La historia detrás del apartamento 901 que R. Roa negoció antes de llegar a Ecopetrol

Por algunas oficinas de Ecopetrol vienen circulando unos documentos en los que funcionarios de la estatal petrolera registran desde recientes despidos de altos ejecutivos hasta lo que califican como supuestas anomalías que podrían salpicar a la compañía.



EL TIEMPO tuvo acceso exclusivo a varios de esos documentos y en el más reciente, fechado el 4 de diciembre de 2023, se habla de un negocio que selló Ricardo Roa Barragán, el actual presidente de la petrolera, cuatro meses antes de llegar a ese cargo.

Islas Vírgenes

Según la información, el negocio no solo podría generarle un eventual impedimento a Roa sino que, además, piden que los organismos de control entren a investigarlo.



Se trata de la adquisición del apartamento 901 –donde vive actualmente Roa– ubicado en el norte de Bogotá. Tiene cerca de 300 metros cuadrados –incluidos tres terrazas, balcones, cuatro habitaciones con vestier y baños privados y seis garajes– por los que, según papeles, se pagaron 1.800 millones de pesos.



El punto es que en la empresa que vendió el predio –dedicada a inversión en muebles e inmuebles– aparece un conocido petrolero, vinculado actualmente a un ambicioso proyecto gasífero en el que una filial de Ecopetrol ha manifestado interés.

Serafino Iacono

Esta es la escritura del apartamento adquirido por Ricardo Roa. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO obtuvo las escrituras del predio al que se refieren los documentos y allí se asegura que el negocio se cerró el 7 de diciembre de 2022. Y que quien vendió el inmueble fue la compañía Princeton International Holdings LTD.



Este diario estableció que la matriz de la empresa vendedora fue constituida en Islas Vírgenes Británicas, ubicadas en el Caribe y calificadas como paraíso fiscal.



Su filial en Colombia fue abierta en 2010 y en documentos fechados en 2017 aparecen como primer representante legal de la empresa Serafino Iacono; la segunda representante, María Paula Mejía Suárez (su esposa); y el tercer representante, Laureano Jan Siegmund Vallenilla.

En este edificio, en el norte de Bogotá, está ubicado el apartamento que Ricardo Roa negoció. Foto: Google Maps

Este último, abogado de profesión, es quien figura firmando la escritura de la venta del apartamento, ahora de Roa, en la notaría 34 de Bogotá, en calidad de apoderado de Princeton International Holdings LTD.



Los tres también aparecen en el certificado de matrícula de la Cámara de Comercio de Bogotá.



Serafino Iacono es un empresario venezolano –que también cuenta con nacionalidad italiana y colombiana– recordado en las grandes ligas de los hidrocarburos por haber sido uno de los altos ejecutivos de Pacific Rubiales y de Gran Colombia Gold.

La entonces ministra Irene Vélez y el entonces senador Gustavo Bolívar, en el sobrevuelo al Bloque Sinú 9. Foto: X de Gustavo Bolívar

Sinú 9

En la empresa Princeton International Holdings Ltd, figura Serafino Iacono. Foto: EL TIEMPO

Ahora, Iacono, economista de 62 años, tiene un nuevo rol. Es el director ejecutivo (CEO) de NG Energy International Corp., una compañía de exploración y producción que cotiza en bolsa y que busca ser la próxima gran empresa de gas natural de Colombia, según lo promociona en su página en la web.



Uno de sus bloques de gas, el SN-9 (o Sinú 9), está ubicado en Pueblo Nuevo, en Córdoba. Y NG Energy señala que tiene una participación de un 72 por ciento.



Sinú 9 tomó relevancia cuando fue sobrevolado por la entonces ministra de Minas y Energía Irene Vélez, el primero de diciembre de 2022. Ese día, Vélez hizo el anuncio de un nuevo descubrimiento de gas en el llamado bloque Sinú 9, en los pozos Brujo 1 y Mágico 1.



El entonces senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar acompañó a Vélez y explicó que con los pozos se asegurará la autosuficiencia energética por muchos años.

Acuerdo confidencial

Hocol y Lewis Energy ya están definiendo el plan de pruebas que se ejecutará durante los próximos días para comenzar sus respectivas operaciones. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO estableció que tras el sobrevuelo y el anuncio del potencial gasífero, en una filial de Ecopetrol se empezó a mover el tema de Sinú 9. Cuando EL TIEMPO indagó sobre el tema, en Ecopetrol informaron de manera oficial que a la fecha “no se ha firmado acuerdo operativo, memorando de entendimiento o carta de intención de asociación con el proyecto Sinú 9 durante 2023”.



