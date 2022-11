El exjefe del poderoso cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, se enteró en la cárcel federal de Loretto, Pensilvania, que la cadena de droguerías La Rebaja, usada para ocultar la plata de narcocargamentos que enviaba a Estados Unidos con su hermano Gilberto, será piedra angular del modelo de salud pública que está impulsando el gobierno Petro.



(Lo invitamos a leer: Fiscalía admite que hay narcobienes imposibles de recuperar)



Una sentencia de junio pasado concluyó que los Rodríguez cedieron hábilmente el jugoso negocio a su familia mucho antes de ser extraditados. Y luego se le vendió a trabajadores de las droguerías (reunidos en cooperativas), para dar apariencia de legalidad a sus ganancias.

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Rodríguez Orejuela narcotraficante colombiano preso en Estados Unidos. Foto: Archivo / EL TIEMPO

El Tribunal Superior de Bogotá concluyó que la Cooperativa Multiactiva de Empleados de Distribuidoras de Drogas (Copservir Ltda.) no pudo justificar de dónde sacó 35.170 millones de pesos que pagó por La Rebaja.



(Le puede interesar: El video del crimen de un hombre en Cajicá aterroriza a ganaderos)



Y no prosperó el argumento de que son terceros de buena fe dentro del jugoso negocio, porque se sabía que las droguerías eran de los líderes del cartel de Cali.

Acuerdo confidencial



Facebook Twitter Linkedin

Este es el fallo de 2016 que ordenó extinguir, a favor de la Nación, 880 establecimientos de comercio de Drogas La Rebaja. Foto: EL TIEMPO

Por eso, se confirmó un fallo de 2016 que ordenó extinguir, a favor de la Nación, la propiedad de 880 establecimientos de comercio de Drogas La Rebaja.



El gobierno Petro anunció que la cadena de droguerías pasará a manos del Ministerio de Salud. La idea es aprovechar sus canales de distribución, presentes en casi todo el país. Y la posibilidad de que los laboratorios ligados a los Rodríguez obtengan registros sanitarios de medicamentos genéricos para producirlos y abaratarlos. Y no descartan que se produzcan hasta vacunas.



(Además: La fortuna de Claudio Silva, exficha de la mafia, asesinado en Bogotá)



Pero EL TIEMPO estableció que, jurídicamente, se deben echar para atrás o al menos modificar dos contratos vigentes sobre la administración y control de las droguerías y del par de laboratorios conocidos en su momento como Kresfor.

Facebook Twitter Linkedin

La Cooperativa Multiactiva de Empleados de Distribuidoras de Drogas (Copservir Ltda.) Foto: Archivo particular

Aunque los contratos –que contaron con el acompañamiento de la Contraloría– son reservados, este diario los obtuvo en exclusiva.



(También: Autoridades buscan a este hombre por ataque a fusil contra exlavador de la mafia)



El primero, que involucra el manejo de la cadena de droguerías, lo firmaron el 29 de septiembre de 2021 Andrés Ávila, entonces cabeza de la SAE, y Mario Rivera, representante de la cooperativa Copservir. También, Luis Lacambra, de la Distribuidora Drogas La Rebaja.

El ‘bono de firma’



Facebook Twitter Linkedin

El expresidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Andrés Ávila. Foto: prensa sae

Allí se acordó que Copservir y la distribuidora seguirían administrando las droguerías hasta que se produjera el fallo de extinción. Y se acordó que, en caso de que les fuera adverso (como pasó) y tuvieran que devolver los establecimientos, tendrían cinco años para la transición: hasta el 2027.



Además, se contempló un ‘bono de firma’: “Copservir pagará a la SAE S. A. S. por una sola vez un bono de firma correspondiente a 7.000 millones de pesos dentro de los 30 días siguientes a la firma del contrato”.



(Lo invitamos a leer: Asesinan en Bogotá a exlavador de la mafia a quien ya le habían hecho atentado)



Y si bien hay 1.015 establecimientos comerciales de Drogas La Rebaja, el fallo ordena la entrega de 880 en 28 departamentos. El resto fue abierto por los empleados después del inicio del proceso de extinción y no están afectados por la medida.



Además, 40 locales ya no funcionan y el resto está en 245 municipios del país. El 25 por ciento, en arriendo.

¿Y los laboratorios?



