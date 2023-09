Las autoridades completan cuatro días indagando los móviles del asesinato del máximo accionista del Club Tigres de Bogotá, baleado por sicarios el pasado sábado, 23 de septiembre, luego del salir del estadio Metropolitano de Techo, en el sur de Bogotá.



(Lo invitamos a leer: Los datos desconocidos del asesinato de Édgar Páez, dueño del Club Tigres de Bogotá)



Tras descartar que se tratara de un intento de robo, investigadores buscan establecer los móviles del acto sicarial que desencadenó la solidaridad de varios equipos y de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), pero que tiene inquietos a sectores ligados a ese deporte.

La cadena de crímenes

Facebook Twitter Linkedin

Luis Caicedo fue asesinato en el barrio Pablo VI, en Bogotá, en marzo de 2021. Foto: Foto: Santiago Buenaventura y archivo

Facebook Twitter Linkedin

Claudio Silva Otálora estuvo preso en Estados Unidos. Foto: Policía Nacional

Si bien voceros de varias escuadras destacan al dirigente asesinado (Édgar Páez Cortés) como empresario, en los informes de investigación se recuerda su paso por el equipo Santa Fe en épocas en el que se le relacionaba con Luis Caicedo, alias el Viejo.



Se trata de un narcoesmeraldero que fue extraditado a Estados Unidos y, tras volver, fue asesinado en el barrio Pablo VI, en Bogotá, por sicarios. Los hechos corrieron en marzo de 2021.



((Le puede interesar: Este es el ranking de los equipos de fútbol colombiano con mayores ingresos)



El hermano de Caicedo, Juan Francisco, fue asesinado el 10 de febrero pasado en Bogotá. Su nombre había sido mencionado tras otro crimen vinculado a la mafia. El de Claudio Silva Otálora, extrabajador de Daniel 'el Loco' Barrera.



En el informe de actos urgentes se dice que Páez había registrado inconvenientes en torno a la propiedad del Club Expreso Rojo. Además, que presentaba anotaciones por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares en calidad de indiciado.

El proceso

Facebook Twitter Linkedin

Edgar Páez aparece como máximo accionista del Club Tigres. Foto: Tigres FC

En bases de daros oficiales también aparece en un proceso por presunto lavado de activos junto con dos dirigentes del Santa Fe de la época.



La más reciente actuación data de abril de 2010 donde se notifica que no se accede a la preclusión.



(Puede ser de su interés: Este es el funcionario señalado de manipular aplausos de Petro en discurso de la ONU)



EL TIEMPO se comunicó con otro de los dirigentes deportivos que aparecen mencionados dentro del proceso y este accedió explicar el caso y su epílogo.



El expediente aparece asignado al juzgado 07 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, por el delito de lavado de activos agravado.

La junta directiva

En diálogo con EL TIEMPO, Armando Farfán, actual miembro del Comité Olímpico Colombiano, aseguró que él y otros 4 miembros de la junta directiva de la época (2010) del Club Independiente Santa Fe, le pidieron a la Fiscalía ser escuchados en versión libre a raíz de una nota periodística que los vinculaba con narcotráfico.



"Recuerdo como si fuera ayer que pedimos ser escuchados porque nos vincularon con un caso de testaferrato y narcotráfico cuando éramos directivos del Santa Fe. En ese momento, la Fiscalía me investigó mis bienes, declaraciones de renta y patrimonio de los 6 años anteriores y no se encontró nada irregular", aseguró Farfán.



(Además: La narcocumbre en Bogotá con capos de Albania, Polonia y España incluidos)



Y agregó: "Nunca estuve vinculado a ningún proceso como tal, nosotros mismos pedimos que nos investigaran y el caso no prosperó porque la Fiscalía no encontró nada, no hubo ni una taza que no tuviera soportes. No sé por qué aparece mi nombre en un proceso con Páez, yo no pedí que lo investigaran a él, Páez era de una junta directiva anterior”.

Cero apuestas

Allegados al dirigente deportivo asesinado descartaron que su muerte esté relacionado con apuestas, un campo ajeno a la dirigencia deportiva.



(También: Bogotá: las millonarias cifras de la Cámara de Comercio que congresista pidió revelar)



“Trabajé mucho tiempo con él y cuando había casos en los que se decía que un jugador estaba apostando, él los llamaba y les advertía. Nunca fue apostador y jamás estuvo involucrado en el mundo de las apuestas, o se prestó para que alguien se aprovechara de su posición como presidente para mover o gestionar resultados”, dijo Juan Páez, sobrino del máximo accionista de Tigres.

Facebook Twitter Linkedin

Este fue el recorrido que hizo el empresario desde el estadio Techo hasta el lugar en donde fue interceptado por sicarios. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO accedió al reporte policial en el que se señala que una de sus hijas (también accionista del equipo) iba conduciendo el Mazda 2 que fue atacado por dos sujetos en la Avenida de las Américas, a la altura de la carrera 47, en el barrio Ortezal, localidad de Puente Aranda, sur de Bogotá.



Según les dijo a los investigadores la hija del empresario, se encontraban en el estadio Metropolitano de Techo observando el partido de Tigres contra el Atlético y al terminar el partido tomaron la Avenida de las Américas, sentido occidente oriente.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



"La hija de Páez señaló que él iba en el puesto del copiloto y que dos hombres que se movilizaban en una moto blanca realizaron varias detonaciones en su ventana", le dijo a EL TIEMPO un investigador judicial.



A los pocos minutos llegó al lugar la esposa del empresario para coordinar su traslado de urgencia a un centro hospitalario.



La Policía Metropolitana de Bogotá ya ubicó 12 cámaras de seguridad, entre públicas y privadas, en las que quedaron registrados los sicarios que siguieron a Páez y a su hija durante varios minutos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook