¿Por qué sigue en la Policía el oficial del caso Dilan Cruz?

Luego del caso de brutalidad policial en contra del ciudadano Javier Ordóñez, se revivió de inmediato la muerte del estudiante Dilan Cruz (25 de noviembre de 2020) a causa de un artefacto disparado por un miembro del Esmad.



Allegados a la familia de Dilan señalaron que no entienden por qué si en el caso de Javier Ordóñez se suspendieron de inmediato a los policías involucrados, en este caso, el oficial sigue activo.



EL TIEMPO estableció que, desde noviembre y por decisión interna, el capitán Manuel Cubillos fue enviado a una dependencia administrativa.



“Desde el 2019, la Procuraduría ejerció el poder preferente. Así las cosas, es a esa instancia a la que le corresponde tomar decisiones sobre su permanencia en la Policía”, señalaron fuentes de la institución.

Y en la Procuraduría dijeron que si bien con su traslado se elimina la causa de suspensión disciplinaria, es a la Policía a la que le corresponde, “desde el momento cero”, decidir sobre su permanencia en la institución. Y agregaron que en algunos días se tomará una decisión de fondo.

‘No es un caso similar’

La defensa de Cubillos, por su parte, manifestó que es un caso diferente al de Ordóñez.



“En el del capitán, no se observa intención de ocasionar el resultado que se dio, en el entendido de que el arma usada (escopeta calibre 12) no cuenta con mirilla ni es un arma de precisión, su efectividad radica en que el impacto asusta al grupo que termina por disolverse”, indicaron.



Añadieron que el oficial siguió protocolos e insisten en que el joven se atravesó en la línea de fuego, lo que descarta una posible intencionalidad.



Ese punto está bajo investigación en la Justicia Penal Militar. La Corte Suprema anunció que revisará para decidir si debe volver a la Fiscalía como lo pide la familia.

