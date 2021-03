Dura carta a la Corte Suprema de la defensa del exsenador Pulgar

En el último párrafo de la decisión en la que la Corte Suprema notificó esta semana que no le va a entregar a la Fiscalía la investigación contra el exsenador Eduardo Pulgar hay una advertencia adicional.



La providencia, revelada por EL TIEMPO, le dice que frente a esa decisión no procede ningún recurso y que seguirán adelante con la investigación por presunto cohecho, tráfico de influencias y delitos relacionados con la violación de topes electorales, que hoy tienen a Pulgar confinado en una celda de La Picota.



Esta es la providencia en la que la Corte se niega a pasarle el caso Pulgar a la Fiscalía. Foto: EL TIEMPO

'Ustedes se equivocan'

Sin embargo, este diario estableció que la defensa de Pulgar evalúa mecanismos para intentar que el alto tribunal termine entregándole el expediente a la justicia ordinaria, tal como sucedió en el caso contra Álvaro Uribe Vélez.



Además, acaba de radicar un recurso judicial en torno a la llamada ‘prueba reina’: los audios en los que supuestamente se oye a Pulgar ofreciendo “200 barras” para favorecer en un proceso a sus amigos de la familia Acosta, sumergidos en una millonaria disputa judicial por la Universidad Metropolitana de Barranquilla, una fundación y un megahospital.



En el documento, el penalista Jaime Granados, abogado de Pulgar, les dice a los magistrados de la sala de Instrucción que están equivocados al valorar los reclamos de la defensa del exsenador en torno a los audios.

Jaime Granados, abogado penalista, defensor del exsenador Pulgar. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

“La Sala se equivocó al considerar que los reclamos de la defensa se refieren a pruebas distintas del dictamen pericial; que el perito no puede cometer error grave respecto de aquello que no se pronunció; y que el problema jurídico que plantea la defensa se relaciona con un desacuerdo con el valor probatorio de los audios y no con un error grave”, les escribió.



(Además: La historia de la caída del poderoso senador Eduardo Pulgar Daza) Añadió que “no es tozudez de la defensa” reclamar una respuesta del perito sobre la autenticidad de los audios. Y advirtió que la renuencia a tal deber solo beneficia a las hipótesis investigativas de la Corte y causa “enorme perjuicio” a los derechos de su cliente.

Andrés Fernando Rodríguez Caez entregó copia espejo de los audios y ratificó su contenido en una declaración. Foto: Archivo Particular

Además, señaló que no se puede “pregonar” estar investigando lo favorable y lo desfavorable, cuando en el dictamen pericial (hecho por expertos de la Procuraduría) solo se consignan aquellas conclusiones de utilidad para la Corte y no las que apoyan la teoría de la defensa: que los audios fueron manipulados.



Este es el recurso que el penalista Jaime Granados presentó, en donde insiste en que se revise el "error grave" de los peritos en la evaluación de los audios. Foto: EL TIEMPO

El pulso que se avecina

La Sala de Instrucción le había respondido a Granados que el “error grave” que reclama debe recaer sobre algún aspecto sustancial de la prueba técnica, de manera que afecte las conclusiones de esta.



(En contexto: Capturan a 2 jueces y un fiscal por caso que salpica al senador Pulgar) Y le recordó que hubo limitaciones a la hora de analizar la prueba, como que el contenedor original (grabadora) fuera destruido por el entonces juez Andrés Rodríguez Cáez, a quien le ofrecieron las “200 barras”. Por eso, es imposible que los peritos cometan errores sobre aquello que no pudieron examinar.

Pero la defensa del exsenador impugnó esa decisión y le dijo a la Corte que las dudas en torno a la prueba anulan cualquier utilidad procesal del dictamen pericial, el cual fue usado para sustentar la medida de aseguramiento.



Por eso, pidió que se revocara la decisión que negó las objeciones hechas al dictamen sobre los audios.



Además, evalúa otras vías para sacar de la Corte el caso contra Pulgar, que, por ahora, sigue en manos del alto tribunal, a pesar de que Pulgar renunció a su curul obtenida a nombre de ‘la U’.

Para la Corte es claro que, al contrario de la tesis de Granados, las conductas que se le reprochan a su cliente sí se relacionan con su función congresional.



De hecho, recuerdan que en el audio aludido se le escucha decir que en las pasadas elecciones para Congreso recibió “un billetico y unas becas de la Universidad Metropolitana de Barranquilla”.



En torno a ese punto girará la discusión para que el caso salga para la Fiscalía.

Según Granados: “En la grabación (...), la voz que se atribuye a mi representado apela a la amistad que une al juez y al alcalde de Usiacurí, no a la investidura de congresista de Pulgar”.



Además, anexó un concepto del Consejo de Estado que dirimió un conflicto de intereses en el campo disciplinario y señaló que no le correspondía a la Comisión de Ética del Senado asumir el proceso contra Pulgar –como lo pedía la defensa–, sino a la Procuraduría.



En todo caso, la Corte fue clara con Granados en que contra la decisión de dejar el proceso penal en ese tribunal no procede recurso y en que el audio no es la única evidencia en su contra.

UNIDAD INVESTIGATIVA

