La jugosa y polémica fortuna que deja Diego Armando Maradona

El gobierno argentino calcula que cerca de un millón de personas asistirá a las honras fúnebres del astro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona.



Pero hay otras autoridades y sectores que están haciendo otra clase de cuentas que involucran sus bienes e inversiones en al menos cinco países y, claro, a sus 10 hijos legítimos.



Nadie se atreve a dar una suma en torno a su fortuna, pero el sitio web 'People With Money", lo clasificó como uno de los 10 futbolistas (y luego entrenador) mejor pagos del mundo. En 2014 se habló de una fortuna estimada en 75 millones de dólares, cerca de 270.000 millones de pesos colombianos



De hecho, tal como ha pasado con Cristiano Ronaldo, el 'Tigre Falcao' y Leo Messi, Maradona también estuvo bajo la lupa de las autoridades fiscales.



Incluso, en 2017, le fue “perdonada” una deuda de 39 millones de euros, por parte de las autoridades tributarias de Nápoles, luego de que el presidente del club de esa ciudad, Aurelio De Laurentis, apeló a la necesidad de levantar el litigio fiscal (en el que le embargaron varios bienes) por conveniencia.



Su argumento fue que Maradona debía volver a Italia para convertirse en embajador mundial del Nápoli, en el que el que brilló.

Fotografía de la entrada a la residencia del astro del fútbol Diego Maradona en Italia. Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Él mismo dio hace poco una pista sobre su fortuna. Hace dos meses se mostró de acuerdo en que su país implementara un impuesto a la riqueza del 2 por ciento para quienes tuvieran fortunas superiores a los 200 millones de pesos argentinos.



"Le pido a Dios que se apruebe la ley de Aporte Solidario de Grandes Fortunas porque en este momento de crisis se necesita de la ayuda de los que más tenemos”, aseguró Maradona al referirse a la situación económica que ha generado en el mundo la pandemia del covid 19.

Foto: Instagram: @diegoarmandojunior - @dalmaradona - @giamaradona - @maradona - youtube: Américatv

Medios argentinos aseguran que, actualmente, sus ganancias estaban representadas por el sueldo que le dejaba ser el técnico del club Gimnasia y Esgrima de La Plata y al mismo tiempo el “sponsor” o patrocinador del club, por lo recibía ingresos adicionales.



Pero tenía varias propiedades de lujo e inversiones hoteleras en italia. Además, en China, Cuba (en donde vivió cuatro años) e Italia, tenía contratos abiertos por centros deportivos que llevan su nombre.

Sin embargo, en sus redes alardeaba con otro tipo de cosas como un anillo de brillantes, tasado en 300 mil euros, y una camioneta Overcomer (versión civil de vehículos de guerra), que recibió tras su paso por el Dínamo Brest de Bielorrusia, donde fue presidente del club.



(En contexto: El partido secreto del ‘exzar’ del fútbol Luis Bedoya en EE. UU.) Su estadía en Dubai, como técnico de Fujairah FC, le dejó un Rolls Royce Fantasma, avaluado en 300 mil euros y un automóvil BMW, con valor cercano a los 145 mil euros.

Diego Maradona y Fidel Castro Foto: EFE

Diarios de Argentina aseguram que la multinacional Kanomi también le pagaba derechos por la utilización de su imagen en el videojuego PES.

Sus bienes inmuebles en Argentina le ayudan a sumar una fortuna que ahora entrarán a repartirse (o dispuitarse) sus hijos y ex parejas.



Entre esos inmuebles se encuentran 4 mansiones y un apartamento, además de un automóvil Ferrari y un camión marca Scania.

¿Se avecina batalla judicia?

Hace un año, tras una disputa familiar, Maradona subió un vídeo a YouTube en el que anunciaba que no iba a dejar nada en herencia a sus cinco hijos (Jana, Dalma, Diego Sinagra, Giannina y Diego Fernando).



Anunció que antes de su muerte, iba a donar todos sus bienes. Pero aún no se sabe si cumplió o no su amenaza.



