En un documento radicado ante el Consejo Nacional Electoral de Ecuador el pasado 15 de agosto a las 10:45 de la noche, el movimiento Revolución Ciudadana del expresidente de ese país, Rafael Correa, se opuso a la candidatura del reemplazo del asesinado Fernando Villavicencio para las elecciones a la Presidencia.



La carta está firmada por Marcela Aguiñaga Vallejo, presidenta del movimiento del correísmo, quien aseguró que interpuso el recurso haciendo uso a su derecho de objeción.

Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado en Ecuador. Foto: EFE

Según Aguiñaga, el candidato del Movimiento Construye a la presidencia de Ecuador, Christian Gustavo Zurita Ron, quien tomó las banderas del asesinado candidato Fernando Villavicencio, no podría seguir con su aspiración porque se encuentra afiliado a otra organización política.



"Este candidato pretende participar en las elecciones anticipadas del 20 de agosto por el movimiento Construye Lista 25. Sin embargo, al encontrarse actualmente afiliado a otra organización política y no haber renunciado con al menos noventa días de anticipación a la fecha del cierre de las inscripciones de candidaturas en el presente proceso electoral, ni contar con la autorización previa de la organización política a la que actualmente pertenece, no puede participar como candidato a la Presidencia de la República en el presente proceso electoral", se lee en el documento conocido por EL TIEMPO.

La carta del correísmo enviada al CNE de Ecuador. Foto: Captura de documento

En el documento se rechaza la designación de Christian Gustavo Zurita Ron Foto: Captura de documento

Y se agrega que: "De la simple revisión de los archivos institucionales del Consejo Nacional Electoral, específicamente del registro de afiliaciones de organizaciones políticas, vendrá a su conocimiento que el candidato objetado se encuentra inmerso en la causal señalada".



Además: dice que “la situación me releva de la necesidad de presentar pruebas adicionales, ya que la información necesaria reposa en los archivos de la propia institución”.



Aguiñaga solicitó al CNE que se certifique si el candidato del movimiento de Villavicencio se encuentra al momento de la inscripción afiliado a un partido político.

UNIDAD INVESTIGATIVA

