Un par de implicados en el millonario escándalo de robo y exportación ilegal de crudo colombiano, al que el presidente Gustavo Petro le puso el foco tras varias publicaciones de EL TIEMPO, intentaron que el expediente no fuera adelantado en Bogotá.



(Lo invitamos a leer: Atención: el escrito de acusación contra élite empresarial por saqueo a Ecopetrol)



EL TIEMPO estableció en primicia que buscaron que un juez de Putumayo, Huila o Tolima se quedara con el grueso expediente que contiene decenas de horas de interceptaciones, facturas, fotos satelitales e información de agencias de inteligencia internacionales.

Facebook Twitter Linkedin

Uno de los buques que fue incautado. Foto: Suministrada por autoridades.

De hecho, el caso tuvo que ir al despacho del magistrado Fabio Ospitia, para que definiera la competencia.



(Le puede interesar: Ecopetrol: buscan cómplices de robo de crudo con élite que inquieta a Petro)



El documento tiene fecha del 14 de baril de 2021, un año atrás EL TIEMPO ya había revelado la captura de varios implicados en el millonario robo en el que está implicado el Eln.

Facebook Twitter Linkedin

Panorámica del campo petrolero Caño Limón, que opera Occidental de Colombia, en Arauca. Foto: Archivo / EL TIEMPO

La plataforma 'Esperanza'

Facebook Twitter Linkedin

Magistrado Fabio Ospitia Garzón. Foto: Tomada de la Corte Suprema

Es más, el principal argumento para que el juzgado tercero de circuito especializado de Bogotá no se quedara con el caso es que el robo al oleoducto Caño Limón-Coveñas, se había dado en el sur del país y era allí donde se debía adelantar la investigación.



Sin embargo, el magistrado Ospitia tras tener acceso a toda la evidencia tomó una decisión de fondo.



(Además: Por robo de crudo que vincula élite, Ecopetrol ya se constituyó en víctima)



En el documento que estuvo en manos de la Corte no solamente se mencionan a todos los implicados sino también cada uno de los roles que cumplían, así como la articulación con varias empresas que movían el petróleo y que terminaban exportándolo a Singapur, Ámsterdam y otros puertos de Asia y Europa.



El magistrado concluyó que "dado que fue en Bogotá donde se formuló la imputación y donde, como lo afirmó el delegado de la Fiscalía, se han concentrado las actividades investigativas relacionadas con los hechos acusados, el caso no debía ser trasladado".

Facebook Twitter Linkedin

En la investigación participaron agentes de la Dijín. Foto: Suministrada por autoridades.

Según la decisión, la Dirección de Hidrocarburos de la Dijín escuchó durante varias meses los abonados celulares de los implicados a través de la plataforma Esperanza.



Y esas interceptaciones, declaradas legales, fueron uno de los argumentos de la Fiscalía argumento para el que proceso no fuera trasladado.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Luego se abrió otro expediente en Barranquilla, en donde fueron capturados otros implicados transportando crudo.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook