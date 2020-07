Abren indagación a senador Pulgar por audio que ofrece '200 barras'

El procurador Fernando Carrillo acaba de ordenar la apertura de indagación disciplinaria contra el senador de 'la U' Eduardo Pulgar, por los audios en los que habla de entregarle "200 barras" a un juez de la República.



El audio -revelado el fin de semana por el periodista Daniel Coronell- también acaba de llevar a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema a ordenar que se indague, de oficio, su contenido.



Procuraduría acaba de ordenar que se abra indagación disciplinaria contra el senador de 'la U' Eduardo Pugar. Foto: EL TIEMPO

“No joda, yo quiero apelar a ti para ver cómo me pueden ayudar ustedes, porque esto es un negocio. Esto es un negocio. Yo te digo la verdad… Esto es un negocio. Esto tiene que quedar entre nosotros tres porque los 'manes' están preocupados. Es más, los 'manes' me dicen: si hay que ir hasta allá, yo voy; pero lo ideal es que no vayan a decir nada”, se escucha decir en el audio a una persona que es identificada como el senador Pulgar.



Y luego agrega: “Si los 'manes' son juiciosos, si yo le digo: 'hey, doc., esta vaina vale 200 barras', él me dice: '¿a qué horas y dónde?'. Así, pa hablar claro. Yo les digo a ustedes la verdad. Aquí hay un negocio…Yo creo… No sé, si ustedes quieren hablar solos”.



La conversación gira en torno a una tutela que estaba en el despacho del juez.

Se ordenan pruebas

Además de la apertura de indagación, el procurador Carrillo ordenó escuchar en decaración al hoy exjuez y a Ronald Padilla, entonces alcalde de Usiacurí, quien habría servido de puente para los encuentros.



Así mismo, le pidió a oficial a la rectoría de la Universidad Metropolitana, a la dirección de la Fundación Acosta Bendeck y del Hospital Universitario de Barranquilla qe informen su vínculo con Luis Fernando Acosta Osío, quien aparece en los audios.



Al respecto, el periodista Coronel señaló que Pulgar "fue a hacer la vuelta para favorecer a su amigo Luis Fernando Acosta Osío, el líder de un grupo que con cuestionadas maniobras logró el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y pretende quedarse también con la Fundación Acosta Bendeck y el Hospital Universitario Metropolitano. Las tres instituciones facturan 80.000 millones de pesos al año".



En el documento, conocido anticipadamente por EL TIEMPO, Carrillo también extiende la posibilidad de que el senador rinda declaración de manera voluntaria.







