjuez abandonó el programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía y se fue del país por razones de seguridad.



(Puede ser de su interés: Buscan que fallo a favor de Petro cobije al polémico senador Pulgar)



Pero alcanzó a declarar que era evidente que las 200 barras que le ofreció Pulgar eran 200 millones de pesos.

Yo te cuento algo, Pulgar nos ayudó a nosotros con la ministra y te aseguro que la ministra (sic) no hubo plata de por medio de nada, ni creo que ese señor le haya dicho nada de plata FACEBOOK

TWITTER

La exministra y la copia

Peritos de la Procuraduría revisaron la copia espejo y dictaminaron que los audios no habían sido modificados. Tras esa conclusión, la Corte decretó varias pruebas, incluida la citación a la exministra de Educación Yaneth Giha, aparentemente mencionada en la grabaciones.



(Además: Menciones en casos judiciales a excónsul de audios del senador Pulgar)



“Yo te cuento algo, Pulgar nos ayudó a nosotros con la ministra y te aseguro que la ministra (sic) no hubo plata de por medio de nada, ni creo que ese señor le haya dicho nada de plata”, se le escucha decir a quien sería Luis Fernando Acosta Osío.

Acosta Osío reconoció que su voz era una de las que se oían. Y si bien se retractó y hasta dijo que fue editado, admitió que hubo una reunión con el juez y Name.



(Puede ser de su interés: Senador Pulgar fue reseñado; defensa insiste en que está enfermo)La exministra Giha aseguró conocer a Pulgar en el marco de sus visitas al Congreso y afirmó que incluso lo recibió en su despacho. Pero advirtió que fue para tratar temas diferentes al de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

Carlos Jaller Raad, quien fue rector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, está en medio de la disputa familiar por el centro educativo. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Ahora se busca establecer si fue dentro de un trámite de rutina que una dependencia de esa cartera aceptó la inscripción del representante de la universidad que, supuestamente, quería Pulgar. El Ministerio ha dicho que le han llegado decisiones judiciales respaldando a los dos sectores enfrentados por el control de la Metropolitana y que se los han remitido a la institución educativa.



(En contexto: Defensa de Pulgar dice que está enfermo y pedirá reclusión especial)



Pero la defensa de Pulgar, en cabeza del penalista Jaime Granados, insiste en que los audios están viciados.

De hecho, solicitó que antes de que se le resolviera la situación jurídica a Pulgar se contestara una objeción de error grave que radicó, tras allegar su propio peritazgo sobre las grabaciones.



(Además: Por presunto soborno, senador Pulgar ya no presidirá comisión clave )



Según Granados, el error en la prueba (los audios) va en detrimento de la defensa de su cliente y podría inducir a que la Corte se equivoque. La defensa también argumenta que el entonces juez de Usiacurí incurrió en intromisión a la intimidad de quienes grabó, con un aparato cuya adquisición no pudo explicar.

“Ingresó a un domicilio ajeno a grabar no solo a sus supuestos contertulios, sino a todo el que allí se encontraba (...), incurriendo en violación de habitación ajena”, le dijo a la Corte.



(Puede ser de su interés: Piden incautar el 'jet' privado del abogado Diego Cadena)



Pero el magistrado instructor, Marco Antonio Rueda Soto, desestimó la solicitud de excluir los audios, advirtió que no era la única evidencia y le recordó a Granados que el exjuez no violó domicilios de nadie, sino que fue citado a esos lugares donde grabó.

Y es claro, según la Corte, que Rodríguez fue convocado al apartamento del senador y a la oficina de Name Terán, “para el despliegue de influencias indebidas”: “En ambos encuentros se pretendió obtener un beneficio”.



(Le puede interesar: Senador Pulgar fue reseñado; defensa insiste en que está enfermo)



Además, se entrevistó a los implicados en el audio, se cruzó la información que entregaron y se corroboró que la mayoría de episodios sucedieron.

Decisión de la Corte Suprema de Justicia en la que define situación jurídica para Eduardo Pulgar. Foto:

Por eso, la Sala de Instrucción consideró que el ejercicio abusivo del cargo que hizo Pulgar, en beneficio personal y de terceros, es suficiente para dictarle medida de aseguramiento.



(Una historia clave: De descanso en Barú y con 3 cirugías, cae capo de ‘clan del Golfo’)



“Con el abuso discernido en precedencia tanto respecto del Ministerio de Educación como en relación con el titular del juzgado primero promiscuo de Usiacurí, la realizó con fines distintos a las satisfacción de necesidades colectivas”, dice la medida de aseguramiento.



Y agrega: “Es más, fueron exteriorizadas con el inequívoco propósito de beneficiar a una de las partes involucradas en la disputa que se ha calificado como familiar, pero que ha trascendido al ámbito de las actuaciones judiciales de todo orden por el control de la Universidad Metropolitana”.

El magistrado Francisco Javier Farfán salvó el voto en caso del senador Pulgar. Foto: Archivo particular

El salvamento

Salvamento de voto del magistrado Francisco Farfán Foto:

Y la Corte recuerda que, en medio de esa pelea, han quedado involucrados magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla.



(Puede ser de su interés: Defensa de Pulgar dice que está enfermo y pedirá reclusión especial)



La defensa de Pulgar ya pidió un control de legalidad sobre la medida de aseguramiento e insiste en que se le violaron sus derechos y en que es urgente un traslado de lugar de reclusión por su delicado estado de salud.

Y agrega que el magistrado Francisco Farfán se apartó de la decisión de la Sala con argumentos de fondo y de gravedad.



“La providencia no solo incurre en un manifiesto vicio de garantía, al resolver la situación jurídica sin pronunciarse sobre la objeción (de Granados) por error grave a un dictamen pericial relevante para el derecho de defensa, sino que impone una detención preventiva sin que existan los estándares probatorios mínimos para tan grave afectación a la libertad personal”, dice Farfán.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



La Sala Especial de Juzgamiento, que hará el control de legalidad, tiene la palabra sobre la suerte de Pulgar.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@Eltiempo.com@UinvestigativaET