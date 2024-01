Ecopetrol: el papá del viceministro al que quieren sentar en la junta

Antes de viajar a Davos, Suiza, al foro Económico Mundial, Ricardo Roa Barragán, cabeza de Ecopetrol, presidirá una asamblea extraordinaria a la que citó a finales del año pasado.



La reunión, convocada para este miércoles 10 de enero, busca, entre otros puntos, la presentación y aprobación de una Reforma Estatutaria con la que se reducirán los requisitos para ser parte de la junta directiva de la empresa más importante del país que cotiza en la sensible bolsa de Nueva York.

El viceministro de Trabajo, Edwin Palma y Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

Tal como lo reveló EL TIEMPO, desde el año pasado el Gobierno intenta que el expresidente de la Unión Sindical Obrera (Uso) y hoy viceministro de Trabajo, Edwin Palma, ocupe una de las nueve posiciones principales.



De hecho, cuando José Antonio Ocampo estaba en la cartera de Hacienda, se presentó un informe en el que señalaban que Palma no cumple el perfil, situación que se piensa subsanar con la modificación a los estatutos.

El papá del viceministro

Guillermo García Realpe, exsenador Partido Liberal

Pero, EL TIEMPO estableció que ese no es el único nombre que se ha propuesto y que obligatoriamente implicaría la salida de varios actuales miembros de la junta de la petrolera estatal.



Fuentes del alto gobierno le dijeron a EL TIEMPO que, a finales de noviembre del año pasado, el ministerio de Hacienda le envió una carta a la junta en la que propone como posible miembro a un político purasangre que hace poco cambió de partido. EL TIEMPO estableció en primicia que la carta habla del exsenador Guillermo García Realpe.



Se trata de un otrora miembro del partido Liberal que renunció a esa colectividad en 2022 tras manifestar su inconformismo por la manera en la que —según él— se estaba manejando la colectividad.

Gustavo García Figueroa, Viceministro General del Interior y su padre, el excongresista Guillermo García Realpe.

A principio del año pasado su nombre sonó como candidato de la Colombia Humana a la Gobernación de Nariño, pero finalmente su aspiración no cuajó y quien sí está en el Gobierno es su hijo Gustavo García Figueroa, a quien el presidente Gustavo Petro nombró por decreto el 18 de agosto de 2022 como viceministro general de Interior, y quien se ha sostenido a pesar de los movimientos de esa cartera.



De hecho, fue nombrado como gobernador ad hoc para el Valle del Cauca, para garantizar el proceso electoral de octubre de 2023 tras la declaración de impedimento de Clara Luz Roldán.



Este diario estableció que, incluso, en una junta de mediados de diciembre se discutió la carta enviada por Hacienda y se planteó la idoneidad que tendría García Realpe para llegar a la junta de la petrolera estatal.



El caso quedó congelado, pero con el ajuste a los estatutos se da por hecho de que se abra paso el ingreso del expolítico liberal.

'Me pidieron papeles'

Guillermo García Realpe, exsenador.

EL TIEMPO contactó a García Realpe para preguntarle sobre su posible ingreso a la junta de Ecopetrol y contestó: "Oficialmente, no he sido notificado, solo son rumores. Hace unos meses una abogada de Ecopetrol me pidió documentos, entre ellos mi hoja de vida, pero no me han dicho nada formalmente".



Lo que sí está claro es que además de la salida de tres vicepresidentes, el jurídico, el de talento humano y el comercial, la petrolera tendrá cambios en su junta en marzo próximo.



Los ajustes en la estatal se producen de manera paralela a las indagaciones que se adelantan contra Ricardo Roa, quien gerenció la campaña Petro Presidente antes de llegar a Ecopetrol.

Fernán Bejarano, Alejandro Arango y Pedro Manrique, son los tres viceministros que saldrían.

Tal como lo reveló EL TIEMPO, la Procuraduría ya le abrió una investigación disciplinaria por las presuntas irregulares en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos en la primera y segunda vuelta presidencial de la campaña de la coalición del Pacto Histórico.



Adicionalmente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en otra investigación en la que además se verifican gastos de campaña como horas de vuelo charter y un contrato de vigilancia con el que inicialmente se violaron topes y luego se ajustó.



Los vicepresidentes que se van a mediados de enero son: Fernán Bejarano, el jurídico; Alejandro Arango, de talento humano; y Pedro Manrique, el comercial.

UNIDAD INVESTIGATIVA

