Ecopetrol cancela contratos a la empresa de la jueza del caso Reficar

Ecopetrol acaba de tomar una decisión de fondo en torno a los contratos con Dispetrocom Ltda.



Después de que EL TIEMPO reveló que dicha empresa tiene nexos con Betulia Orduña Holguín, la jueza 31 penal que lleva el caso Reficar, la petrolera canceló los contratos con dicha firma.



(Lo invitamos a leer: Tambalea juicio de caso Reficar por nexo de jueza con Ecopetrol)

"Ecopetrol informa que, una vez realizada la verificación de la información divulgada sobre la empresa Dispetrocom Ltda, de la que fue representante legal una jueza de la República, la Empresa dio por terminadas las órdenes de compra vigentes con dicha firma para el suministro de combustibles en algunas regiones del país", señala un comunicado oficial enviado a EL TIEMPO.



(Le puede interesar: ‘Ecopetrol debió saber que jueza de Reficar era su contratista')

.

Y agrega que, a la luz de lo estipulado en la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, numeral 3 del artículo 151), y en consideración a que esta persona habría sido representante legal de la compañía Dispetrocom Ltda. mientras ejercía funciones como jueza de la República, las autoridades competentes tendrán que pronunciarse sobre la configuración de una incompatibilidad en el ejercicio de sus funciones dentro de la rama judicial.

El Fiscal dice que hubo millonarios sobrecostos en la obra. Foto: Yomaira Grandett - Archivo / EL TIEMPO

"Esta omisión en la declaración juramentada sobre cumplimiento y transparencia fue la razón para terminar de forma anticipada los contratos FACEBOOK

TWITTER

Según Ecopetro, sl suscribir el Compromiso con la Integridad, documento exigido para contratar con Ecopetrol, en ningún momento la funcionaria de la rama judicial declaró un posible conflicto de interés, ni reveló su condición de Juez de la República ni reportó una incompatibilidad o impedimento de orden constitucional o legal para fungir como representante legal de Dispetrocom Ltda.



La entidad estatal dice que tampoco lo reportó ningún trabajador de dicha sociedad.

"Esta omisión en la declaración juramentada sobre cumplimiento y transparencia fue la razón para terminar de forma anticipada los contratos", dice la empresa.



(Además: Esta es la evidencia de los sobrecostos por $ 12 billones en Reficar)



También dice que Ecopetrol puso estos hechos en conocimiento de la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura para que adelanten las investigaciones de rigor acorde con sus competencias.

La denuncia

EL TIEMPO estableció que la jueza figura en documentos de Dispetrocom Ltda. Se trata de una sociedad, creada en octubre de 1993, para la venta de lubricantes, combustibles, petróleos y derivados, según consta en escritura pública.



Dispetrocom aparece contratado con Ecopetrol para "el suministro de combustible para puntos móviles".



(Además: 'Principal contratista de Reficar incumplió sin que nadie lo frenara')



"¿Cómo puede tener uno una jueza que es contratista de su contraparte? Tenemos conocimiento de al menos 5 contratos, por 523 millones de pesos", aseguró uno de los apoderados de un ejecutivo vinculado al caso.

Orlando Cabrales Martínez, presidente de Reficar entre el 2009 y 2012. Reyes Reinoso Yáñez, presidente de Reficar entre el 2012 y el 2016, están dentro de los procesados. Foto: Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO - Néstor Gómez / EL TIEMPO

Juicio, frenado

Tal como lo anticipó este diario, los apoderados de los procesados ya recusaron a la funcionaria.



El efecto inmediato es que puede quedar aplazada las audiencias preparatorias de juicio, prevista para el 4 de noviembre.



(Le puede interesar: El país pagó 13,9 millones de dólares por buque que no ha servido)



Desde hace más de un año fueron imputados pesos pesados del sector, entre ellos Reyes Reinoso, el expresidente de la refinería; Orlando Cabrales, exrepresentante legal; Pedro Rosales, exmiembro de su junta, y Felipe Laverde, su jurídico. También, Philip Asherman y Masoud Deidehban, representantes de CB&I, la empresa contratista, y hasta el revisor fiscal, Carlos Lloreda.



Aunque los implicados insisten en su plena inocencia, para la Fiscalía es claro que "modificaron cláusulas y acuerdos, causando un sobrecosto que duplicó el presupuesto inicial de la refinería de US$ 3.700 a US$ 8.000 millones, y demoró tres años más el proyecto".



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET