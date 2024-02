La cruda confesión del crimen que salpica a fichas del poderoso sindicato de Ecopetrol

Ante una Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General, un importante líder sindical, quien ocupaba un cargo de liderazgo en la Unión Sindical Obrera (USO), el poderoso sindicato de Ecopetrol, reconoció su participación en un escabroso caso.



El influyente sindicalista -que ha figurado incluso como representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en juntas directivas- aceptó haber participado y financiado el asesinato de uno de sus compañeros en Barrancabermeja (Santander). Incluso, dijo que para localizar a la víctima y avisarle a los sicarios, le fueron a dar el sentido pésame a la funeraria donde velaban al padre.

Luis Ángel Quintana Toloza, cuando se lanzó a candidato de miembro de la junta de la CUT. Foto: Archivo particular

Su nombre es Luis Ángel Quintana Toloza, quien ahora está siendo procesado por ser uno de los autores intelectuales del crimen de Sibares Lamprea Vargas, secretario de Asuntos Administrativos de la Subdirectiva Barrancabermeja de la USO. Además, era presidente de la Asociación de Guardas de Barrancabermeja (ADEGUBA).



El 11 de diciembre pasado, hacia las 10:47 de la mañana, Quintana accedió a rendir interrogatorio y, por cerca de 3 horas, entregó datos escabrosos del crimen de su compañero e incriminó a otros miembros del sindicato. De hecho, ya empezó a dar datos de lo que sería una red de corrupción en jugosos contratos de vigilancia y seguridad.



EL TIEMPO tuvo acceso interrogatorio del poderoso líder sindical, que esta semana llevó a la cúpula de la USO y al propio Gobierno Petro a pronunciarse. Allí segura que hay más implicados.

Sibares Lamprea, sindicalista de la USO asesinado. Foto: USO

La cafetería Pannini

Quintana empezó por señalar que si bien el asesinato de Lamprea se ejecutó el 10 de septiembre de 2022, el plan se empezó a tejer meses atrás en una cafetería de Barrancabermeja (Santander).



En la reunión en la cafetería Panini, según dice, se efectuó el 10 de febrero de 2022 y allí estuvieron miembros de la USO a nivel nacional para discutir el apoyo que se le daría a los candidatos a representante de ese sindicato en la regional Barrancabermeja.



En ese encuentro, según dijo, acordaron no apoyar a Sibares Lamprea, argumentando que “era una persona con un carácter difícil, una personalidad complicada y por tener el poder necesario para disponer el trabajo de las personas, por eso no calaba bien dentro de la gente”.



El confeso autor intelectual del crimen dice que, al parecer, Lamprea se habría enterado del plan para tumbar su candidatura.

Quintana dice que fueron a darle el pésame a Lamprea para que los sicarios lo pudieran ubicar. Foto: EL TIEMPO

Guerra por el poder de la USO

Sibaris Lamprea, el asesinado; Luis Quintana, el señalado autor intelectual. Foto: EL TIEMPO / Archivo Particular

El caso llegó incluso a oídos de los líderes del sindicato a nivel nacional, admite Quintana.



“Me aborda por medio de WhatsApp el compañero David (David Gómez, de la USO Nacional), hablándome que soy desleal, que era una persona desagradecida. Bueno, un poco de calificativos que no recuerdo. Ese día rompimos relación donde quedamos que yo tampoco lo apoyaba a él para la USO nacional porque si yo era un desleal desagradecido, pues ni modo", les narró Quintana a los investigadores.



Y agregó: "Quince o 20 días después yo fui a la empresa Oncor a hablar con el coordinador, pero ya había escuchado rumores de que los compañeros Sibares y David me querían sacar de un espacio sindical que yo me había ganado, que era la CUT Magdalena Medio”, se lee en el testimonio.



Cuando se le preguntó qué significaba esa exclusión, explicó que lo querían sacar para quitarle los permisos que tenían y la representación ante sus compañeros.



"Me fui preocupado y ese fue el motivo que a mí me hizo envenenar en contra de Sibares porque el coordinador de la empresa me hizo entender no solamente iba por mí en la CUT Magdalena Medio, sino que iba a sacarme de mi trabajo y es más el coordinador de la empresa Oncor me dijo: ‘cuídese marica que usted sabe que los manes tienen el poder y puede que jueguen con su trabajo’”.

