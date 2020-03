Dijín tiene audio del 'Ñeñe' hablando de dineros por debajo de la mesa

En los dos discos, con cerca de 25.000 registros, que la Fiscalía les compulsó a la Corte Suprema y a la Comisión de Acusación, no está el audio en donde José Guillermo el 'Ñeñe' Hernández habla sobre dineros por debajo de la mesa para la campaña de Iván Duque en 2018.



Así se lo confirmó a EL TIEMPO una alta fuente de la Fiscalía cercana al caso, que agregó que el audio sí existe y que está en la sala de interceptación de la Dijín.



"Los investigadores de Policía Judicial enviaron a la Fiscalía todas las trasliteraciones de las llamadas, incluida la de la polémica con María Claudia Daza. Pero solo remitieron audios de conversaciones que van desde el 26 de mayo de 2018, hasta el primer trimestre de 2019, cuando asesinaron al 'Ñeñe', en una selección aleatoria", señaló la fuente.

Y agregó que es imposible que el audio se pierda o que pueda ser borrado, pues existe un registro de la misma.



En la trasliteración se lee que estarían buscando dineros para pasar por debajo de la mesa y ganar en la Guajira.



Además, se señala a la interlocutora como MD que corresponde a Mujer Desconocida y no a María Claudia Daza, aunque el senador Álvaro Uribe dijo que una fuente confiable le había dicho que se trataba de su asesora, quien renunció esta semana.

Además, aclararon que el policía que hizo las escuchas y análisis es William Sánchez Mejía, y no el patrullero Harold Darío López, quien fungía como simple investigador.



De hecho, trascendió que varios de los uniformados que participaron en la investigación contra el 'Ñeñe' y contra la organización de 'Marquitos' Figueroa, reciben protección por haber clasificado en un nivel de riesgo extraordinario.



"En los audios de la investigación contra de la organización de narcotraficantes 'Marquitos' quedaron grabadas las órdenes para asesinar a varios de los uniformados e incluso instrucciones para hacerles brujería", agregó la fuente.

Marquitos Figueroa Foto: Archivo El Tiempo

Al respecto, el fiscal Francisco Barbosa ordenó que se hiciera la trazabilidad del expediente para saber por qué no se habían compulsado copias.



Ya se sabe que el caso lo tuvo un fiscal de nombre Ricardo Bejarano, que fue apartado del caso. Luego, pasó a manos de Jenny Andrea Ortiz, quien denunció a varias personas que señalaron que recibía presiones o dádivas para inclinar la balanza a favor de Carlos Rodríguez, padre del joven asesinado.



Cuando Ortiz fue promovida, el expediente pasó a manos de Miguel Olaya Cuervo, fiscal 21 especializado.

EL TIEMPO estableció que en el búnker se asegura que el informe de la Dijín con la grabación, llegó en agosto de 2019 y que por no estar vinculada temáticamente al crimen de Óscar Rodríguez, no se compulsaron copias.



Este diario estableció que personas cercanas al 'Ñeñe' están escarbando en el pasado tanto de los fiscales como de los investigadores de la Policía que participaron en la investigación para desvirtuarla.



Además, la defensa del capo 'Marquitos' Figueroa, preso en la cárcel Picaleña, anunció que tras ser rechazado en la JEP, pedirá copias de esas grabaciones.



Por su parte, el apoderado de la familia Rodríguez (las víctimas), Miguel Ángel del Río, le dijo a EL TIEMPO que es evidente que en la etapa de descubrimiento de pruebas no le entregaron la totalidad de la evidencia.



"Ya pedí formalmente que me entreguen todo lo que hay, lo que hasta ahora no ha sucedido. Si esto persiste, tomaré las acciones necesarias", dijo del Río.