Sin embargo, agregaron: “Es preciso aclarar que la empresa Hocol, filial del Grupo Ecopetrol, tiene firmado un acuerdo de confidencialidad con socios del bloque S-N9 (Sinú 9) en el marco de una evaluación de nuevos negocios en curso. Este acuerdo tiene fecha de firma 20 de abril de 2023”.



Y enfatizaron: “El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, quien se posesionó el 24 de abril de 2023, no pudo haber intervenido en la firma de ese documento por dos razones: para la fecha de la firma no estaba vinculado al Grupo Ecopetrol; y no es el representante legal de Hocol ni el facultado para suscribir contratos o este tipo de documentos”.

Roa habla de la compra

Serafino Iacono, empresario petrolero. Foto: Archivo particular

En igual sentido se pronunció Roa en diálogo con EL TIEMPO. Además, fue enfático en que selló el negocio con el abogado Laureano Siegmund, representante de la compañía, y que en papeles no estaba Serafino Iacono.



Y tras advertir que está la trazabilidad del pago del inmueble, declarado ante la Dian, manifestó que de llegarse a perfeccionar algún acuerdo entre la filial Hocol y los socios de Sinú 9 y este llegue a la junta directiva de Ecopetrol, evaluará con absoluta transparencia si existe algún tipo de inhabilidad ética.



“La compra fue transparente y ni siquiera conozco quiénes son los socios de Sinú 9”, señaló (ver nota abajo).



En todo caso, si la negociación avanza, el asunto quedará para discusión en la junta de la mayor empresa del país, donde Roa tiene asiento.

Ricardo Roa presidente de Ecopetrol. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

‘Hice el negocio con apoderado de la empresa’

¿Usted negoció su apartamento con una firma cuya matriz está en Islas Virgenes Británicas, y aparece como representante un Serafino Iacono?



En la escritura que tengo, en el registro de títulos que se hizo del apartamento no existe o aparece el representante legal. Yo negocié con el apoderado de la empresa. Recuerdo que se llama Laureano Jan. Es más, una señora era la representante legal de la sociedad y eso hace parte de la escritura.

Por ningún lado tengo ni tuve conocimiento de que este señor esté involucrado con la compañía que fue propietaria del apartamento que adquirí. En el estudio de títulos que tengo y en la información que reposa en la escritura tampoco aparece. Pero ustedes están en libertad de hacer sus investigaciones.

¿La empresa a la que usted le compró se llama Princeton Intertational Holdings Ltd?



Sí eso es así.

Aparecen como representante Serafíno Iacono y María Paila Mejía.



No. Ningún nombre de esos me es familiar. Nunca tuve ninguna relación con ellos. Tengo un abogado para esos trámites y le digo: ‘por favor ayúdeme, esto me gustó. Busqué y gestioné los créditos y como al mes y medio me dijo estaban los papeles.

¿Usted negoció con el abogado e ignoraba quiénes aparecen en Islas Vírgenes?



Sí. La persona con la que me contacté y con la que hice el negocio fue con Laureano Jan.

¿No llegó hasta los representantes en el estudio?



No. Tengo 6 apartamentos, todos en Colombia, con el mismo procedimiento. Voy y busco y alguien lo estaba vendiendo (...) Me lo ofrecieron y lo compré y ahí están los títulos, el registro, transacciones, cheques, retiros y créditos de bancos que saqué para eso. Es la primera vez que le compro a una empresa y me pareció más serio.

¿Cómo llegó a ese apartamento?

Estuve buscando como por 6 meses y entre todas las personas que me estaban mostrando me dijo uno que allá había un apartamento en venta en muy buenas condiciones. Un señor italiano me lo mostró, me gustó y ya. Eso fue como en septiembre de 2022 que lo miré y en diciembre hice la negociación.

Iacono es CEO de socia del bloque Sinú 9. Y una filial de Ecopetrol firmó un acuerdo en el marco de una evaluación de nuevos negocios...



Desconozco ese acuerdo, no sé si exista. Es de la filial, previo a mi llegada. Llegué el 24 de abril de 2023. Y a la junta de Hocol, en agosto. Pero independiente que esté en la junta, no es del resorte de la junta conocer este tipo de acuerdos. Y eso no anticipa ninguna ejecución de algún contrato.

¿Se declararía impedido si se perfecciona el acuerdo?



Claro. Es en cumplimiento del reglamento de ética de Ecopetrol y filiales. De, eventualmente, llegarse a presentar cualquier tipo de negociación o relación comercial, declaro el conflicto y me margino de la evaluación, de la discusión y de la decisión.

¿Cree que existe impedimento?

En este momento no, porque no sé si ese señor es dueño de esa sociedad o si en el momento en que compré el apartamento figuraba. Y no sé si el señor que menciona, Serafino Iacono, es dueño del bloque Sinú 9. No he tenido contacto ni vínculo ni relación con él hasta ahora.

UNIDAD INVESTIGATIVA

​u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