Lamprea fue asesinado cuando salía del sepelio de su padre. Tres de los implicados le fueron a dar el pésame para localizarlo. Foto: USO

La cancha de tejo y el sicario

No se endeude cucho yo sé que usted está mal económicamente. Es más, si quiere citemos a ese man (Lamprea) yo mismo lo mato, si quiere lo mato a cuchillo porque no nos vamos a dejar joder". FACEBOOK

TWITTER

Según Quintana, todo quedó quieto hasta que, a mitad de 2022, despidieron de esa empresa de seguridad a Pedro Antonio Mejía, otro integrante del sindicato.



El sindicalista vincula el despido a un robo de cobre con un supervisor de apellido Rueda. Y asegura que, supuestamente, el despedido quería cobrar venganza y le pidió recursos para asesinar a Sibares Lamprea.



“En una de esas conversas Pedro Mejía me insinúa que estaba hablando con un primo porque se iba a desquitar de Sibares. Yo entendí cuál era el tema de desquitarse y Pedro lo que me dice es que iba a necesitar un aporte económico", se lee en el interrogatorio.



"Pedro Mejía me dijo: 'No se endeude cucho yo sé que usted está mal económicamente. Es más, si quiere citemos a ese man (Lamprea) yo mismo lo mato, si quiere lo mato a cuchillo porque no nos vamos a dejar joder".



Y la narración continúa: "Al finalizar el mes de agosto el compañero Pedro Mejía me dijo que tenía un primo que le dijo que le iba a ayudar hacer la vuelta. Recibo una llamada de Pedro donde me dice que ya llegó el primo para que hablemos del tema. Esa primera reunión fue en la cancha de tejo, al lado del distrito militar No. 35, detrás de la USO Barrancabermeja”, le aseguró Toloza a la Fiscalía".



Y entregó detalles de cómo se planeó el crimen: “Víctor Ospino (primo de Pedro Mejía) estaba con Pedro. Yo llegué y ya estaban en un estado de alicoramiento bastante amplio, ya que llevaban bastantes días de permiso. Víctor me dice que ya estaba hablando del tema, pero que necesitaba que le ayudara con un aporte económico de diez millones de pesos, yo le dije que diez millones yo no tenía, que me quedaba imposible, y que no, que si era así yo no podía aportar que no estaba en la capacidad de todo ese dinero”.

Aprovecharon el sepelio del padre de la víctima

Alias la Flaca estaría vinculada con el 'clan del Golfo'. Foto: Policía Nacional



Dos semanas después hubo un segundo encuentro con Pedro Mejía en una caseta donde venden bebidas alcohólicas: "En esa reunión nuevamente estaba Víctor Ospino, quien me dice que ya ha vuelto hablar del tema y que necesita que yo aporte seis millones de pesos para eso”.



Según Quintana, buscó a alguien que le prestara 5 millones de pesos y de su sueldo puso el otro millón.



Y, con sangre fría, dice que cuando empezaron a buscar a Lamprea para matarlo, no lo encontraban porque este tenía al papá enfermo: "Ya, el 10 de septiembre de 2022, me entero de que fallece el papá de Sibares y yo voy a darle el sentido pésame y sé que le vienen haciendo seguimiento porque cuando yo voy saliendo de la funeraria me encuentro a Pedro Mejía y a Víctor Ospino que estaban a las afuera de la funeraria. Yo me voy para mi casa, busco la plata porque entiendo que ese día se iba a hacer la vuelta y recibo la llamada de Pedro Mejía después que se cometió el hecho delictivo”.

¿Nexos con el 'clan del Golfo'?

Los primeros en ser capturados por este crimen han sido los autores materiales.



“Tres o cuatro meses después capturan a alias la Flaca, creo que es de nombre Karelys. Yo llamo a Pedro Mejía y le pregunto: oiga vea, esa es la mujer del man que ustedes dijeron que le dieron la plata y esa vaina. Y me dicen: 'No, a esa muchacha nosotros no la conocemos'. Me dice que están haciendo un falso positivo’. Hasta ahí yo andaba tranquilo, porque quien conocía o quien había estructurado todo el tema era el compañero Pedro Mejía”, le dijo Quintana a la Fiscalía.



Y dijo que la mujer era la financiera del 'clan del Golfo' en la región.



Luego capturaron a Víctor Ospino, primo de Pedro Mejía.



Ahora, la Fiscalía trata de establecer si hubo complicidad de otros miembros del sindicato, trabajadores de la empresa de seguridad o allegados a estos últimos. De hecho, una de las pistas que se sigue es el asesinato del hijo de un vigilante de la empresa Oncor, así como la posible participación de otro sujeto conocido como ‘Boca de Payaso’.



La investigación apenas comienza.

UNIDAD INVESTIGATIVA

