Ecopetrol: junta ordena analizar riesgos por 3 casos donde se menciona a su presidente

Aunque se encontraban en plenas vacaciones de comienzo de año, los nueve miembros de la junta directiva de la estatal petrolera Ecopetrol fueron convocados a una reunión reservada el pasado 5 de enero.



(Lo invitamos a leer: La historia detrás del apartamento 901 que R. Roa compró antes de llegar a Ecopetrol).



Según les informaron a algunos de ellos, la petrolera se había enterado por EL TIEMPO, y no por conductos oficiales, que a su presidente, Ricardo Roa Barragán, la Procuraduría le acababa de abrir una investigación formal por presuntas irregularidades en las cuentas de la campaña Petro Presidente, de la que fue gerente. Y a eso se unieron otros dos temas por los que la junta ya ha estado preguntando.

“La mayoría de miembros de junta se tuvo que conectar de manera virtual desde otros países y la reunión se extendió durante varias horas en las que se discutió si algunos de los eventos en los que se está mencionando a Ricardo Roa pueden escalar e impactar negativamente a la compañía”, señaló una fuente enterada.



(Le puede interesar: La fortuna de la pareja del comandante del Eln asesinada en camioneta de alta gama).



Días atrás, este diario reveló que Roa fue llamado por la Procuraduría a rendir versión tras la apertura del expediente en su contra. Este partió de una compulsa de información que hizo la Fiscalía General relacionada con sus actuaciones como gerente de la campaña que llevó a la Presidencia a Gustavo Petro.

Facebook Twitter Linkedin

Loa magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada pidieron a la Dian datos de Ricardo Roa y de otras fichas de campaña Petro. Foto: Archivo EL TIEMPO, Facebook, CNE

'Hay preocupación'

Aunque la reunión se ha manejado bajo absoluto hermetismo, EL TIEMPO estableció que –como lo permite el reglamento– se hizo sin la presencia de personal de la administración de la petrolera: solo la junta.



Además, que fue convocada por el Comité de Auditoría y Riesgos de Ecopetrol, conformado por cuatro miembros independientes de la junta: Claudia González, Luis Alberto Zuleta, Sandra Ospina y Juan José Echavarría.



(Puede ser de su interés: Ariel Ávila responde si nombramiento de su esposa lo silenciará en el Senado).



Los otros asistentes fueron Mónica de Greiff, Saúl Kattan, Gonzalo Hernández, Mauricio Cabrera y Esteban Piedrahíta.



Fuentes del alto Gobierno y de la propia Ecopetrol le dijeron a este diario que además de los alcances de la investigación de la Procuraduría, en la reunión preguntaron por la compra del lujoso apartamento que Roa hizo en diciembre de 2022, cuatro meses antes de llegar a la presidencia de la empresa más importante del país, que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

Facebook Twitter Linkedin

Serafino Iacono, empresario petrolero. Foto: Archivo particular

La propiedad a la que se refieren es un apartamento en el norte de Bogotá que Roa adquirió en 1.800 millones de pesos a Princeton International Holdings LTS, una empresa cuya matriz está en Islas Vírgenes Británicas (un paraíso fiscal) que está vinculada al petrolero Serafino Iacono, exdirectivo de Pacific Rubiales.



La compra causó inquietud por constituir un eventual impedimento para Roa. Tal como lo dejó en evidencia una investigación de EL TIEMPO, Iacono es el CEO de NG Energy International Corp., compañía dueña del 72 por ciento del bloque Sinú 9 (en Córdoba).



(Además: Ecopetrol: Roa pone en conocimiento de junta compra de apartamento ligado a petrolero).



Y Hocol, filial de Ecopetrol, firmó un acuerdo confidencial con socios de Sinú 9 en el marco de la evaluación de nuevos negocios.



En su momento, Roa le dijo a este diario que había adquirido el predio directamente con la empresa propietaria. Y que para entonces no sabía quién era Serafino Iacono.

Y si bien el viernes pasado Roa le admitió a EL TIEMPO que, meses después de la compra del inmueble, viajó a Punta Cana a una reunión social de la que hay fotos y a la que también asistió Iacono con su esposa, reiteró que antes no los conocía.

El trámite

Facebook Twitter Linkedin

En este edificio, en el norte de Bogotá, está ubicado el apartamento que Ricardo Roa negoció. Foto: Google Maps

Sobre la reunión reservada de la junta de Ecopetrol, una fuente del alto Gobierno señaló que “es obligación de ese cuerpo colegiado analizar de manera permanente cualquier posible riesgo para la compañía”.



Siguiendo esa línea ética, se preguntó qué estaba pasando con relación al tema de la Procuraduría, del apartamento y de la indagación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE), también sobre las cuentas de la campaña Petro Presidente.



“Son escenarios que, por supuesto, han generado mucha preocupación y es obligatorio evaluarlos”, señaló la fuente, y lo confirmaron dos personas más enteradas del caso.



(Puede ser de su interés: Influencer señalada de lavar plata a la mafia dice que se siente como Aida Merlano).



EL TIEMPO estableció que si bien la Vicepresidencia de Cumplimiento de la petrolera ya estaba recibiendo los soportes de la adquisición del lujoso apartamento, y Roa ya había advertido que el caso del CNE es preliminar, se planteó contratar a una firma externa para evaluar eventuales riesgos que puedan impactar a la petrolera por esos casos.



La conclusión de la junta es que el Comité de Auditoría y Riesgo va a indagar si con las herramientas de Ecopetrol se puede adelantar de manera independiente esa evaluación o se acude a un tercero.

¿Qué dice Roa?

En mis 34 años de carrera pública nunca he sido objeto de ninguna investigación o sanción por nada”, explicó el presidente de la petrolera estatal FACEBOOK

TWITTER

En comunicación con EL TIEMPO, Ricardo Roa empezó por llamar la atención respecto al hecho de que es evidente que se está filtrando información privilegiada de una reunión reservada de la junta directiva de Ecopetrol.



También dijo que él ignoraba a qué conclusión se había llegado ese 5 de enero.



(Lo invitamos a leer: Ecopetrol: el papá del viceministro al que quieren sentar en la junta).



“Me pidieron que me conectara 10 minutos antes de que concluyera la junta. Les señalé que no había sido notificado de la decisión de la Procuraduría, pero que se trataba de una versión libre donde podía ir con o sin abogado. Además, hice una exposición sobre la transacción del apartamento en donde hoy vivo. En mis 34 años de carrera pública nunca he sido objeto de ninguna investigación o sanción por nada”, explicó el presidente de la petrolera estatal.



Y tras reiterar la transparencia de sus actuaciones, agregó que hizo el compromiso con la junta de compartir de manera oportuna y rápida cada decisión sobre los temas que se tocaron. Además, la junta le notificó que le iba a llegar un requerimiento para precisar algunos puntos.

Facebook Twitter Linkedin

Miembros de junta de Ecopetrol, con Ricardo Roa, tocando la campana en la Bolsa de Nueva York. Foto: Ecopetrol

El F-20 en EE. UU.



EL TIEMPO conoció que ya hay un listado de firmas que se barajan para definir si se acude o no a una compañía externa para hacer la evaluación de riesgos.



Además, que se espera tener los resultados antes de dos meses, cuando Ecopetrol tenga que rendir información ante la Securities and Exchange Commission (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos).



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO).



Por cotizar en la Bolsa de Nueva York, la petrolera tiene que diligenciar el formulario F-20, que debe contener toda la información relevante para inversionistas, tenedores de bonos y autoridades, incluidos los riesgos de la compañía y los eventos de sus administradores (incluyendo a su presidente).

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativaeltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook