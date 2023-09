Hace 24 horas, en un pronunciamiento de la Consejería de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia, el Gobierno salió a explicar un episodio sobre el video del Presidente Gustavo Petro, en la Asamblea General de la Onu, que ya tiene visos internacionales.



Medios como los ángeles Times y Bloomberg han hecho referencia al tema con titulares como: 'Gobierno colombiano difunde video manipulado de Petro en la ONU para incluir aplausos' y 'Presidencia de Colombia acusada de manipular volumen de aplausos a Biden'.

Medios como Los Angeles Times registraron la noticia. Foto: Los Angeles Times

Sobre el tema, prensa de Presidencia aseguró: “Un contratista de más de 20 años de experiencia que se ha desempeñado como director y productor de televisión, y quien por más de 10 años ha trabajado en la Presidencia de la República estuvo al frente de la producción de la alocución presidencial del día martes 19 de septiembre 2023, en Naciones Unidas"



Y se enfatizó: "En ningún momento se impartió instrucción alguna en el sentido de alterar el video del discurso, eso de ninguna manera representa la filosofía y el propósito de las comunicaciones del Gobierno Nacional”.



Sin embargo, no se divulgó de quién se trata ni tampoco por qué nadie en Casa de Nariño se percató de lo que registraron casi de inmediato en las redes sociales.

El presidente Gustavo Petro durante su discurso en la ONU. Foto: Jeenah Moon/Bloomberg

¿De quién se trata?

Bloomberg también registró el hecho. Foto: Bloomberg

El hecho de que llevara más de 20 años causó suspicacia en algunos medios que creían que se estaba hablando de un funcionario de los anteriores gobiernos.



EL TIEMPO estableció que se trata de Jairo Loaiza Castaño, un reconocido profesional que fue relevado de sus actuales funciones en Casa de Nariño.



Según documentos en poder de este diario, Loaiza Castaño se obliga con RTVC a prestar sus servicios desarrollando actividades de asesoría y soporte en materia audiovisual para los contenidos y/o transmisiones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en el marco de la Resolución de FUTIC No. 013 de 2023.



EL TIEMPO se comunicó con Jairo Loaiza Castaño, productor General y director de televisión de la Presidencia de la República y aseguró que en efecto fue él quien cambió la toma final del discurso del Presidente y que recibió un correo de llamado de atención de la secretaría de comunicaciones de Casa de Nariño.

Jairo Loaiza Muñoz tiene más de 20 años de experiencia. Foto: Archivo particular

'Asumo la responsabilidad total'

"Con referencia a los hechos que tuvieron que ver con el discurso del Presidente Gustavo Petro en Naciones Unidas, debo manifestar en mi condición de productor General y director de televisión de la Presidencia de la República, asumo la responsabilidad total y de forma inconsulta de haber insertado al final del discurso unos aplausos que cerraran de manera apropiada la intervención del Presidente de la República Gustavo Petro Urrego ante una Asamblea tan importante como Naciones Unidas", aseguró Loaiza.



Y agregó: "Dichos aplausos los tomé de la cámara de uno de nuestros camarógrafos enviados como parte de la comitiva de prensa oficial para el cubrimiento de los eventos que se llevarían a cabo en la ciudad de Nueva York. Lo hice de manera desprevenida para exaltar el discurso, los tomé de una de nuestras cámaras que contenía los diferentes apoyos de la Asamblea, centrados en el Presidente, el canciller, la vicepresidenta, y de quienes estaban en el auditorio por parte de Colombia, en medio de estas tomas, estaban los aplausos incluidos en el discurso".

'No fue instrucción de Hollman Morris'

Holman Morris, subgerente de RTVC Foto: EL TIEMPO

Según Loaiza, "nadie me dio instrucción alguna de hacer lo que hice, ni la Secretaria para las Comunicaciones y Prensa quien sería la voz más autorizada ni absolutamente nadie, lo hice de manera autónoma, ni mucho menos el Señor Hollman Morris que si bien es el Subgerente de televisión de RTVC, en ningún momento toma decisiones sobre los contenidos generados por la Presidencia de la República".



El funcionario le dijo a EL TIEMPO que no es la primera vez, que este tipo de ediciones se hace en transmisiones oficiales: "En mi trayectoria profesional de muchos años en televisión, he tenido que trabajar con muchos presidentes, y todos me merecen el mayor respeto y lealtad, conservando una ética de confidencialidad y confianza, lo cual durante décadas me mantiene muy tranquilo. Conozco bien mis límites y la normatividad que debo tener en cuenta sobre todo en temas institucionales y con base en esta consideración, no haría nada que fuera a comprometer los intereses y la reputación de absolutamente nadie".

UNIDAD INVESTIGATIVA

