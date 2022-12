Desconcertados. Así están capos de la tenebrosa 'Oficina de Envigado' que siguen delinquiendo y sus lugartenientes que están presos en diferentes cárceles del país. Según el cronograma que sus abogados les habían planteado, todo estaba listo para que el 'gestor de paz', que iba a hacer los acercamientos con el gobierno Petro, recobrara la libertad.



"Ya había agenda para que se trasladara de Bogotá a Medellín y se iniciarán las reuniones con los grupos que han manifestado su propósito por someterse a la paz total. Pero la única resolución que salió fue la de alias Violeta, del Eln", le dijo a EL TIEMPO un emisario de la mafia que ha estado en las reuniones con el Gobierno.

En Buenaventura se echó a andar el laboratorio de 'paz total'. Foto: EL TIEMPO

Tal como lo anticipó EL TIEMPO, el elegido y candidato a gestor de paz de ese sector delincuencial es José Leonardo Muñoz, alias Douglas, poderoso cabecilla de la 'Oficina de Envigado, recluido en la cárcel La Picota de Bogotá y con una sentencia a cuestas de 32 años de prisión.



Fuentes cercanas a 'Douglas' le confirmaron a EL TIEMPO que la resolución de su libertad estaba programada para la primera semana de diciembre y que no saben qué está pasado con otros gestores y con el impulso que traía la 'paz total'.



Si bien, el pasado martes, 6 de diciembre, el comisionado Rueda echó a andar el laboratorio de paz entre las bandas 'los Shotas' y 'los Espartanos' , de Buenaventura, el presidente de la República, Gustavo Petro, les envió un ultimátum a las mafias que siguen delinquiendo.

El presidente Gustavo Petro, en la ceremonia de ascensos de la Fuerza Aérea Colombiana en Cali, repitió el ultimátum a las estructuras mafiosas. Foto: Cortesía Presidencia

El ultimátum

Danilo Rueda, comisionado de paz del gobierno de Petro. Foto: María Isabel Moreno. EL TIEMPO

“Esa paz no puede ser ingenua, no estamos abriendo un permiso del Estado para traquetear, cuando hablamos de diálogos no damos permisos para lo ilegal, los damos para hablar, pero debe haber voluntad”, dijo Petro desde Buenos Aires (Cauca) donde disidencias de las Farc asesinaron a seis miembros del Ejército colombiano.



Y agregó: "No pueden pensar las personas que hicieron el ataque en Argelia, premeditado, no espontáneo, que eso cambia las condiciones. Estamos hablando de una planificación que, por las informaciones que he recibido, tenía como base el criterio de que allí tenía que abandonar el territorio la Fuerza Pública (...) ¿Por qué debe salir el Estado de esa zona? ¿Por qué un proceso de paz tendría que implicar que saliera el Estado, y, peor aún, por qué se tendría que pensar que el Estado tendría que salir cuando ni si quiera hay un proceso de paz, sino el uso del territorio para traquetear?"



Rueda, por su parte, calificó de doloroso lo que sucedió en el Cauca. Pero advirtió que "eso sucede porque no ha habido todavía ningún pacto ni ningún escenario inicial de cese el fuego totalmente".



"Estamos intentando construir la paz total en medio de escenarios de tensiones y conflictividad", dijo el Alto Comisionado para la Paz, desde Buenaventura.

Otra vez la extradición

Según el presidente Petro, algunas estructuras mafiosas están aprovechando el tema de la 'paz total' para traquetear más y acumular cargamentos. Foto: Cortesía Armada de Colombia

Asesores de capos interesados en aterrizar en la 'paz total' le dijeron a EL TIEMPO que son dos los factores que congelaron la salida de 'Douglas' y el impulso del proceso.



"Es evidente que algunas estructuras mafiosas están aprovechando el tema de la 'paz total' para traquetear más y acumular cargamentos. Pero hay otros que tienen voluntad. Sin embargo, el tema de la no extradición no es claro y ya hay algunos que reactivaron negociaciones con Estados Unidos", señaló la fuente.



Por ahora, alias Douglas seguirá en La Picota.