Facebook Twitter Linkedin

El operador de los laboratorios y las firmas arrendadoras están pagando un canon mensual de 350 millones de pesos y un bono de mil millones de pesos. Foto: iStock

Por el lado de los laboratorios el caso es un poco más complejo porque aún no hay fallo de extinción ni siquiera de primera instancia. Y si bien se puede aplicar la enajenación temprana, hay que reversar o ajustar un segundo contrato.



En efecto, para zanjar un tribunal de arbitramento sobre la administración de los laboratorios, la SAE firmó, el 27 de septiembre 2021, un otrosí del contrato de arrendamiento con las cooperativas de empleados. Según el documento, también suscrito por Ávila, se hizo una prórroga del contrato de arrendamiento por 10 años: hasta el 31 de diciembre de 2031.



(Además: El rastro de los $ 1,6 billones que se perdieron en la estafa de libranzas Elite)



El operador de los laboratorios, Coaspharma, y las firmas arrendadoras (Farmacoop, Cosmepop, Patmar S. A., LTC-EU, Pentacoop S. A. y Comerfar) están pagando un canon mensual (350 millones de pesos) y un bono de mil millones de pesos.

La ‘Mesa Técnica’

La SAE firmó, el 27 de septiembre 2021, un otrosí del contrato de arrendamiento de los laboratorios con las cooperativas de empleados. FACEBOOK

TWITTER

Voceros de las cooperativas –en donde trabajan de buena fe 6.500 familias– dijeron que esperan a que la SAE los llame para evaluar ambos contratos. Y no hablarán sin su autorización.



(También: 'Gobierno no ha arrendado las camionetas especiales para proteger expresidentes')



Y en la SAE señalaron que, junto al Ministerio de Salud, construyen un ‘Memorando Técnico de Entendimiento’ que busca establecer la mejor ruta, técnica y jurídica, que le dé viabilidad al proyecto: “Este es un proceso que apenas inicia y puede tomar bastante tiempo”. De hecho, no descartan que Copservir sea incluida en el modelo que impulsa el gobierno.

La respuesta oficial de la SAE

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Rojas, presidente de la SAE. Foto: Prensa Gustavo Petro

EL TIEMPO le envió al director de la SAE, Daniel Rojas, cinco preguntas sobre qué va a pasar con los contratos firmados por su antecesor para administrar Drogas La Rebaja y el par de laboratorios.



En respuesta, se remitió un comunicado en el que la SAE dice que, siguiendo lineamientos del gobierno Petro, los activos bajo su control (incluidas las droguerías y laboratorios) se pondrán al servicio del pueblo, en este caso, del Sistema de Salud Público sin perder su vocación comercial.



(Además: Allegados a señalado agresor de Hilary retiran su cadáver y evalúan acción legal)



Sobre el caso específico se precisa: “Los equipos técnicos y jurídicos de la SAE estudian alternativas que les permitan conciliar con los contratistas que administran las sociedades”. En este sentido, la SAE y el Ministerio de Salud iniciaron la construcción de un ‘Memorando técnico de entendimiento’ a través de la conformación de una mesa de trabajo, “que busca establecer la mejor ruta, técnica y jurídica, que le dé viabilidad al proyecto”. “En principio, la SAE seguirá administrando, en asociación con el Minsalud, los activos para garantizar su desempeño administrativo y financiero”.

Los equipos técnicos y jurídicos de la SAE estudian alternativas que les permitan conciliar con los contratistas que administran las sociedades.

-SAE FACEBOOK

TWITTER

Pero admitieron que “este es un proceso que apenas inicia y que puede tomar bastante tiempo”. Pero está claro el propósito social, y los involucrados trabajan en la planeación y la estructuración de este. La premisa es mantener el modelo de comercialización actual, sumándole la fabricación y distribución de medicamentos que aporten al sistema de salud, ejerciendo indirectamente un control de precios, evitando especulación y escasez de medicamentos estratégicos. Y añadieron que la prioridad de la SAE es proteger a los empleados y fortalecer la estructura empresarial.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



En este sentido, “también se estudia la posibilidad de incluir a Copservir, ya que conoce el modelo de negocio y lo ha desarrollado exitosamente, lo que facilitará esta causa, que pretende participar de toda la cadena, desde fabricación de medicamentos hasta su comercialización, para beneficiar a los colombianos”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook