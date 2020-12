Defensa de Pulgar dice que está enfermo y pedirá reclusión especial

El penalista Jaime Granados, abogado del senador Eduardo Pulgar, acaba de emitir un comunicado en el que asegura que acata la decisión de la Corte Suprema, que este martes ordenó su captura por el delito de tráfico de influencias.



Sin embargo, el penalista advierte que se trata de un error de la Corte y, de entrada, dice que pedirá un control de legalidad y que dos magistrados se abstuvieron de apoyar la decisión: uno de ellos, Francisco Farfán, presentó salvamento de voto.



(Lo invitamos a leer: Capturan al senador Pulgar en el aeropuerto El Dorado)

"Acatamos la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de

Justicia. Así como ha estado al frente del proceso y ha comparecido cuando

se le ha citado, de haber sido notificado de la imposición de una medida de

aseguramiento, habría asistido voluntariamente a cumplirla sin necesidad de

una captura", se asegura en el comunicado.



(Le puede interesar: Este es el exjuez que rechazó '200 barras' del senador Pulgar)



Y agrega: "La decisión de la Sala de Instrucción no fue una decisión unánime sino

dividida. Uno de los Magistrados se excusó válidamente de votar y otro salvó su

voto con unas contundentes y valiosísimas consideraciones que señalan los

errores de la Sala al ordenar privar de la libertad al Senador Pulgar Daza".



Por eso, Granados dice estar en desacuerdo con la decisión de la Sala de Instrucción. Sin embargo, no presentará recurso de reposición que es el único que

procede: "Esto, teniendo en cuenta que lo resolvería la misma Sala, por lo que

consideramos que no es un recurso efectivo para defender las garantías de

nuestro representado".

¿Reclusión especial?

También advierte que además, del “control de legalidad”, pedirá que se valore el delicado estado de salud de su cliente.



"Lo hace propenso a múltiples y graves enfermedades y se le permita someterse a la medida de aseguramiento en un lugar que no ponga en peligro su vida", anota .

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET