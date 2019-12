Dos hijas del ‘para’ Giraldo siembran terror en la Costa

En Santa Marta, el apellido Giraldo sigue causando terror.



Aunque el narcoparamilitar y violador de niñas Hernán Giraldo está a 3.000 kilómetros de la ciudad (en una cárcel de Texas) y a un año y un mes de quedar libre, algunos de sus hijos y familiares son señalados de recuperar el control criminal de la zona.



Dos de ellas son Gladys Giraldo Contreras, alias la Paraca, y Sirley Milena Giraldo Pérez, alias la Encuestadora, a quienes autoridades vinculan con la organización criminal de ‘los Pachenca’, dueños del microtráfico y autores de decenas de crímenes.

Pero autoridades locales calculan que hay 12 familiares del narcoparamilitar delinquiendo en la zona y vinculados casi todos a ‘los Pachenca’, que ya tienen 55 hombres en armas.



Las dos hijas de Giraldo –Gladys y Sirley– fueron detenidas a las 3 de la madrugada del martes 19 de noviembre, en la vereda Cabañas de Buritaca, corregimiento de Guachaca, a una hora de Santa Marta.



La operación que permitió su captura, llamada Arawuak, fue ejecutada por hombres de la Dijín que viajaron desde Bogotá y estuvieron apoyados por inteligencia de la Policía Metropolitana de Santa Marta y la Fiscalía.



EL TIEMPO estableció que 20 miembros de un cuerpo élite se camuflaron en la zona y localizaron a las Giraldo. De hecho, aplacaron una especie de asonada de miembros de la comunidad que salieron a defenderlas.

Hernán Giraldo Serna, exjefe paramilitar, quedará libre en 2021. Autoridades aseguran que sigue mandando desde la cárcel. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Tenían todo el mercado controlado. Incluso, una multinacional de lácteos había suspendido ventas tras negarse a pagar extorsiones”, aseguró una fuente oficial. Y agregó que uno de los cabecillas de ‘los Pachenca’, que volvió de pagar cárcel en Estados Unidos, posa de líder social.



Sus dos hijas están ahora en la cárcel Rodrigo de Bastidas y aparecen en el ala financiera de ‘los Pachenca’, una de las más grandes y temibles estructuras delincuenciales de la Costa y que desde el 2013 revivió las redes criminales del bloque Resistencia Tayrona, de Giraldo, hoy con 71 años.



Tras reclutar hombres armados y reenganchar a algunos que ya quedaron en libertad, dentro de Justicia y Paz, rearmaron narcorrutas ‘paras’ por la Sierra. Además, activaron la extorsión al comercio y turismo.



De hecho, el 28 de junio, otra de sus hijas fue capturada en Santa Marta, junto con su pareja, por supuestos vínculos con esa estructura. Se trata de Amparo Giraldo, alias Natalia, sindicada de extorsión, tráfico de drogas y porte ilegal de armas.



Mientras esta nueva generación de la dinastía de Giraldo está en líos judiciales, Daniel Giraldo Contreras, alias Grillo, hijo del ‘expara’, intenta obtener libertad condicional. Hace cuatro meses, la Corte Suprema le negó un recurso por no cumplir requisitos.



Pero la situación de sus hermanas parece ser más compleja: se les atribuye el desplazamiento de comerciantes por no estar alineados con sus fines criminales o por ser supuestos informantes de las autoridades.



Las autoridades llevaban 10 meses tras la pista de las hermanas y les hicieron seguimientos desde Bogotá. Denuncias de comerciantes fueron claves para recaudar evidencia.



“Extorsionaban a comerciantes, desde vendedores de gaseosas hasta los hoteleros aledaños a la troncal del Caribe”, dijo Sarita Vives, secretaria de Seguridad de Santa Marta.



Y su situación judicial se puede enredar si resultan ciertas versiones de su participación en actos sicariales.



Y si bien después de estas capturas los comerciantes admiten que la paz volvió, la personería municipal acaba de emitir una alerta en la que advierte sobre alianzas de reductos de ‘los Pachenca’ con el ‘clan del Golfo’, pero la Policía las descarta.

Las hijas de Giraldo (segunda y tercera de izq. a der.) permanecen presas. Autoridades dicen que al menos 12 miembros del clan son investigados. Foto: Cortesía Policía

‘Se están defendiendo’

Los señalados jefes de ‘los Pachenca’ son Deimer Patiño, alias 80; alias Pinocho y 5,5, quienes asumieron el poder después de que Jesús María Aguirre, alias Chucho Mercancía, fue dado de baja el 17 de junio de este año.



Por ahora, otras tres personas de la misma organización también fueron capturadas. Y una vez Estados Unidos deporte a Giraldo, en Colombia lo espera una pena de 8 años en Justicia y Paz por 30 casos documentados. Pero tiene denuncias por más de 100 crímenes y 200 violaciones de niñas.



EL TIEMPO buscó a los abogados de las hermanas capturadas, pero no fue posible ubicarlos.



Sin embargo, Álex Fernández, defensor de Amparo Giraldo y de su pareja, señaló que en la zona hay ausencia de Estado para brindar garantías fundamentales y que las hermanas Giraldo se están defendiendo de agresiones.



“El señor Giraldo Serna tuvo pocos hijos y muchas hijas y pululan procesos en su contra. A ellas les surge la necesidad de defenderse de los grupos emergentes cuando tratan de apoderarse de bienes que ha dejado su padre. Mucha gente sabe que él va a retornar y les brindan protección a su familia”, explicó.



El penalista asegura que solo han intentado defenderse de manera armada para repeler los ataques.



Y añadió que los testimonios en su contra –sobre reuniones cuestionadas– son ligeros y vienen de un testigo no identificado que coarta la defensa de su clienta. Y recordó que la conducta penal es de responsabilidad individual y no familiar.



Por eso, dice, pedirá que a Amparo Giraldo y a su pareja se les revoque la medida de aseguramiento.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter:@UinvestigativaET