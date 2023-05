Mientras intentaba tomar un vuelo en el aeropuerto internacional José María Córdova, de Rionegro, Antioquia, una vieja gloria del fútbol colombiano fue capturada.



Según información entregada por la Policía, transportaba en su equipaje un total de 1.849 gramos de cocaína escondidos en varios tenis.

El alijo fue descubierto cuando el exjugador de la Selección Colombia estaba listo a abordar un vuelo rumbo a Madrid (España), el pasado 9 de abril. Sin embargo, solo hasta ahora trasciende la información de este nuevo caso de narcotráfico.



Se trata de Diego León Osorio quien ya registra antecedentes por narcotráfico. En efecto, por los mismos hechos, el exfutbolista fue retenido, en 2002, en Miami; y en 2016, en Rionegro, Antioquia.

Diego León Osorio, fue capturado con un alijo de cocaína. Foto: Policía Nacional

En febrero de 2019 un juzgado de Rionegro condenó a Osorio a cinco años de detención domiciliaria por fabricación y comercialización de estupefacientes.



El que fuera uno de los muros infranqueables de la zaga del poderoso Atlético Nacional de los años 90 fue capturado en el aeropuerto José María Cordova, en Rionegro, intentaba transportar en ese momento alcaloide entre su ropa interior. El escáner detectó poco más de 50 bolsas entre la maleta del exdeportista.



La nueva captura le fue confirmada a EL TIEMPO por la Dirección de la Policía Nacional.

Otros narcojugadores

Este es el momento de la captura de Diego León Osorio. Foto: Suministrada por autoridades.

Viáfara fue entregado a los agentes norteamericanos. Foto: Policía Judicial

Al parecer, el exjugador, de 52 años y quien se inició en un torneo juvenil (en 1989), fue enviado a detención domiciliaria, informó el canal RCN.



El equipaje del jugador estaba repleto de tenis en donde estaba escondida la coicaína de alta pureza. Los antecedentes del exjugador llevaron a la Policía aeroportuaria a revisar cada zapato encontrando un total de 1.849 kilos.



Este no es, sin embargo, el primer caso de un jugador colombiano involucrado en narcotráfico.



Anthony De Ávila, ex jugador del América de Cali y de la Selección Colombia, fue capturado en septiembre de 2021, por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes en Italia, en un operativo en la ciudad de Nápoles.



También, a mediados de 2019, John Viáfara, vieja gloria del deporte colombiano, fue capturado en Bogotá para ser trasladado a la cárcel de Jamundí, en Valle del Cauca, departamento del que es oriundo. El deportista, según las autoridades, hacía parte de una red criminal que enviaba cocaína a Estados Unidos. A la lista se suman ex jugadores que han sido investigados por vínculos con el narcotráfico en la que están nombres como los de Edwin Congó, Mauricio ‘El Chicho’ Serna.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

